Perspectiva del mercado

A nivel mundial, el mercado de la mantequilla clarificada está creciendo debido a sus propiedades mejoradas sobre la mantequilla convencional o sin sal y también debido a la creciente conciencia de sus beneficios entre los consumidores. La globalización ha interconectado el mundo y ha cambiado los patrones de sabor de los consumidores, haciéndolos más dispuestos a descubrir nuevos platos y a tomar conciencia de los beneficios para la salud que ofrece el producto/ingrediente que consumen.

Las personas son cada vez más conscientes de la salud y buscan productos en sus dietas que les proporcionen ciertos beneficios. Debido a la amplia aplicación de mantequilla clarificada, en la industria alimentaria y en usos domésticos, se espera que el mercado de mantequilla clarificada crezca en el período previsto. Niter kibbeh, una mantequilla clarificada sazonada que se usa en los países etíopes, Manteiga-da-Terra, un producto de mantequilla clarificada brasileña, se usa ampliamente en diferentes partes del mundo.

Razones para cubrir este título

La mantequilla clarificada huele y sabe muy bien, además de aportar varios beneficios para la salud. Los impresionantes beneficios de consumir mantequilla clarificada incluyen su capacidad para proteger el sistema gastrointestinal, equilibrar los niveles de colesterol, proporcionar energía adicional, reducir la inflamación en las articulaciones, proteger contra diversas enfermedades crónicas y fortalecer el sistema inmunológico y muchos otros.

La creciente conciencia sobre los beneficios para la salud de la mantequilla clarificada y su amplia aplicación en varios platos para freír y saltear han anticipado que los consumidores usarán mantequilla clarificada en lugar de la mantequilla tradicional desde hace algunos años. Según el National Dairy Council (NDC), la mantequilla clarificada es mantequilla que se ha calentado para eliminar los sólidos de la leche y el agua.

La mantequilla clarificada es grasa de mantequilla pura, lo que le da un punto de humo más alto, lo que significa que la mantequilla clarificada se puede calentar a una temperatura más alta sin quemarse. Por lo tanto, la mantequilla clarificada es buena para freír o saltear. Además, la mantequilla clarificadora tiene una vida útil más larga que la mantequilla tradicional porque contiene muy menos agua, lo que puede hacer que la mantequilla se eche a perder.

Mercado global de mantequilla clarificada: jugadores clave

Algunos de los jugadores clave que operan en el mercado global de Mantequilla clarificada son Organic Valley, Roil Foods Ltd., Verka USA, Grassland Dairy Products, Inc., Netherend Farm Ltd., Amul, Avera Foods (Pty) Ltd., Nordic Creamery, Grassland Dairy Products Inc., Beneficial Blends LLC, Lurpak, entre otros.

Las innovaciones en el envasado de alimentos para mantequilla clarificada y los mercados en desarrollo en las regiones emergentes son oportunidades clave para los fabricantes de mantequilla clarificada a nivel mundial.

Actividades de los jugadores del mercado

Grassland Dairy Products, Inc., empresa con sede en EE. UU., lanzó la mantequilla clarificada en tarrinas para aplicaciones minoristas y domésticas. La mantequilla clarificada es 99,99% pura grasa de leche y sin sal. La compañía afirma que es ideal para personas intolerantes a la lactosa. La mantequilla clarificada se vende en botes de 8 onzas en las tiendas de comestibles del mercado de Florida.

Oportunidades para los Participantes del Mercado

Para la venta al por menor o el servicio de alimentos, el desayuno o la cena, para freír o saltear platos, la mantequilla clarificada encuentra una amplia aplicación en los productos. Se anticipa que el mercado de Mantequilla Clarificada se verá influenciado positivamente por la evolución de las preferencias de gusto de los consumidores y el consumo de productos alimenticios saludables. Por lo tanto, los actores del mercado deben publicitar y promover los productos de mantequilla clarificada destacando más sus beneficios para la salud y, por lo tanto, creando un mercado para la mantequilla clarificada a nivel mundial.

Breve enfoque de la investigación

Se seguirá un enfoque basado en modelos y una metodología de triangulación para estimar los datos incluidos en este informe. Después de una comprensión detallada del mercado y una evaluación del origen, la fuente y el canal de distribución de los segmentos de productos cubiertos en el estudio, se lleva a cabo un enfoque del lado de la demanda para estimar las ventas de los segmentos de productos objetivo, que luego se compara con una oferta. -evaluación lateral del valor generado durante un período predefinido. Las estadísticas y los datos se recopilan a nivel regional, se consolidan y sintetizan a nivel global para estimar los tamaños generales del mercado.

