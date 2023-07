Se estima que el mercado mundial de cremas será testigo de un crecimiento constante del 3,9% CAGR durante el período de pronóstico de 2022-2032.

La nata láctea es un producto lácteo que es fluido. Es relativamente alto en grasa y es un tipo de emulsión de grasa en leche descremada obtenida por separación física de la leche. Las cremas con un mayor contenido de grasa tienen una textura más rica y es menos probable que se cuajen cuando se usan para cocinar. La crema láctea es el primer subproducto de la leche, y un método de extracción simple y rápido hace que esté disponible en grandes volúmenes. La crema láctea tiene una amplia gama de aplicaciones en los sectores de alimentos y bebidas, servicio de alimentos y hogar. Es ampliamente utilizado en alimentos procesados, comidas listas para comer (RTE), productos de confitería y helados.

La inclinación de los clientes por las cremas que son de etiqueta limpia, orgánicas, sin OGM o kosher está aumentando.

La lactosa es el elemento principal en las cremas lácteas convencionales, que se utilizan en la preparación de bebidas. Las cremas no lácteas no contienen lactosa y se perciben como un sustituto de los productos lácteos como la leche o la nata fresca. Las cremas no lácteas se pueden usar de varias maneras, incluso como un componente básico para aquellos que son intolerantes a la lactosa y para los vegetarianos que eligen productos de origen vegetal en lugar de productos derivados de animales. El aceite vegetal es el ingrediente principal de las cremas no lácteas y tiene un sabor y una sensación similares a los productos lácteos.

Conclusiones clave del estudio de mercado

Se prevé que los mercados de cremas de Asia oriental y Europa se expandan a una tasa compuesta anual del 4,9 % y el 2,8 %, respectivamente, hasta 2032.

La cuota de mercado del sur de Asia y el Pacífico es del 22,1 % en 2022.

El mercado de cremas de Oriente Medio y África está actualmente fijado en 32.885 TM.

Las ventas de mezclas de bebidas de cremas están aumentando a medida que el sector de bebidas crece a un ritmo saludable en todo el mundo. Las ventas de servicios de alimentos en América del Norte y Europa tienen cuotas de mercado del 32,6 % y el 27,6 %, respectivamente, en 2022.

El mercado de las cremas orgánicas se está expandiendo, particularmente en América del Norte y Europa, ya que un número cada vez mayor de consumidores demanda productos con ingredientes naturales y auténticos.

La creciente popularidad de la cafetería y la cultura del café está impulsando la demanda de cremas en las cafeterías de los mercados en desarrollo y del sur de Asia y el Pacífico.

La población europea representa una parte considerable de los consumidores de productos lácteos y cremas. Estos clientes están cada vez más interesados ​​en productos orgánicos y de etiqueta limpia. Como resultado, se espera que el mercado europeo de cremas orgánicas se expanda a una CAGR del 4 % entre 2022 y 2032.

“Los consumidores de las economías desarrolladas buscan productos con características de etiqueta limpia, bajas en azúcar y grasas. Centrarse en la creación de cremas lácteas bajas en grasa podría generar ganancias significativas para los fabricantes”, dice un analista de Persistence Market Research.

Panorama competitivo

Los fabricantes de cremas se centran en aumentar sus ofertas de productos orgánicos a través de colaboraciones, asociaciones y productores lecheros patrocinadores. Muchos actores del mercado están proporcionando equipos esenciales y ayudan a los productores de leche a producir una gran cantidad de leche orgánica y aumentar su colección de leche orgánica.

En enero de 2021, Fonterra Co-Operative Group introdujo los fosfolípidos de leche en los Estados Unidos. Estos fosfolípidos de la leche son fuertes en proteína de suero de leche saludable, que ayuda en la construcción y recuperación muscular, y bajos en contenido de lactosa y azúcar.

En junio de 2019, Meadow Foods Ltd. adquirió con éxito Nijjar Dairies Ltd (Freshways) para el procesamiento de leche y crema envasadas. Esta adquisición ayudará en las operaciones de la empresa de suministro de leche y nata envasada a los consumidores de todo el Reino Unido.

Jugadores claves. Jugadores principales :

Glanbia plc.

Grupo Lactalis

Savencia Fromage & Lácteos

Grupo Cooperativo Fonterra

GCMMF (Amul) India

FrieslandCampina

Grupo DMK

Alimentos Arla

SODIAL

Saputo

Unternehmensgruppe Theo Müller

Schreiber Alimentos Inc.

Meiji Holdings Company, Ltd.

Junta de productos lácteos del Báltico

Freedom Foods Group Ltd.

Balneario de Granarolo

Lechería BV

Burra Alimentos Australia

Meadow Foods Ltd.

Nestlé SA

