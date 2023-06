En 2023, se estima que el mercado de máquinas enfundadoras generará ingresos por valor de 2900 millones de USD. Se prevé que el mercado alcance los 4100 millones de dólares estadounidenses para 2033, con un crecimiento compuesto anual del 3,4 % entre 2023 y 2033. El mercado de las máquinas enfundadoras está impulsado por varios factores, incluidos los procesos automatizados y la marca de 360° con imágenes de calidad HD que también pueden mostrar información esencial del producto.

Las máquinas enfundadoras se pueden utilizar para una amplia gama de productos de sustrato, incluidas botellas, frascos y latas. También se pueden utilizar para otro tipo de envases que vienen en varios materiales, así como formas y tamaños.

La gran versatilidad de las aplicaciones hace que el empaque en funda sea una opción atractiva para los consumidores que fabrican múltiples productos. Este tipo de empaque también es ideal para aquellos que requieren una solución de empaque o etiquetado que se pueda aplicar a diferentes tipos de empaque.

Las nuevas máquinas pueden hacer uso de materiales que ofrecen protección contra factores externos como la humedad, la luz y el oxígeno. Pueden ayudar a brindar protección adicional a los contenidos y evitar que se echen a perder.

Pueden ayudar a preservar la calidad y la frescura del producto, en particular para alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. También se está diseñando un número cada vez mayor de máquinas para utilizar películas más sostenibles. Poseen materiales reciclables o renovables, que además se espera que proporcionen un aspecto más ecológico al mercado.

Se prevé que las máquinas etiquetadoras de mangas elásticas ganen una gran popularidad en el mercado mundial. Estas máquinas utilizan un enfoque poco ortodoxo para aplicar etiquetas a los productos.

En lugar de usar calor para encoger una etiqueta de manga, las máquinas de etiquetado por estiramiento estiran una etiqueta para que se ajuste a la forma del producto. Esto crea una etiqueta de alta calidad que se adapta a la forma del producto para garantizar un acabado más uniforme y atractivo.

Las máquinas etiquetadoras de manga estirable también pueden ser una solución económica para etiquetar productos. Requieren menos material que el etiquetado tradicional de manga retráctil.

Por lo tanto, pueden eliminar la necesidad de túneles de calor para el proceso de encamisado. Esto también reduce el costo del etiquetado por un margen significativo, impulsando aún más la demanda de máquinas enfundadoras.

Aunque el sector de la automoción ocupa una pequeña parte de la industria mundial de máquinas enfundadoras, se prevé que sea uno de los segmentos de uso final de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Las máquinas enmangadoras se utilizan comúnmente en este sector para aplicar manguitos a cables, alambres, baterías de automóviles y amortiguadores. Pueden promover la imagen de la marca y proporcionar información de seguridad de la pantalla mientras protegen el contenido de la abrasión y el impacto.

Conclusiones clave:

La industria global de máquinas de enfundado fue testigo de una CAGR promedio de alrededor del 1,9 % entre 2018 y 2022.

Se estima que la industria de máquinas enfundadoras de los Estados Unidos alcanzará una valoración de US$ 857,2 millones para 2033, expandiéndose 1,4 veces su tamaño actual.

Para 2033, se espera que la industria de máquinas de enfundado de China represente el 14% del valor total.

Se pronostica que la industria de alimentos y bebidas por uso final se expandirá 1,3 veces su tamaño de mercado actual durante el período de evaluación.

Por tipo de automatización, se proyecta que el segmento automático genere una oportunidad incremental de US$ 342,7 millones durante el período de evaluación.

“ Los fabricantes de máquinas enfundadoras pueden crear nuevas oportunidades centrándose en una integración perfecta con otros equipos de envasado. Ofrecer compatibilidad con máquinas llenadoras, tapadoras y etiquetadoras les permite brindar soluciones completas de empaque. Esta integración agiliza las operaciones, mejora la eficiencia y aumenta la satisfacción del cliente. ” – dice un analista principal de Future Market Insights (FMI) .

Panorama competitivo :

El mercado de máquinas enfundadoras tiene un panorama altamente competitivo, con un número creciente de jugadores que luchan por una gran participación. Varios participantes importantes en esta industria incluyen Accutek Packaging Equipment Companies Inc., Advanced Dynamics Ltd., Cama Group, Sleeve Technology BV, PDC International Corporation, Graphic Packaging International, American Film & Machinery y Barry-Wehmiller Companies, Inc., entre otros. .

Los jugadores clave están gastando dinero en proyectos de investigación y desarrollo para fabricar productos únicos que tengan tiempos de respuesta más rápidos. Su objetivo es ofrecer una mejor eficacia, confiabilidad y asequibilidad. Para cumplir con las demandas cambiantes, también se están enfocando en expandir sus líneas de productos y reforzar sus redes de distribución.

Las asociaciones estratégicas y las afiliaciones con otras empresas son cada vez más comunes en la industria. Estos están permitiendo a las empresas capitalizar las fortalezas de los demás y aumentar su participación en el mercado.

Las empresas líderes usarían la consolidación y las fusiones para fortalecer su posición en el mercado y acceder a nuevas áreas. En los mercados emergentes, particularmente en países como China e India, el sector de las máquinas enfundadoras se está expandiendo.

Los actores clave están creando instalaciones de fabricación locales y reforzando sus redes de distribución para fortalecer su posición. Para lograr una ventaja competitiva, se concentran en proporcionar a los clientes soluciones rentables.

Por ejemplo,

Krones ofrece una gama de máquinas de embalaje, incluidas las máquinas etiquetadoras de mangas. Han introducido varios modelos de máquinas de mangas diseñadas para diferentes formatos de empaque y velocidades de producción.

Sacmi se especializa en proporcionar soluciones integradas para la industria del embalaje, incluidas las máquinas etiquetadoras de mangas. Las máquinas de la compañía son conocidas por sus capacidades de alta velocidad y aplicaciones de precisión.

En un nuevo informe de Future Market Insights (FMI), el mercado de máquinas de manga se ha segmentado en automatización (automática, semiautomática, manual), tipo de máquina (etiquetadora de manga retráctil, máquina etiquetadora de manga estirable, máquina etiquetadora alimentada por rollo, máquina de enfajado a prueba de manipulaciones, máquina de túnel de calor), uso final (alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y cuidado personal, productos químicos, automoción, otros industriales) y región.

Perspectivas del mercado por categoría :

Por Automatización:

Automático

Semiautomático

Manual

Por tipo de máquina:

Máquina de etiquetado de manga retráctil

Máquina de etiquetado de manga estirable

Etiquetadora alimentada por rollo

Máquina de bandas a prueba de manipulaciones

Máquina de túnel de calor

Por uso final:

Alimentos y Bebidas

productos farmaceuticos

Cosméticos y cuidado personal

quimicos

Automotor

Otros Industriales

Por región:

América del norte

América Latina

Europa Oriental

Europa del Este

Asia Central

este de Asia

Rusia y Bielorrusia

Países balcánicos y bálticos

Oriente Medio y África

Asia del Sur y el Pacífico

