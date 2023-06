El dominio de unión al ADN reconoce una secuencia hexamérica única de ADN que consiste en el dominio de nucleasa de Fok I y un dominio de escisión de ADN. La fusión de un dominio de unión al ADN y un dominio de escisión del ADN crea enzimas de restricción artificiales conocidas como tijeras moleculares que cortan el ADN deseado. orden. Los ZFN se basan en la maquinaria de reparación del ADN y se están convirtiendo en una herramienta destacada en el campo de la edición del genoma.

Las nucleasas con dedos de zinc son útiles para una variedad de aplicaciones de biotecnología y ciencias de la vida. Se utiliza para manipular animales y plantas con fines de investigación y se utiliza en ensayos clínicos de células T humanas CD4+ para el tratamiento del SIDA. También se utiliza en la creación de modelos de enfermedades conocidos como modelos de enfermedades humanas isogénicas.

Obtenga una copia de muestra de este informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/16615

La tecnología global de nucleasas con dedos de zinc está segmentada según la aplicación, el usuario final y la región.

solicitud

ingeniería de líneas celulares

ingenieria genetica animal

ingenieria genetica vegetal

Etc

usuario final

empresa de biotecnología

compañia farmaceutica

Laboratorios hospitalarios y laboratorios de diagnóstico

Instituciones académicas y de investigación

El mercado mundial de la tecnología de nucleasas con dedos de zinc está segmentado por tipo de aplicación y usuario final. Según el tipo de aplicación, el mercado de nucleasas con dedos de zinc se segmenta en ingeniería de líneas celulares, ingeniería genética animal, ingeniería genética vegetal y, según el usuario final, el mercado se divide en industria biotecnológica, compañías farmacéuticas, hospitales y laboratorios de diagnóstico. , instituciones académicas y de investigación.

Para obtener una lista completa de los participantes del mercado, solicite una tabla de contenido @ https://www.persistencemarketresearch.com/toc/16615

Dado que la tecnología ZFN tiene ventajas tecnológicas sobre otras tecnologías de edición del genoma, la alta precisión, especificidad y eficacia de la tecnología de dedos de zinc predicen el crecimiento del mercado de la tecnología de dedos de zinc en un futuro próximo.

Con base en la presencia regional, el mercado global de tecnología de nucleasas con dedos de zinc está segmentado en cinco amplias regiones. América del Norte, América Latina, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África. Se estima que América del Norte será seguida por los países europeos con una participación importante. Principalmente, los mercados de EE. UU. y Europa adoptan tecnologías avanzadas antes que los países en desarrollo debido a las características innatas de la infraestructura médica avanzada, y son líderes geográficamente debido a los altos precios de los medicamentos/dispositivos médicos/tecnologías, y al creciente grupo de enfermedades relacionadas con el estilo de vida debido a a pacientes a gran escala. se espera mantener.

El desarrollo económico significativo aumentará la disponibilidad de atención médica en la región de Asia-Pacífico, aumentará la cantidad de instituciones de investigación, institutos de investigación, aumentará la inversión en I + D y la penetración de jugadores globales en Asia conducirá a una mayor demanda de tecnologías de edición de genes como el dedo de zinc. nucleasas. se espera que aumente la demanda. Avances en tecnología, procesos diagnósticos y terapéuticos para investigación y desarrollo.

Realice su pedido por adelantado ahora para recibir soporte exclusivo de analistas @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/16615

Los principales actores en la tecnología de nucleasas con dedos de zinc incluyen Sigma-Aldrich Co. LLC., Sangamo Therapeutics, Inc. OriGene Technologies, Inc., Labomics, Thermo Fisher Scientific y más. Sigma-Aldrich Co. LLC opera un negocio de ciencias de la vida como parte de Merck Inc. y tiene presencia en varias geografías para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Sangamo Therapeutics, Inc. ha desarrollado una variedad de tecnologías de edición de genes a través de enfoques terapéuticos. Muchas compañías de ciencias de la vida y grandes compañías farmacéuticas están colaborando para desarrollar y comercializar tecnología de edición de genes para introducir productos de ciencias de la vida de vanguardia.

Sobre nosotros: investigación de mercado de persistencia

Contáctenos:

Dirección de Investigación de Mercado de Persistencia

– 305 Broadway, 7th Floor, New York City,

NY 10007 Estados Unidos Estados

Unidos Ph.D. – +1-646-568-7751

Número gratuito de EE. UU. y Canadá – +1 800-961-0353

Oficina en Japón: 1-2-1 Kinshi Arca Central Building

14 / F Tokio, 130-0013, Japón

Tel 1-888-863-3700

Ventas: [email protected]

Sitio web: https://www.persistencemarketresearch.com