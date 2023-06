La extrusión de aluminio es un proceso en el que el aluminio se fuerza a través de un troquel para crear la forma deseada. El aluminio se calienta a una temperatura alta para que sea lo suficientemente maleable como para ser forzado a través de la matriz. El troquel le da su forma al aluminio, y el aluminio se enfría y solidifica una vez que sale del troquel.

El aluminio extruido se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluidos marcos de ventanas y puertas, piezas de automóviles y muebles. Es valorado por su resistencia, durabilidad y atractivo estético. La extrusión de aluminio es un proceso de fabricación versátil que se puede utilizar para crear una amplia variedad de formas y tamaños.

El proceso de extrusión de aluminio es una técnica utilizada para transformar las aleaciones de aluminio en las formas y tamaños deseados. Es una forma eficiente y rentable de crear una variedad de piezas con una amplia gama de aplicaciones. El proceso de extrusión de aluminio comienza con una palanquilla, que es un bloque de aluminio que se ha calentado a alta temperatura. Luego, el tocho se coloca en un troquel, que es una herramienta que le da al aluminio la forma deseada. La matriz está unida a una prensa de extrusión, que aplica presión a la palanquilla y la fuerza a través de la matriz. El aluminio toma la forma de la matriz a medida que se extruye.

Tendencias clave

El proceso de extrusión de aluminio tiene una serie de ventajas. Es un proceso versátil que se puede utilizar para crear una amplia variedad de formas y tamaños. El proceso también es relativamente rápido y eficiente, y se puede utilizar para crear piezas con un alto grado de precisión. Además, el proceso es relativamente económico, lo que lo convierte en una opción popular para una variedad de aplicaciones.

Existen algunas tendencias clave en la tecnología de extrusión de aluminio. Una tendencia es el uso de troqueles más sofisticados. Estos troqueles pueden crear formas y tamaños complejos que no eran posibles de crear con troqueles más antiguos. Además, las prensas de extrusión más nuevas son más potentes y eficientes que los modelos más antiguos. Esto permite tiempos de producción más cortos y tasas de producción más altas.

Factores clave

Los impulsores clave del mercado de la extrusión de aluminio son la creciente demanda de las industrias de la construcción y la automoción, la creciente popularidad del aluminio como material ligero y resistente, y el uso cada vez mayor del aluminio en las industrias eléctrica y electrónica.

La industria de la construcción es el mayor consumidor de extrusiones de aluminio, representando más del 40% de la demanda total. La industria automotriz es el segundo consumidor más grande y representa alrededor del 30% de la demanda total. La industria eléctrica y electrónica es el tercer consumidor más grande y representa alrededor del 10% de la demanda total.

Segmentos de mercado

El informe de mercado de extrusión de aluminio se bifurca según el producto, el usuario final y la región. Según el producto, se segmenta en acabado laminado, anodizado, con recubrimiento en polvo y otros. Por usuario final, se divide en aeroespacial, energía, defensa y otros. Por regiones, se estudia en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

Jugadores claves. Jugadores principales

El informe del mercado de extrusión de aluminio incluye jugadores como Hydro Extrusions, Arconic Inc., Zahit Aluminium, Bonnell Aluminium, SKM Co., Ltd., Keymark Corporation, Kaiser Aluminium Corp., Hulamin Ltd., WISPECO Aluminium, Constellium NV y GALCO GROUP .

