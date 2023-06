Se prevé que el mercado de laboratorio de referencia veterinaria tenga una CAGR considerable de alrededor del 11,5 % durante el período de pronóstico debido al aumento del número de animales de compañía. Una mascota o un animal de compañía es aquel que no tiene un entrenamiento especial para ayudar a un individuo o para la compañía, diversión, apoyo psicológico, etc. Los animales de compañía incentivan la demanda de atención médica personal y el diagnóstico adecuado de las enfermedades, por lo que impulsa la adopción de diversos servicios de laboratorio de referencia para diversas aplicaciones, como patología clínica, bacteriología y otras. Por lo tanto, la creciente demanda de servicios de laboratorios veterinarios de referencia impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Además, la ganadería industrial se considera uno de los principales factores que contribuye significativamente al crecimiento del número de animales de ganado. En la ganadería industrial, se cría una gran cantidad de animales, incluidas vacas, cerdos, pavos, cabras, ovejas, cerdos o pollos, para aumentar la producción de huevos, carne, res y leche al menor costo posible. En los EE. UU., más del 95 % de los animales se producen en granjas industriales para maximizar las ganancias de la agroindustria. La mayor parte de los animales se mantienen y crían en la granja, lo que aumenta significativamente las posibilidades de propagación de enfermedades entre los animales. Por lo tanto, se espera que las operaciones de la cría industrial se encaminen después de 2020, debido al aumento del consumo de productos derivados de animales en todo el mundo. Esto a su vez,

Las crecientes enfermedades zoonóticas estimulan el mercado de laboratorios veterinarios de referencia

La creciente prevalencia de enfermedades zoonóticas contribuye aún más al crecimiento del mercado de laboratorios veterinarios de referencia. Las enfermedades zoonóticas son las enfermedades infecciosas transmitidas de animales a humanos y de humanos a animales que son causadas por agentes patógenos que incluyen parásitos, hongos, bacterias y virus. Estas enfermedades han sido reconocidas durante siglos; sin embargo, su impacto en la salud pública va en aumento debido a la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas siempre han figurado entre la amplia gama de enfermedades humanas como la fiebre amarilla, la peste, la tuberculosis. Estas enfermedades provienen principalmente de las aves de corral, los animales domésticos y el ganado. Sin embargo, estas infecciones están emergiendo cada vez más de especies de vida silvestre debido a cambios ambientales.

Muchas zoonosis, como la influenza aviar y la rabia de la vida silvestre, están aumentando, mientras que algunas, como el ébola, han surgido recientemente o están vinculadas a especies reservorio de la vida silvestre. El ébola estaba relacionado con los murciélagos que habitan en cuevas en África. El otro caso de dicha enfermedad es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por sus siglas en inglés) que surgió de los murciélagos a las civetas antes de afectar finalmente a los humanos en el sur de China. Por lo tanto, el aumento de este tipo de enfermedades impulsa aún más la demanda de pruebas de patología clínica y otras aplicaciones o laboratorios de referencia en clínicas y hospitales veterinarios, contribuyendo así al crecimiento del mercado.

Veterinary Reference Laboratory Market Segmentation

By Product Type

Instruments

Consumables

By Application

Clinical Pathology

Infectious Disease

Orthopedics

Gynecology

Oncology

Others (Neurology)

By End-User

Veterinary Hospitals &Clinics

Homecare

Veterinary Reference Laboratory Market– Segment by Region

North America

United States

Canada

Europe

Germany

United Kingdom

France

Spain

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

China

Japan

India

Rest of Asia-Pacific

Rest of the World

Middle East & Africa

Latin America

Company Profiles

Avaamo, Inc.

Creamfinance

Descartes Labs, Inc.

Digital Reasoning Systems, Inc.

Google LLC

IBM Corp.

Inbenta Technologies Inc.

Intel Corp.

Interactions LLC

IPsoft Inc.

Kensho Technologies, LLC

Lexalytics, Inc.

