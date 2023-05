La industria global del empaque ha cambiado en los últimos años, lo que hace que la personalización sea absolutamente necesaria para todas sus necesidades de empaque. Las innovaciones y los avances en la industria médica han llevado al desarrollo de una variedad de consumibles de laboratorio altamente específicos. El embalaje de consumibles de laboratorio es fundamental para prevenir la contaminación de las muestras biológicas. La creciente conciencia de los consumidores sobre las necesidades de atención médica ha aumentado las expectativas y demandas de resultados precisos de las pruebas, lo que los convierte en imprescindibles en todos los laboratorios. Además de la industria médica, los envases de consumibles de investigación se utilizan con fines de investigación en agencias gubernamentales, farmacéuticas e industrias. El término consumibles de laboratorio incluye vasos de laboratorio, embudos, buretas, pipetas, tubos de medición y cilindros. El empaque de consumibles de laboratorio incluye soluciones de empaque flexible para muchos tipos de cristalería, plásticos y muestras. Por lo tanto, se espera que el mercado mundial de envases de consumibles de laboratorio tenga una perspectiva ampliamente positiva durante el período de pronóstico.

Mercado global de embalaje de consumibles de laboratorio: dinámica

Se espera que el mercado mundial de envases de consumibles de laboratorio crezca en el contexto del crecimiento de la industria farmacéutica. Se espera que los avances en la investigación biológica y química impulsen la demanda del mercado mundial de envases de consumibles. El empaque de consumibles de laboratorio goza de una gran preferencia por parte de los consumidores y de la industria de uso final, lo que se puede atribuir a factores como la alta precisión y confiabilidad de la medición y la calidad. Las crecientes aplicaciones en los campos de investigación aseguran perspectivas de futuro prometedoras para el mercado global de embalaje de consumibles de laboratorio. Se espera que el crecimiento de la investigación química y de fármacos aumente la necesidad de resultados de pruebas altamente precisos. además,

A pesar de una perspectiva muy positiva, hay ciertos factores que pueden obstaculizar el crecimiento del mercado mundial de envases de consumibles de laboratorio. Se requiere la estandarización y armonización de la calibración del embalaje de consumibles de laboratorio. La calibración de consumibles de laboratorio empaquetados en diferentes unidades puede dar lugar a resultados inexactos. Además, el crecimiento del mercado global de consumibles de laboratorio puede verse obstaculizado por varios impedimentos en el mercado.

El mercado mundial de consumibles de laboratorio se ha segmentado de la siguiente manera:

fundamentos de las materias primas el plastico

vaso Conceptos básicos de los tipos de productos. frasco de medicina

tubo

pipeta

bureta

matraz

placa de Petri

cubilete

Cierre tapón de rosca tapa del conector tapa superior a presión tapa abatible

fundamento de la competencia <500 ml

500ml – 1500ml

1500ml – 2500ml

2500ml – 3500ml

3500ml – 4500ml

>4500ml Base de aplicación cultivo de células

Biología Molecular

Biología Celular

Aplicaciones de bioprocesos

etc. Base para industrias de uso final industria médica

industria farmacéutica

industria de alimentos y bebidas

forense

Mercado global de embalaje de consumibles de laboratorio: jugadores clave

Los principales actores que operan en el mercado global de empaques de consumibles de laboratorio son Eppendorf AG, DWK Life Sciences, Bellco Glass, Inc., Gerresheimer AG, Gilson, Inc., Mettler-Toledo International Inc. y Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd. ., Nalge Nunc International y Savillex Corporation.

