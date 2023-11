Le marché du traitement de la néoplasie endocrinienne multiple devrait enregistrer un excellent TCAC de 10 % d’ici 2030

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude complète de l’industrie sur le marché du traitement des néoplasies endocriniennes multiples, y compris une analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport. Les informations sur le marché obtenues grâce à ce rapport d’analyse de marché sur le traitement de la néoplasie endocrinienne multiple facilitent une compréhension plus définie du paysage du marché, des problèmes qui pourraient survenir à l’avenir et des moyens de positionner parfaitement une marque définie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement de la néoplasie endocrinienne multiple, qui était de 2,79 milliards de dollars en 2022, atteindrait 6 milliards de dollars d'ici 2030 et devrait connaître un TCAC de 10 % au cours de la période prévue de 2023 à 2030. En tant que valeur marchande, taux de croissance, segmentation, couverture géographique et acteurs clés, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie d'experts, l'épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les néoplasies endocriniennes multiples sont un groupe de troubles héréditaires rares qui affectent les glandes endocrines et développent des tumeurs cancéreuses ou non cancéreuses dans deux ou plusieurs glandes endocrines. De nombreux types de tumeurs sont liés à de multiples néoplasies endocriniennes. La plupart des tumeurs associées au MEN de type 1 sont bénignes (non cancéreuses), mais peu d’entre elles peuvent être cancéreuses (malignes) et se propager à d’autres parties du corps.

La néoplasie endocrinienne multiple de type 1 touche environ 1 personne sur 30 000 et la survenue d’une néoplasie endocrinienne multiple (NEM) de type 1 peut varier considérablement. Elle a été diagnostiquée chez des enfants dès l’âge de 8 ans et chez des adultes jusqu’à 80 ans. Il a été constaté que les glandes parathyroïdes sont les glandes endocrines les plus fréquemment touchées dans les néoplasies endocriniennes multiples de type 1. Une augmentation du soutien financier massif accordé aux scientifiques pour la recherche émergente sur de nouvelles interventions augmentera la croissance du marché. Au fil des années, il a été constaté qu’il n’existe actuellement aucun remède contre les néoplasies endocriniennes multiples, mais que cela est gérable.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement des néoplasies endocriniennes multiples sont :

Pfizer, Inc. (États-Unis)

Novartis SA (Suisse)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Israël)

Ipsen Pharma (Francia)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Amgen Inc. (États-Unis)

GSK Plc (Royaume-Uni)

Regeneron Pharmaceuticals Inc (États-Unis)

Mylan SA (États-Unis)

Sanofi (Francia)

Lily (États-Unis)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Dynamique du marché mondial du traitement de la néoplasie endocrinienne multiple

Conducteurs

Incidence croissante de néoplasie endocrinienne multiple

La néoplasie endocrinienne multiple de type 1 touche environ 1 personne sur 30 000. La néoplasie endocrinienne multiple de type 2 touche environ 1 personne sur 35 000. Parmi les sous-types de type 2, le type 2A est la forme la plus courante, suivi du FMTC. Le type 2B est relativement rare, représentant environ 5 pour cent de tous les cas de type 2. L’incidence de la néoplasie endocrinienne multiple de type 4 est inconnue, bien que la maladie semble rare. Cette prévalence croissante a conduit à une demande croissante pour ces types de traitement. Ce facteur conduit à la croissance du marché.

Augmentation des procédures de diagnostic des néoplasies endocriniennes multiples

Il existe diverses procédures de diagnostic conduisant à la croissance du marché. Des procédures telles que l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (TDM) et les tests génétiques sont largement utilisées pour diagnostiquer correctement les patients. Un test génétique doit être effectué pour détecter au niveau moléculaire si l’enfant est atteint de MEN2. Ce facteur contribue donc à la croissance du marché.

Opportunités

Augmentation des options de traitement pour les néoplasies endocriniennes multiples

Diverses options de traitement conduisent à la croissance du marché. Les thérapies destinées à traiter les symptômes et à lutter contre les effets hormonaux excessifs stimulent la croissance du marché. La chirurgie est souvent pratiquée pour enlever des tumeurs ou des glandes entières affectées, comme la thyroïde. La chimiothérapie et la radiothérapie sont également pratiquées pour améliorer l’état du patient. Par conséquent, ce facteur stimule la croissance du marché.

Limites/défis

Effets secondaires du traitement de la néoplasie endocrinienne multiple

De nombreux effets sont associés à divers produits destinés au traitement de la néoplasie endocrinienne. Les effets locaux comprennent la diarrhée, le reflux acide (reflux œsophagien), les douleurs abdominales et les ulcères gastroduodénaux. D’autres symptômes comprennent des douleurs osseuses, des fractures, de la fatigue, des calculs rénaux et des ulcères d’estomac ou intestinaux. Ce facteur entrave donc la croissance du marché.

Objectif principal du marché du traitement de la néoplasie endocrinienne multiple :

Chaque entreprise du marché Traitement de la néoplasie endocrinienne multiple a des objectifs, mais ce rapport d’étude de marché se concentre sur les objectifs cruciaux, afin que vous puissiez analyser la concurrence, le marché futur, les nouveaux produits et les données informatives qui peuvent augmenter de manière exponentielle votre volume de ventes.

Facteurs de taille du marché et taux de croissance du traitement des néoplasies endocriniennes multiples.

Des changements importants dans le futur marché du traitement des néoplasies endocriniennes multiples.

Principaux concurrents sur le marché mondial.

Portée et perspectives des produits du marché du traitement de la néoplasie endocrinienne multiple.

Développer les régions avec un potentiel de croissance futur.

Défis difficiles et risques auxquels le marché est confronté.

Profil des principaux fabricants et statistiques de ventes mondiales dans le traitement des néoplasies endocriniennes multiples.

Faits saillants de l’indice :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Marché mondial du traitement de la néoplasie endocrinienne multiple

Chapitre 3 : Analyse de l’industrie régionale du marché mondial du traitement de la néoplasie endocrinienne multiple

Chapitre 4 : Segmentation du marché du traitement de la néoplasie endocrinienne multiple en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus basée sur les types et les applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Facteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché du traitement de la néoplasie endocrinienne multiple réalisable pour un investissement à long terme ?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur dans lesquels les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Territoire qui pourrait connaître une forte augmentation de sa croissance sur un an ?

4) Quelle région géographique aurait la meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité un territoire émergent offrirait-il aux acteurs nouveaux et établis sur le marché du traitement des néoplasies endocriniennes multiples ?

6) Analyse des risques liés aux prestataires ?

7) Quels sont les facteurs qui influenceront la demande de traitement des néoplasies endocriniennes multiples dans les années à venir ?

8) Quelle est l’analyse de l’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial du traitement de la néoplasie endocrinienne multiple ?

9) Quelles stratégies des grands acteurs leur permettent de gagner des parts de marché sur un marché mature ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent-ils de grands changements sur le marché du traitement des néoplasies endocriniennes multiples ?

