By

Mercado de altavoces ultraportátiles

En 2022, el mercado de altavoces ultraportátiles se estimó en US$ 2.211,5 millones; para finales de 2033 se prevé que tenga un valor de US$ 9.065,0 millones. De 2023 a 2033, se prevé que el mercado de altavoces ultraportátiles se desarrolle a una CAGR del 13,8%, valorada en US$ 2.481,3 Mn en 2023.

Un altavoz ultraportátil es un tipo de dispositivo de audio alimentado por batería. Estos parlantes son lo suficientemente portátiles y livianos para que los consumidores los lleven. Muchas razones importantes, como las preferencias cambiantes de los clientes, el desarrollo técnico y la innovación, y el aumento del uso de teléfonos inteligentes, están impulsando el mercado mundial de altavoces ultraportátiles. Los consumidores están adoptando cada vez más estos altavoces como una declaración de moda o estilo, especialmente los adultos jóvenes. Debido a su potente sonido y conectividad sencilla, el mercado de altavoces ultraportátiles seguirá creciendo en el futuro.

Solicite un informe de muestra gratuito del mercado “Altavoces ultraportátiles” @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/24601

Tamaño del mercado de altavoces ultraportátiles (2023) US$ 2.481,3 Mn Valor de mercado proyectado (2033) US$ 9.065,0 Mn Tasa de crecimiento del mercado global (2023-2033) 13,8% Cuota de mercado del segmento de altavoces ultraportátiles Bluetooth (2022) 42,8% Tasa de crecimiento del mercado de la India (2022) 14,7% Ventas minoristas organizadas de cuota de mercado del segmento de parlantes ultraportátiles (2022) 38,3%

Conclusiones clave del estudio de mercado

Hasta 2031, se espera que el mercado de altavoces ultraportátiles aumente a una tasa compuesta anual del 12 %.

Se anticipa que el segmento residencial tendrá una participación dominante en la industria durante el período de pronóstico.

Se espera que las ventas a través de canales de comercio electrónico/en línea experimenten un aumento significativo en los próximos diez años.

Se espera que los ingresos por ventas de altavoces ultraportátiles alcancen un total de 5900 millones de USD en 2031.

Se espera que el mercado norteamericano de parlantes ultraportátiles tenga una participación de ingresos dominante en el mercado global.

Las preferencias de los consumidores que cambian rápidamente, el aumento de la actividad al aire libre, la innovación en tecnología y la creciente adopción de teléfonos inteligentes y tecnologías de hogares inteligentes son factores que guían la expansión de la industria.

“ Se espera que las innovaciones tecnológicas desempeñen un papel crucial en el desarrollo de parlantes inteligentes ultraportátiles e influyan en la postura general del mercado ”, dice un analista de Persistence Market Research.

Solicitud de personalización @ https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/24601

Panorama competitivo

El mercado global de parlantes ultraportátiles tiene algunos jugadores importantes que dominan el panorama general, pero el mercado aún tiene mucho potencial sin explotar, en el que los nuevos jugadores de la industria pueden enfocarse y ganar reconocimiento.

Algunos de los actores clave del mercado incluidos en el informe son Anker Innovations Limited, Beats Electronics LLC, Bose Corporation, Harman International Industries, Klipsch Group Inc., Sony Corporation, Xmi Pte. Ltd., Koninklijke Philips NV, Samsung Electronics y ULTIMATE EARS.

Los jugadores clave antes mencionados tienen una contribución notable a la industria en términos de ventas y participación en los ingresos.

Segmentos clave de la investigación de mercado de Altavoces ultraportátiles

Por Tecnología:

Altavoces ultraportátiles Bluetooth

Altavoces ultraportátiles Wi-Fi

Otros

Por Canal de Distribución:

Ventas minoristas organizadas de parlantes ultraportátiles

Ventas minoristas no organizadas de parlantes ultraportátiles

Ventas en línea/comercio electrónico de parlantes ultraportátiles

Por usuario final:

Altavoces ultraportátiles para uso residencial

Altavoces ultraportátiles para uso comercial

Por región:

América del norte

América Latina

Europa

este de Asia

Asia del Sur y el Pacífico

Oriente Medio y África (MEA)

Compre el informe completo ahora @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/24601

Sobre nosotros: –

Persistence Market Research es una empresa de inteligencia de mercado de servicio completo con sede en EE. UU. que se especializa en investigación sindicada, investigación personalizada y servicios de consultoría. Persistence Market Research cuenta con experiencia en investigación de mercado en las industrias de atención médica, productos químicos y materiales, tecnología y medios, energía y minería, alimentos y bebidas, semiconductores y electrónica, bienes de consumo y envío y transporte. La empresa aprovecha sus capacidades multidisciplinarias y su equipo de analistas de alto nivel para compartir datos que se correspondan con precisión con las necesidades comerciales de los clientes.

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas: [email protected] .com