Los ingresos globales del mercado de anclajes de tejidos blandos fueron de alrededor de US$ 671,3 millones en 2022, y se espera que el mercado global crezca a una CAGR del 5,9 % para alcanzar una valoración de alrededor de US$ 1250 millones a fines de 2033.

Las instalaciones médicas dependen en gran medida de los anclajes de tejidos blandos durante las cirugías ortopédicas. Se espera que la disponibilidad de anclajes para tejidos blandos con diversos tipos de materiales, como biomateriales y metales para aplicaciones quirúrgicas en sectores de uso final, como centros de cirugía ambulatoria, hospitales, etc., impulse el crecimiento del mercado de anclajes para tejidos blandos.

Además, el aumento de las inversiones hacia la investigación y el desarrollo de anclajes de tejidos blandos por parte de actores clave del mercado está impulsando el crecimiento del mercado de anclajes de tejidos blandos. El aumento constante en el número de lesiones deportivas y ortopédicas, a nivel mundial, está impulsando la demanda de anclajes de sutura de biocompuestos y anclajes de sutura de PEEK, que se espera que contribuyan al crecimiento del mercado de anclajes de tejidos blandos durante el período de pronóstico.

Según Persistence Market Research, el mercado global de anclajes de tejidos blandos se valoró en US$ 585 Mn en 2019 y se expandirá a una CAGR del 5 % durante el período de pronóstico ( 2020-2030 ).

Empresas cubiertas en el informe de mercado Anclajes de tejido blando

Smith & Nephew plc

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Corporación ConMed

Arthrex, Inc.

Johnson y Johnson (DePuy Synthes, Inc.)

medtronic plc

Corporación Stryker

Parque Médico, LLC.

Wright Medical Group NV

Teknimed SA

MedShape, Inc.

Respuesta médica

Grupo Lepine S.A.

In2Bones SAS

Soluciones médicas Tulpar

Neosys Soluciones Quirúrgicas LTD

Biocompuestos Ltd

Médico HNM

Fronteras quirúrgicas

Conclusiones clave del estudio de mercado Anclajes de tejidos blandos

En términos de tipo de producto, se espera que el segmento de anclajes absorbibles para tejidos blandos contribuya con más del 25 % de la participación en los ingresos del mercado de anclajes para tejidos blandos.

Debido al bajo costo y la demanda del producto, los anclajes de sutura absorbibles son la opción preferida entre los clientes.

Los anclajes de sutura de biocompuestos dominan el mercado por tipo de material, ya que los profesionales médicos en su mayoría prefieren los anclajes de tejidos blandos de biocompuestos durante las cirugías.

En términos de usuario final, se espera que los hospitales posean colectivamente más del 52 % de la participación de mercado en el mercado de anclajes de tejidos blandos durante el período de pronóstico.

América del Norte domina el mercado global de anclajes para tejidos blandos, mientras que se espera que el este de Asia ofrezca oportunidades lucrativas, debido al rápido aumento de los programas de atención médica y al crecimiento de las instalaciones médicas.

“ El mercado mundial de anclajes para tejidos blandos aumenta en paralelo con el rápido crecimiento de la población geriátrica . Se está viendo una gama más amplia de aplicaciones con anclajes para tejidos blandos debido a los continuos avances en la tecnología, lo que está impulsando el crecimiento del mercado de anclajes para tejidos blandos”, dice un analista de PMR.

Impacto anticipado de COVID-19 en el mercado de anclajes de tejido blando

El mercado mundial de anclajes de tejidos blandos no se ha visto afectado por la actual pandemia de COVID-19 . La cadena de suministro de anclajes de tejidos blandos se ha visto gravemente afectada debido a las restricciones logísticas impuestas por varios países. Además, los procedimientos quirúrgicos se posponen para adaptarse al creciente número de pacientes con COVID-19 en los hospitales.

Por lo tanto, la demanda de anclajes para tejidos blandos se ha desplomado durante la primera mitad de 2020 . Sin embargo, tanto los principales actores como los gobiernos están tomando contramedidas para resolver los problemas logísticos relacionados con los anclajes de tejidos blandos. Se están priorizando los procedimientos de emergencia, lo que estabilizará la demanda de anclajes de tejidos blandos. Se prevé que las ventas se aceleren una vez que la pandemia comience a disminuir.

Adquisición: estrategia clave de los principales fabricantes

Los principales fabricantes en el mercado de anclajes para tejidos blandos se están enfocando en la estrategia de adquisición regional para mejorar sus carteras de productos y expandir su presencia regional.

Por ejemplo, en mayo de 2016 , Zimmer Biomet Holdings, Inc. adquirió Cayenne Medical, Inc., una empresa de dispositivos médicos dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones de reconstrucción y reparación de tejidos blandos técnicamente avanzadas para rodillas, hombros y extremidades, para mejorar la innovación y crecimiento de su negocio. En 2016 , Johnson and Johnson completó 14 adquisiciones o importantes acuerdos de licencia, así como ocho desinversiones, para lograr un crecimiento rentable en el mercado de dispositivos médicos.

¿Qué cubre el informe?

Persistence Market Research ofrece una perspectiva única e información procesable sobre el mercado de anclajes de tejido blando en su último estudio, que presenta una evaluación histórica de la demanda de 2015 a 2019 y proyecciones para 2020 a 2030 , sobre la base del producto (anclajes de sutura absorbible, anclajes de sutura no absorbible). anclajes metálicos), material (anclajes de sutura metálicos, anclajes de sutura bioabsorbibles, sutura PEEK y anclajes de tejidos blandos biocompuestos), tipo de atado (anclajes de tejidos blandos anudados, anclajes de tejidos blandos sin nudos) y usuario final (hospitales, servicios médicos de emergencia, clínicas, centros quirúrgicos ambulatorios), en siete regiones clave.

