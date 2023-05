mercado de mujeres

Según una investigación de PMR, “Mercado de ropa de mujer: Oportunidades globales, desafíos, estrategias y pronósticos para 2023” se ha agregado a la Investigación de mercado de persistencia.

El mercado mundial de ropa de mujer exhibió una buena tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. La moda es uno de los aspectos importantes de la moda femenina y está en constante cambio. Los estilos de moda que cambian rápidamente hacen que sea muy difícil para las empresas establecerse en el sector de la ropa de mujer. En el mercado de ropa de mujer, la lealtad a la marca y el conocimiento de la marca son clave para un negocio exitoso. Hay varios canales donde puedes comprar ropa de mujer. Estos canales incluyen grandes almacenes, boutiques, minoristas, tiendas especializadas y en línea. El mercado mundial de ropa de mujer se puede dividir en cinco categorías: ropa, calzado, ropa deportiva y accesorios.

Europa representa el mayor mercado de moda femenina, seguido de cerca por América del Norte. Se espera que Asia Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento para el mercado de ropa de mujer. El aumento de la actividad promocional, el aumento de los ingresos disponibles, el aumento de la confianza del consumidor y el aumento del deseo de los compradores de mantenerse al día con las últimas tendencias de la moda son algunos de los principales impulsores del mercado de ropa de mujer. Las tasas de empleo y los niveles de ingresos disponibles están aumentando a medida que se alivia el impacto de la recesión económica, lo que permite a los consumidores gastar más en ropa.

Esto aumenta el nivel de confianza de los consumidores, permitiéndoles gastar su dinero fácilmente. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el ingreso disponible anual per cápita de los hogares urbanos en China aumentó de USD 2271,0 en 2008 a USD 3408,5 en 2012. La renta disponible anual total de la India aumentó de 1.366,2 mil millones de dólares en 2010 a 1.587,6 mil millones de dólares en 2013.

Las principales empresas que operan en el mercado de ropa de mujer incluyen GAP Inc., H&M Hennes & Mauritz AB, The TJX Companies, Inc., Marks and Spencer Group plc, Benetton Group, Pacific Brands Limited, Etam Developmentpement y Fast Retailing Co. . ., Esprit Holdings Limited, Aoyama Trading Co., Mexx Group, Arcadia Group Limited, NEXT plc y Nordstrom, Inc.

