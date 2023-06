SATCOM on the move es una tecnología que permite la comunicación por satélite en movimiento. Esto se usa típicamente para vehículos como automóviles, camiones y autobuses, pero también se puede usar para barcos y trenes. La principal ventaja de SATCOM en movimiento es que permite una comunicación ininterrumpida incluso cuando se viaja en áreas sin cobertura de telefonía celular.

Descargue una muestra gratuita del informe: https://www.globalinsightservices.com/request-sample/GIS20697

Tendencias clave

Las tendencias clave en la tecnología SATCOM on the Move son la miniaturización, un mejor rendimiento y menores costos.

La miniaturización se refiere a la tendencia de hacer que los equipos de comunicación por satélite sean más pequeños. Esto es importante porque permite que el equipo se use en más lugares, incluso en vehículos y en dispositivos portátiles.

Un mejor desempeño se refiere a la tendencia de hacer que los equipos de comunicación satelital sean más confiables y eficientes.

Obtenga un informe personalizado según sus requisitos: https://www.globalinsightservices.com/request-customization/GIS20697

Factores clave

Los impulsores clave del mercado SATCOM on the Move son la necesidad de altas velocidades de datos, la necesidad de cobertura global y la necesidad de comunicaciones móviles.

Se requieren altas velocidades de datos para aplicaciones como videoconferencias, transmisión de video y uso compartido de archivos. Se requiere cobertura global para aplicaciones tales como recopilación de noticias por satélite y socorro en casos de desastre.

Segmentos de mercado

El mercado global de SATCOM en movimiento está segmentado según el tipo, la aplicación, el componente y la región. Por tipo, el mercado se divide en equipos y servicios. Según la aplicación, se bifurca en seguridad comercial, militar y nacional. Según el componente, el mercado se clasifica en antena, receptor y transmisor. Por regiones, se estudia en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

Compre este informe de investigación de mercado: https://www.globalinsightservices.com/checkout/single_user/GIS20697

Empresas clave

El mercado de SATCOM en movimiento incluye jugadores como L3Harris Technologies, Honeywell International Inc., Hughes Network Systems, Viasat, Inc., Iridium Communications Inc, Gilat Satellite Networks, Aselsan AS, St Engineering, Raytheon Intelligence and Space y Orbit Communication Systems Ltd. .

Con Global Insight Services, usted recibe:

Pronóstico a 10 años para ayudarlo a tomar decisiones estratégicas

Segmentación detallada que se puede personalizar según sus requisitos

Consulta gratuita con analista líder del informe

Paquete de datos de Excel incluido con todas las compras de informes

Metodología de investigación robusta y transparente

Investigación innovadora y soluciones centradas en los jugadores del mercado para la próxima década de acuerdo con el escenario actual del mercado

Nuevo informe publicado por Global Insight Services: https://www.globalinsightservices.com/reports/hydrogen-projects-database/

Acerca de los servicios de información global:

Global Insight Services (GIS) es una empresa líder en investigación de mercado multisectorial con sede en Delaware, EE. UU. Estamos comprometidos a proporcionar datos, análisis y herramientas de la más alta calidad para satisfacer todas las necesidades de investigación de mercado de nuestros clientes. Con GIS, puede estar seguro de la calidad de su producción, una metodología de investigación sólida y transparente y un servicio excelente.

Contáctenos:

Global Insight Services LLC

16192, Coastal Highway, Lewes DE 19958

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: +1–833–761–1700

Sitio web: https://www.globalinsightservices.com/