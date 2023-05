La inteligencia artificial en genómica es la aplicación de técnicas de inteligencia artificial (IA) al campo de la genómica. La genómica es el estudio del conjunto completo de genes en un organismo, y las técnicas de IA se pueden usar para ayudar a analizar e interpretar estos datos. La IA se puede utilizar para ayudar a identificar patrones y tendencias en los datos genómicos y para hacer predicciones sobre la función de los genes y su papel en la enfermedad. La IA también se está utilizando para desarrollar nuevos métodos para la secuenciación del ADN y para diseñar nuevos medicamentos y tratamientos basados ​​en datos genómicos.

Tendencias clave

Hay muchas tendencias clave en la inteligencia artificial (IA) en la tecnología genómica. Uno de los más importantes es la tendencia a utilizar la IA para mejorar la precisión de las predicciones sobre los efectos de las variantes genéticas. Por ejemplo, la IA se está utilizando para desarrollar mejores modelos para predecir el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. La IA también se está utilizando para desarrollar nuevos métodos para analizar datos de ADN, lo que podría conducir a una mejor comprensión del papel de la genética en la salud y la enfermedad. Además, la IA se está utilizando para crear nuevas herramientas para el diagnóstico y tratamiento del ADN.

Factores clave

Los impulsores clave del mercado de Inteligencia artificial en genómica son la creciente demanda de medicina personalizada, la necesidad de detección temprana de enfermedades y la disminución del costo de la secuenciación.

La medicina personalizada es un campo de rápido crecimiento que está habilitado por el uso de Inteligencia Artificial en Genómica. La medicina personalizada es la adaptación del tratamiento médico al paciente individual. En el pasado, los tratamientos se basaban en el paciente promedio. Sin embargo, con el advenimiento de la medicina personalizada, los tratamientos pueden basarse en las características específicas del paciente individual. Esto es posible gracias al uso de Inteligencia Artificial en Genómica para analizar el genoma del paciente.

La necesidad de una detección temprana de enfermedades es otro factor clave del mercado de Inteligencia artificial en genómica. La detección temprana de enfermedades es importante porque permite un tratamiento temprano y la posibilidad de obtener mejores resultados. El uso de la Inteligencia Artificial en Genómica puede ayudar a identificar enfermedades de forma temprana, antes de que se vuelvan sintomáticas.

Segmentación de mercado

Por Tecnología

Aprendizaje automático

Visión por computador

por aplicación

Secuenciación del genoma

Edición de genes

Mapeo de genes

Por usuario final

Compañías farmacéuticas

Organismos de Investigación

Por región

América del norte Los Estados Unidos Canada México

Europa El Reino Unido Alemania Francia España El resto de Europa



Jugadores claves. Jugadores principales

Los actores clave en el mercado de Inteligencia artificial en genómica son IBM, Microsoft, NVIDIA Corporation, Deep Genomics, BenevolentAI, Fabric Genomics Inc., Verge Genomics, Freenome Holdings, Inc., MolecularMatch Inc. y Cambridge Cancer Genomics.

