By

Visión general del mercado:

El IoT (Internet de las cosas) ha revolucionado la industria del transporte al permitir la integración de varios dispositivos y sistemas para crear Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS). IoT en ITS implica el uso de dispositivos conectados, sensores y análisis de datos para mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de las redes de transporte. La aplicación de IoT en ITS ha ganado un impulso significativo debido a su potencial para mejorar la gestión del tráfico, reducir la congestión, permitir el monitoreo en tiempo real y optimizar las operaciones de transporte.

Tamaño y crecimiento del mercado:

El mercado de IoT en sistemas de transporte inteligente ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años. Según informes de la industria, el mercado se valoró en 176 000 millones de dólares estadounidenses en 2022 y se prevé que alcance los 377 000 millones de dólares estadounidenses en 2032, con un crecimiento compuesto anual del 7,9 % durante el período de pronóstico.

Necesita más información sobre el análisis de la competencia del informe, solicitud de muestra @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/33409

Segmentaciones de mercado:

El mercado de IoT en el sistema de transporte inteligente se puede segmentar en función de varios factores, que incluyen:

Componente:

Hardware (Sensores, Actuadores, Cámaras, etc.)

Software

Servicios (Despliegue e Integración, Mantenimiento y Soporte, Consultoría, etc.)

Solicitud:

La gestión del tráfico

Gestión de estacionamiento

Gestión de flotas

Gestión del Transporte Público

Monitoreo ambiental

Seguridad Vial y Vigilancia

Otros

Usuario final:

Gobierno

Empresas de Transporte y Logística

Industria automotriz

Otros

Jugadores claves. Jugadores principales:

El mercado de IoT en el sistema de transporte inteligente es altamente competitivo e incluye jugadores clave como:

sistemas cisco inc.

Corporación IBM

Siemens AG

Grupo Thales

Huawei Technologies Co. Ltd.

Verizon Comunicaciones Inc.

Bosch Software Innovations GmbH

TomTom International B.V.

Accenture PLC

hitachi ltd

Si desea comprar información específica por segmento/región/competidor, solicite personalización en https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/33409

Impulsores y desafíos del mercado:

Indicadores de mercado:

El aumento de la urbanización y el crecimiento de la población conducen a un aumento de la demanda de transporte.

Creciente necesidad de gestión eficiente del tráfico y reducción de la congestión.

Avances en tecnologías IoT y redes de comunicación.

Iniciativas gubernamentales para promover el desarrollo de ciudades inteligentes y soluciones de transporte sostenible.

Creciente demanda de monitoreo y análisis en tiempo real para mejorar las operaciones de transporte.

Desafíos del mercado:

Preocupaciones de seguridad y privacidad de datos relacionadas con la recopilación y el intercambio de datos de transporte.

Altos costos de inversión inicial para implementar infraestructura IoT en redes de transporte.

Desafíos de integración con sistemas y dispositivos de transporte heredados.

Interoperabilidad limitada entre diferentes plataformas y soluciones de IoT.

Falta de protocolos estandarizados para una conectividad perfecta y el intercambio de datos.

Análisis regionales :

América del Norte: la región de América del Norte tiene una participación significativa en el mercado de IoT en el sistema de transporte inteligente debido a la presencia de los principales proveedores de tecnología y la adopción temprana de iniciativas de ciudades inteligentes.

Europa: Europa está presenciando un crecimiento sustancial en las soluciones de transporte habilitadas para IoT, impulsadas por el enfoque de la Unión Europea en la movilidad sostenible y el desarrollo de infraestructura de transporte inteligente.

Asia-Pacífico: la región de Asia-Pacífico está experimentando una rápida urbanización y aumentando las inversiones en proyectos de ciudades inteligentes, lo que lleva a una creciente demanda de IoT en sistemas de transporte inteligente.

América Latina, Medio Oriente y África: estas regiones están presenciando una adopción gradual de IoT en los sistemas de transporte inteligente, impulsada por iniciativas de desarrollo de infraestructura y la necesidad de una gestión de transporte eficiente.

Las tendencias del mercado

Integración de IoT con otras tecnologías emergentes, como IA (inteligencia artificial) y ML (aprendizaje automático), para análisis avanzados e información predictiva.

Desarrollo de soluciones de vehículos conectados y tecnologías de comunicación V2X (Vehicle-to-Everything) para mejorar la seguridad vial y la gestión del tráfico.

Aumento del uso de sensores y cámaras habilitados para IoT para el monitoreo en tiempo real de las condiciones del tráfico, la disponibilidad de estacionamiento y los parámetros ambientales.

Implementación de plataformas de transporte inteligentes basadas en IoT que permiten una conectividad e interoperabilidad perfectas entre diferentes modos de transporte.

Centrarse en la sostenibilidad y la eficiencia energética a través de la integración de IoT en vehículos eléctricos, infraestructura de carga y fuentes de energía renovable.

Si desea conocer la oportunidad comercial/el valor de mercado, compre The Premium Insight@ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/33409

Perspectiva del futuro:

El mercado de IoT en el sistema de transporte inteligente está preparado para un crecimiento significativo en los próximos años. Los avances en las tecnologías de IoT, el aumento de las inversiones gubernamentales en proyectos de ciudades inteligentes y la necesidad de soluciones de transporte eficientes y sostenibles impulsarán la expansión del mercado. Sin embargo, abordar los desafíos relacionados con la seguridad, la interoperabilidad y la estandarización de los datos será crucial para la adopción generalizada de IoT en los sistemas de transporte inteligente.

Leer más Tendencias “Artículo exclusivo de PMR” –

Sobre nosotros:

Persistence Market Research es una empresa de inteligencia de mercado de servicio completo con sede en EE. UU. que se especializa en investigación sindicada, investigación personalizada y servicios de consultoría. Persistence Market Research cuenta con experiencia en investigación de mercado en las industrias de atención médica, productos químicos y materiales, tecnología y medios, energía y minería, alimentos y bebidas, semiconductores y electrónica, bienes de consumo y envío y transporte. La empresa aprovecha sus capacidades multidisciplinarias y su equipo de analistas de alto nivel para compartir datos que se correspondan con precisión con las necesidades comerciales de los clientes.

Contáctenos:

Dirección – 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU. – +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Línea gratuita – +1 800-961-0353

Ventas – [email protected]

Sitio web – https://www.persistenciamarketresearch.com