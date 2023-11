Integración de sistemas Segmentación del mercado, participación, alcance futuro, estadísticas comerciales, estrategia innovadora y pronóstico para 2030

En junio de 2021, Control and Information Management Ltd. (“CIM”), que es una integración de sistemas de automatización industrial ubicada en Irlanda, fue adquirida por ATS Automation Tooling Systems Inc., esta empresa es un proveedor líder en la industria de soluciones de automatización. Con la adquisición de CIM, ATS aumenta sus competencias de automatización y servicios para las industrias farmacéutica, biofarmacéutica y otros servicios y manufactura y también fortalece su estrategia de digitalización.