Selon une analyse récente de Future Market Insights (FMI), le marché mondial de l’extraction du lithium devrait dépasser 3,4 milliards de dollars américains d’ici 2032. La demande croissante de batteries lithium-ion provenant des industries d’utilisation finale, notamment l’automobile, l’emballage et l’électronique grand public, devrait stimuler les ventes de lithium au cours de la période de prévision 2022-2032.

Le lithium est largement adopté dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques, en raison d’avantages tels qu’une durée de vie plus longue, une efficacité énergétique améliorée et de faibles taux de décharge. L’augmentation des ventes de véhicules électriques devrait stimuler la demande de lithium dans les années à venir, ce qui à son tour augmentera la croissance du marché mondial de l’extraction du lithium.

De plus, la demande croissante de verre et de céramique de la part de l’industrie de l’emballage est susceptible de créer de nouvelles opportunités pour les principaux acteurs opérant sur le marché de l’extraction du lithium. Le verre et la céramique sont principalement utilisés dans l’emballage de produits pharmaceutiques, d’aliments et de boissons et d’autres articles.

L’augmentation des applications du lithium dans l’industrie du verre et de la céramique continuera de stimuler les perspectives de croissance du marché de l’extraction du lithium. En 2020, le marché mondial de l’extraction du lithium a été fortement impacté par la pandémie de nouveau coronavirus.

Les confinements à l’échelle nationale, les restrictions de voyage et l’arrêt des opérations minières ont entravé la production et la consommation de lithium. Cependant, les ventes devraient se redresser en 2022, car la demande de lithium du secteur automobile continue de croître.

“L’accent croissant mis sur l’efficacité énergétique des véhicules automobiles devrait stimuler la consommation de lithium pour les batteries dans les années à venir. En outre, l’augmentation des ventes d’appareils portables et d’électronique grand public portables continuera d’augmenter la croissance du marché de l’extraction du lithium jusqu’en 2032”, explique un analyste du FMI.

Principaux Points à Retenir:

La production de lithium par des solutions de saumure devrait capter 65% de la part de marché totale de l’extraction du lithium.

Le segment de l’hydroxyde de lithium devrait représenter une part dominante au cours de la période de prévision.

Les applications du lithium dans le segment des batteries devraient croître de 8,5% d’une année sur l’autre en 2022.

Les ventes de lithium aux États-Unis devraient augmenter de 3,2% d’une année sur l’autre en 2022.

L’Australie deviendra un marché attractif en raison de la présence de réserves de lithium de grande capacité dans le pays.

La Chine continuera de connaître une forte demande de lithium en raison de l’augmentation de la production et des ventes d’électronique grand public.

Paysage Concurrentiel

Albemarle, Ganfeng Lithium, Livent, Nemaska Lithium, Orocobre Limited, Sichuan Tianqi Lithium Industries, SQM et Lithium Americas Corp. figurent parmi les principaux acteurs du marché identifiés par FMI. Ces acteurs devraient détenir 60 à 70% de la part de marché totale de l’extraction du lithium.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’extraction du lithium se concentrent sur l’expansion des installations de production par le biais de fusions et d’acquisitions pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché.

Par exemple:

En octobre 2022, le groupe belge de technologies des matériaux Umicore UMI.BR signature d’un accord d’approvisionnement en lithium à long terme avec Gangfen Lithium Co. Ltd. augmenter sa capacité de production en réponse à la demande croissante de véhicules électriques.

Quel est l’impact de la crise du COVID-19 sur le marché de l’extraction du Lithium?

La crise actuelle de la COVID-19 devrait avoir un impact significatif sur la croissance économique mondiale pour la période 2020-2022. La courbe de croissance économique mondiale a connu une baisse allant jusqu’à -5% en raison de la pandémie. Des facteurs tels que les confinements à l’échelle nationale, les restrictions de voyage et l’arrêt de la fabrication et de la production dans divers secteurs ont entraîné un retard de croissance de la consommation de lithium.

Les opérations minières ont également été fermées en 2020 à l’échelle mondiale. Cela a entraîné une diminution des perspectives de croissance sur le marché mondial de l’extraction du lithium. Cependant, avec la reprise de la production et des ventes dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique grand public, le marché de l’extraction du lithium devrait se redresser à un rythme soutenu au cours de la période de prévision.

Marché minier du Lithium par Catégorie

Par Source:

Saumure

Roche Dure

Autres

Par Type:

Carbonate de Lithium

Hydroxyde de Lithium

Par Application:

Batterie

Céramique et Verre

Lubrifiants et Graisse

Polymère

Poudre de Flux

Réfrigération

Autres

Plus d’informations sur le Rapport sur le marché de l’extraction du lithium

Dans son dernier rapport, FMI propose une analyse impartiale du marché mondial de l’extraction du lithium, fournissant des données historiques pour la période 2016-2020 et des statistiques prévisionnelles pour la période 2022-2032.

Pour comprendre le potentiel du marché mondial, sa croissance et sa portée, le marché est segmenté en fonction de la source, des applications et de sept régions (Amérique du Nord, Amérique latine, Europe de l’Est, Europe de l’Ouest, Asie-Pacifique à l’exclusion du Japon (APEJ), Japon et Moyen-Orient et Afrique).

Marché des électrolytes de batteries au lithium et au Lithium-Ion: Future Market Insights (FMI) a prévu que le marché des électrolytes de batteries au lithium et au Lithium-Ion connaîtrait une croissance annuelle de 11,7% en valeur en 2022 pour atteindre une valeur d’environ 4 215,2 millions de dollars AMÉRICAINS d’ici la fin de 2022.

Marché des lubrifiants miniers: Future Market Insights (FMI) prévoit que la demande de lubrifiants miniers connaîtra une croissance annuelle de 3,1% en 2022 pour atteindre une valeur d’environ 2 289,4 millions de dollars américains d’ici la fin de 2022.

