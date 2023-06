By

Se espera que las ventas globales de sistemas de detección de túneles se valoren en más de US$ 1200 millones en 2021, con proyecciones estables a largo plazo para el mercado, según los últimos conocimientos de Persistence Market Research. El informe estima que el mercado se expandirá a una tasa compuesta anual de alrededor del 5 % entre 2021 y 2031. La creciente necesidad de tecnologías precisas de medición de flujo ha llevado a una mayor demanda de sistemas de detección de túneles en sectores como el petróleo y el gas, la generación de energía y los productos químicos. También se prevé que los rápidos avances tecnológicos complementen el crecimiento del mercado en los próximos años.

La demanda de sistemas de detección de túneles experimentó una caída en 2020 debido a la tasa prudente de inversiones realizadas por los usuarios finales durante el brote de COVID-19. Sin embargo, se espera que el sector de la defensa, al ser un usuario final clave de este equipo, aumente las ventas en los próximos años. Teniendo en cuenta la posibilidad de un estímulo en muchos países, la perspectiva a largo plazo del mercado sigue siendo positiva.

Conclusiones clave del estudio de mercado

Persistent Market Research predice una tasa de crecimiento saludable de la industria de la construcción en economías como EE. UU., Asia oriental, India, Oriente Medio y África, con especial atención a la infraestructura y la construcción civil pesada. Esta expansión general del mercado de la construcción, particularmente en infraestructura cívica, es decir, autopistas y túneles, está lista para ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento para los fabricantes de sistemas de detección de túneles en los próximos años.

Ha habido un aumento en los requisitos de los sistemas de detección de túneles en el pasado reciente debido a las actividades de espionaje en las prisiones. Las prisiones se han ido actualizando tecnológicamente. La investigación de mercado de persistencia pronostica que las prisiones estarán entre los creadores de sistemas de detección de túneles con mayor demanda hasta 2031.

El uso extensivo de acústica que es tecnológicamente avanzada beneficia a los usuarios finales en términos de mayor precisión en la detección de túneles subterráneos. Por lo tanto, se prevé que los sistemas con características de vanguardia ganen una mayor popularidad en los próximos años.

Se prevé que un número cada vez mayor de jugadores que se centren en la I+D relacionada con los sistemas de detección de túneles dé forma significativa al crecimiento del mercado en los próximos diez años.

Los sistemas de detección de túneles de radar de penetración terrestre (GPR) mantendrán más de una cuarta parte de la cuota de mercado.

Se proyecta que Military tendrá más del 80% de la participación de mercado general como usuario final para fines de 2031.

El mercado mundial de sistemas de detección de túneles experimentó una caída en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, con un crecimiento registrado del -0,2 %.

Se proyecta que el mercado en Israel se expanda a una CAGR de alrededor del 6%, mientras que en los EE. UU. a cerca del 5%, hasta 2031.

Se prevé que el mercado de India y China crezca a una tasa compuesta anual del 5 % cada uno durante los próximos diez años.

“Se espera que el aumento de la demanda de las fuerzas armadas y las prisiones en los últimos años impulse el crecimiento de las ventas de sistemas de detección de túneles”, dice un analista de Persistence Market Research.

Panorama competitivo

El mercado está muy consolidado, con jugadores clave que representan más de las cuatro quintas partes de la cuota de mercado. Es probable que estos jugadores inviertan en nuevos desarrollos tecnológicos y en la expansión de sus redes para mantener sus cuotas de mercado. Algunos de los jugadores clave en esta industria son Elbit Systems Ltd., Elpam Electronics Ltd., Lockheed Martin, etc.

El informe de investigación analiza la demanda de sistemas de detección de túneles. El mercado global se ha analizado con el impacto de COVID-19, varios factores macroeconómicos, tendencias del mercado y antecedentes del mercado. Según el alcance de la investigación de Persistence Market Research, el mercado ha sido analizado sobre la base de la tecnología, el usuario final y la región. El informe proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre varios jugadores en este mercado. Este informe también rastrea el mercado tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda.

