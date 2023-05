Mercado de inhibidores de DPP IV 2022

Con las empresas emergentes que invierten mucho en proyectos de IA (incluidos varios tipos de sistemas robóticos), se generan flujos de trabajo precisos, ya que la automatización no deja lugar a errores. Existe, como tal, un alcance ilimitado para usar sistemas automatizados y ayudantes robóticos en la higiene, el diagnóstico remoto, la cirugía y el diagnóstico modernos. Por lo tanto, el mercado de inhibidores de DPP IV seguiría caminos robóticos en el futuro.

Los inhibidores de la DPP IV son una clase de agentes hipoglucemiantes que bloquean la enzima denominada dipeptidil peptidasa IV. La enzima dipeptidil peptidasa IV descompone las proteínas que son responsables de estimular las células productoras de insulina que ralentizan la secreción gástrica. Las proteínas pueden activar la liberación de insulina y pueden controlar el nivel de azúcar en la sangre si la DPP IV está inhibida en nuestro cuerpo.

Además, los inhibidores de DPP IV restringen la formación de glucagón, una hormona que aumenta el nivel de glucosa en sangre y, por lo tanto, controla los niveles de glucosa en el cuerpo. Los inhibidores de DPP IV se utilizan ampliamente como tratamiento para la diabetes tipo 2. La sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina y linagliptina se incluyen en la clase de fármacos DPP IV. Nasofaringitis, dolor de cabeza, náuseas e hipersensibilidad son algunos de los efectos adversos debido a la utilización de DPP IV.

El aumento de la prevalencia de la diabetes tipo 2 es un importante problema de salud pública en todo el mundo. El Centro Nacional de Información Biotecnológica en 2011 declaró que en los EE. UU. más del 8% de la población total es diagnosticada con diabetes. La diabetes se asocia con una serie de complicaciones que incluyen enfermedad cardiovascular, nefropatía, retinopatía y neuropatía. Por lo tanto, los factores mencionados anteriormente derivan el mercado global de inhibidores de DPP IV. Sin embargo, el costo de los inhibidores de DPP IV es muy alto, lo que podría obstaculizar el mercado mundial de inhibidores de DPP IV.

Geográficamente, América del Norte y Europa dominan el mercado mundial de los inhibidores de la DPP IV debido a la alta tasa de prevalencia y al aumento de la conciencia entre las personas sobre los inhibidores de la DPP IV. Asia-Pacífico se considera un mercado de más rápido crecimiento debido al aumento de la población obesa.

Varios actores clave que contribuyen al mercado global de inhibidores de DPP IV incluyen Arisaph Pharmaceuticals, Inc., Boehringer Ingelheim GmbH, Eli Lilly And Company, Bristol-Myers Squibb, Merck & Co, Inc., AstraZeneca Plc, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Takeda Pharmaceutical Company Limited y Novartis AG.

