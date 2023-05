By

El mercado mundial de software bancario de terceros se valoró en 24 900 millones de USD en 2022 y se prevé que crezca hasta los 50 100 millones de USD en 2032, a una CAGR del 7,3 % durante el período de pronóstico.

El software bancario de terceros es un tipo de software desarrollado por una empresa que no es un banco, pero que brinda servicios bancarios a bancos y otras instituciones financieras. Estas empresas suelen desarrollar software que ayuda a los bancos a gestionar las cuentas de sus clientes, procesar transacciones y cumplir las normativas. Algunos de los mayores proveedores de software bancario de terceros incluyen FIS, Jack Henry & Associates y Temenos.

Tendencias y conductores del mercado

La adición de análisis al software bancario de terceros es un componente importante que fomenta la expansión del mercado. Debido al desarrollo de la tecnología digital, los consumidores del sector bancario están modificando la forma en que acceden a los servicios bancarios. Para comunicarse con las empresas y obtener servicios financieros, están adoptando dispositivos móviles y tecnología digital. Debido a esto, la cantidad de datos de clientes en poder de las empresas del sector bancario ha aumentado exponencialmente.

Estas empresas pueden examinar los datos que recopilan, lo que les permite tomar decisiones más rápidas e informadas que aumentarían la eficiencia en todos los ámbitos. Dichos factores brindarán oportunidades lucrativas para la expansión del mercado Software bancario de terceros durante el período de pronóstico.

La gente se preocupa por la fiabilidad del software de terceros. Esto es cierto si los usuarios buscan un programa que les permita acceder a todas las cuentas bancarias que tienen. Desde hace muchos años, las instituciones financieras ya se han ganado la confianza de la comunidad. Por lo tanto, está claro que las organizaciones financieras tienen más posibilidades de ganarse la confianza de los clientes cuando se ven desde el punto de vista de un usuario bancario.

Para gran parte del software bancario de terceros, el elemento más difícil sería atraer a los usuarios del banco y obtener su permiso para ejecutar actividades bancarias en su nombre.

Segmentación del mercado global de software bancario de terceros

por producto

Software bancario central

Software de banca omnicanal

Software de inteligencia empresarial

Software de gestión de patrimonio privado

por aplicación

Gestión de riesgos

Seguridad de información

Inteligencia de Negocio

Soluciones de formación y consultoría

Por usuario final

Bancos minoristas

Bancos comerciales

Los principales actores en el mercado mundial de software bancario de terceros

Los jugadores clave en el mercado de software bancario de terceros son Microsoft Corporation, International Business Machines (IBM) Corporation, Oracle Corporation, SAP SE, Tata Consultancy Services (TCS), Infosys Ltd., Capgemini SE, Accenture plc, FIS, Inc. y Fiserv, Inc., entre otros.

