El mercado mundial de reprocesamiento de endoscopios se valoró en USD 2400 millones en 2021 y se prevé que crezca hasta USD 6000 millones para 2031, a una CAGR del 9,6 % durante el período de pronóstico.

El equipo médico se limpia, esteriliza y desinfecta como parte del procedimiento de reprocesamiento del endoscopio. El proceso de reprocesamiento de endoscopios incluye una serie de procesos, que incluyen limpieza, secado, desinfección, crianza secundaria y almacenamiento. El mercado de las tecnologías de desinfección se está expandiendo, lo que está impulsando la expansión del reprocesamiento de endoscopios. Debido al enfoque en los estrictos requisitos de limpieza y la creciente demanda de dispositivos médicos esterilizados y desinfectados en hospitales y clínicas, la industria del reprocesamiento de endoscopios está en auge.

Tendencias y conductores del mercado

La endoscopia se utiliza con mayor frecuencia para el diagnóstico y el tratamiento de una serie de afecciones graves, que incluyen cáncer, problemas ortopédicos, neurológicos y de reflujo ácido (ERGE). Se detectaron 457 960 nuevos casos de cáncer en el Reino Unido en 2020, mientras que GLOBOCAN 2021 predice que para 2040 habrá 27,5 millones de casos en todo el mundo (un aumento del 61,7 por ciento). Como resultado, habrá un aumento considerable en la frecuencia de cirugías de cáncer; por ejemplo, alrededor del 80 % de los casos de cáncer probablemente necesitarán cirugía (Fuente: Lancet Commission on Global Surgery). Por lo tanto, se anticipa que la creciente prevalencia de enfermedades diana, como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, infecciosas, inmunológicas, metabólicas y cardiovasculares, aumentará la necesidad de procedimientos endoscópicos,

Segmentos de mercado

Por productoDesinfectantes de alto nivel y tiras reactivas

Detergentes y toallitas

Reprocesadores automatizados de endoscopios

Sistemas de secado, almacenamiento y transporte

de endoscopios Soluciones de seguimiento de endoscopios

Otros

Por usuario finalHospitales

Clínicas y centros quirúrgicos ambulatorios

Otros

Los principales actores en el mercado mundial de reprocesamiento de endoscopios

Los jugadores clave estudiados en el mercado mundial de reprocesamiento de endoscopios son Cantel Medical (EE. UU.), Advanced Sterilization Products (ASP) (EE. UU.), Olympus Corporation (Japón), Ecolab (EE. UU.), STERIS (Irlanda), Getinge AB (Suecia), Wassenburg Medical (Países Bajos), CONMED Corporation (EE. UU.), Belimed AG (Suiza), Endo-Technik W. Griesat (Alemania), Custom Ultrasonics (EE. UU.), Steelco SpA (Italia), BES Healthcare Ltd (Reino Unido), ARC Healthcare Solutions ( Canadá), Metrex Research, LLC. (Canadá), Richard Wolf GmbH (Alemania), MEDALKAN (Grecia), Micro-Scientific, LLC (EE. UU.), Borer Chemie AG (Suiza), Tuttnauer (Países Bajos), ATMS (Canadá), Summit Imaging, Inc. (EE. UU.) , Medonica Co. LTD (Corea del Sur), SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD (China) y Medical Devices Group Srl (Italia), entre otros.

