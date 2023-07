El mercado global de ácidos grasos dímeros se valoró en US$ 559,1 Mn en 2021. Se espera que el aumento de las inversiones en I+D para encontrar mejores métodos de producción de ácidos grasos dímeros impulse las ventas del producto químico a una CAGR del 3,8 % hasta 2031.

La creciente demanda de ácidos grasos dímeros para su uso en adhesivos de fusión en caliente, junto con el aumento del gasto en construcción para mejorar la infraestructura local, seguirá impulsando las ventas de ácidos grasos dímeros. Además, la demanda de productos químicos puros de bajo costo está creando lucrativas perspectivas de crecimiento para los proveedores de ácidos grasos dímeros. También se espera que el aumento en la producción de productos químicos para yacimientos petrolíferos para satisfacer la creciente demanda de los consumidores proporcione un impulso al consumo de ácidos grasos dímeros e inste a los fabricantes a aumentar su producción y suministro del material.

Según nuestro análisis regional, se anticipa que China dominará el mercado global. El alto crecimiento se puede atribuir a la presencia de muchos fabricantes regionales y locales de ácidos grasos dímeros en el país. Los fabricantes de ácidos grasos dímeros en China están gastando en aumentar sus capacidades de producción, pronosticando una gran demanda de los mismos en los próximos años.

Conclusiones clave del informe de mercado Ácido graso dímero

Por tipo de producto, el ácido graso dímero estándar representó más del 60 % de la cuota de mercado en 2021.

Las ventas de ácido graso dímero estándar aplicado en poliamidas no reactivas representaron alrededor del 40,9 % de la cuota de mercado mundial en 2021.

Estados Unidos tenía una participación dominante del 87,4% del mercado de ácidos grasos dímeros de América del Norte en 2021.

China permanecerá como un mercado lucrativo, creando una oportunidad incremental de US$ 81,2 Mn para 2031.

Se prevé que Alemania represente el 24,5 % de la cuota de mercado europea en 2031.

China y Japón tenían el 24,4 % y el 3,8 % de la cuota de mercado mundial de ácidos grasos dímeros, respectivamente, en 2021.

“La creciente demanda de resinas de poliamida y ácidos grasos dímeros destilados e hidrogenados, junto con el auge de la industria de pinturas y recubrimientos, brindará un potencial de crecimiento a los actores del mercado en los próximos años”, dice un analista de Persistence Market Research.

Panorama competitivo

Los principales fabricantes de ácidos grasos dímeros incluyen Kraton Corporation, Croda International Plc., Oleon NV, Jiangsu Yonglin Oleochemical Co., Ltd., Jiangxi Longwell Industrial Co., Ltd, Aturex Group, Shandong Huijin Chemical Co. Ltd, Emery Oleochemicals, Florachem Corporation y Jiangsu Jinma Oil Technology Development Co., Ltd.

Los participantes clave del mercado están invirtiendo en acuerdos comerciales estratégicos y se están enfocando en la expansión de su presencia global a través de la construcción de nuevas unidades de producción. Aparte de esto, los jugadores están aumentando las inversiones en investigación y desarrollo para encontrar mejores métodos de producción de ácidos grasos dímeros.

Por ejemplo, en junio de 2018, Oleon NV abrió una nueva unidad de producción en Bélgica para producir dímeros y ácidos isoesteáricos, que se espera que duplique la participación de mercado mundial de la compañía dentro del segmento de productos de dímeros y ácidos a alrededor del 30 %.

Conclusión

Se prevé que el negocio global de los ácidos grasos dímeros experimente una tasa de crecimiento significativa debido al creciente mercado de pinturas y recubrimientos y al aumento de las inversiones en infraestructura.

Se espera que la creciente demanda de productos químicos puros económicos siga impulsando las ventas de ácidos grasos dímeros estándar. Además, la creciente demanda de productos de alta calidad para revestimientos de superficies, tintas de impresión, adhesivos y productos químicos para yacimientos petrolíferos brindará varias oportunidades a los actores clave para un mayor crecimiento en el mercado.

Varias partes interesadas se están enfocando en expansiones estratégicas y asociaciones para aumentar su presencia global. También están aumentando las inversiones en I+D para satisfacer la creciente demanda de las industrias de uso final.

