El estudio de análisis de mercado del mercado Servicios móviles de valor agregado se centra en los elementos clave y la dinámica del mercado de un mercado específico dentro de esa industria. El estudio de mercado Servicios móviles de valor agregado es una parte esencial del análisis de la industria que se centra en los aspectos asociados con el análisis DAFO. El informe de la encuesta analiza los elementos, como las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada empresa de fabricación individual.

El mercado global de servicios de valor agregado móvil está programado para tocar un valor de alrededor de US$ 698,900 Mn en el año 2025 y crecer a una CAGR sólida durante el período de evaluación.

Los teléfonos móviles ahora se utilizan como un dispositivo multipropósito que tiene una poderosa utilidad y potencial de información y entretenimiento en lugar de solo usarse para hacer llamadas de voz. Con solo hacer clic en un botón, uno puede encontrar restaurantes cercanos, pagar facturas y recibir las últimas noticias y actualizaciones de acciones, y mucho más. El potencial para el mercado de servicios móviles de valor agregado es infinito. Además de esto, hay un rápido aumento en el uso de aplicaciones de redes sociales y banca y pagos móviles, y esto también está dando un gran impulso al mercado de servicios móviles de valor agregado. Además, la introducción de servicios de comunicación más rápidos está abriendo las puertas a nuevas oportunidades en este mercado. Existe una gran demanda de servicios de entretenimiento brindados a través de móviles y esto genera oportunidades en la música y video bajo demanda, contenido especializado en el idioma local y transmisión de programas de televisión en vivo y eventos deportivos en dispositivos móviles. Hay otro segmento de ingresos que consiste en melodías de llamadas, concursos que se basan en SMS y alertas basadas en suscripción. A medida que aumenta la popularidad de los teléfonos inteligentes y bajan sus precios, los consumidores quieren cada vez más servicios de valor añadido en sus móviles por los que están dispuestos a pagar. Debido a estos factores, el mercado de servicios móviles de valor añadido está experimentando un fuerte aumento de la demanda. los consumidores quieren cada vez más servicios de valor añadido en sus móviles por los que están dispuestos a pagar. Debido a estos factores, el mercado de servicios móviles de valor añadido está experimentando un fuerte aumento de la demanda. los consumidores quieren cada vez más servicios de valor añadido en sus móviles por los que están dispuestos a pagar. Debido a estos factores, el mercado de servicios móviles de valor añadido está experimentando un fuerte aumento de la demanda.

Jugadores claves. Jugadores principales:

El informe ha perfilado algunos de los jugadores importantes que prevalecen en el mundo : Blackberry Limited, OnMobile Global Limited, Samsung Electronics Co Ltd., Apple Inc., ZTE Corporation, AT&T Inc., Vodafone Group Plc, Alphabet, Inc., Tech Mahindra Limited y Sprint Corporation y más.

Este informe cubre el volumen de ventas, el precio, los ingresos, el margen bruto, los fabricantes, los proveedores, los distribuidores, los intermediarios, los clientes, el crecimiento histórico y las perspectivas futuras en Servicios móviles de valor agregado.

4 pronósticos destacados en el mercado mundial de servicios de valor agregado móvil

Según el pronóstico de Persistence Market Research, el segmento de protocolo de aplicaciones inalámbricas está programado para tocar un valor de casi US$ 221 000 Mn en el año 2022. Esto representa un sólido crecimiento de CAGR durante el período de evaluación de 2017-2022. Se estima que el segmento de protocolo de aplicaciones inalámbricas representará más de una cuarta parte de la participación en los ingresos del segmento de plataforma para el año 2017 y se prevé que gane participación de mercado para 2022 con respecto a 2017.

Según el pronóstico de Persistence Market Research, el segmento de usuarios finales empresariales alcanzará un valor de alrededor de US$ 122 400 Mn en el año 2017. Esto representa un sólido crecimiento de CAGR durante el período de pronóstico. Se prevé que el segmento de usuarios finales empresariales represente casi un tercio de la participación total en los ingresos del segmento de usuarios finales para fines del año 2017 y se espera que gane participación de mercado para 2022 en comparación con el año 2017.

Según la previsión de Persistence Market Research, se prevé que el segmento de navegación móvil alcance un valor de más de US$ 167.300 Mn en 2022. Se espera que el segmento de navegación móvil pierda cuota de mercado a finales de 2022. La mayor cuota es aportado por la región de América del Norte en el segmento de navegación móvil.

Persistence Market Research pronostica que el mercado de servicios móviles de valor agregado de EE. UU. exhibirá una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de casi el 9% de 2017 a 2022.

Cobertura regional (producción regional, demanda y pronóstico por países, etc.):

América del Norte (EE. UU., Canadá, México)

Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, España, etc.)

Asia-Pacífico (China, India, Japón, Sudeste Asiático, etc.)

América del Sur (Brasil, Argentina, etc.)

Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Sudáfrica, etc.)

Partes interesadas clave

Fabricantes del mercado de servicios móviles de valor agregado

Servicios móviles de valor agregado Distribuidores/comerciantes/mayoristas del mercado

Fabricantes de subcomponentes del mercado de servicios móviles de valor agregado

Asociación de la Industria

Proveedores aguas abajo

