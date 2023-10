Jeringas de seguridad Tamaño del mercado, crecimiento, demandas, ingresos, análisis e ingresos de las principales empresas líderes

En junio de 2022, Boston Scientific Corporation anunció que había celebrado un acuerdo definitivo con Synergy Innovation Co., Ltd, para comprar su participación mayoritaria (aproximadamente el 64 por ciento) de MITech Co., Ltd, (“MITech”), una empresa que cotiza en bolsa. Fabricante y distribuidor coreano de dispositivos médicos para procedimientos endoscópicos y urológicos.