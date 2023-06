By

Nueva York, Global Brewing Ingredients Market de Global Insight Services es la única fuente autorizada de inteligencia sobre Brewing Ingredients Market . El informe le proporcionará un análisis del impacto de las últimas interrupciones del mercado, como la Guerra Ruso-Ucraniana y el Covid-19, en el mercado. El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos como Porters Analysis y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y regiones geográficas. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Los ingredientes de elaboración son los materiales utilizados para elaborar cerveza, como agua, malta, lúpulo y levadura. El agua es el ingrediente más importante de la cerveza, ya que constituye la mayor parte del producto terminado. La malta proporciona los azúcares que la levadura usará para crear alcohol, mientras que el lúpulo agrega amargor y sabor. La levadura es la responsable de la fermentación, que transforma los azúcares en alcohol.

Los principales actores clave en el mercado de ingredientes cerveceros son Cargill Incorporated, Angel Yeast Co. Ltd, Boortmalt, Malteurop Groupe, Rahr Corporation, Lallemand Inc., Viking Malt, Lesaffre, Maltexco SA y Simpsons Malt.

Las tendencias clave en la tecnología de ingredientes para la elaboración de cerveza se centran en mejorar la calidad y la consistencia del producto final. Esto incluye el uso de ingredientes nuevos e innovadores, así como la mejora del proceso de elaboración de la cerveza.

Una de las tendencias más significativas es el uso de ingredientes nuevos y alternativos. Esto incluye cosas como frutas, verduras e incluso hierbas y especias. Estos pueden agregar nuevos sabores y aromas a la cerveza y también pueden ayudar a mejorar la calidad general.

Los impulsores clave del mercado de Ingredientes para la elaboración de cerveza son la creciente demanda de cerveza artesanal, la necesidad de ingredientes naturales y saludables, y la creciente popularidad de la elaboración casera.

La creciente demanda de cerveza artesanal está impulsando el crecimiento del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza. La cerveza artesanal está hecha con ingredientes naturales y, a menudo, se considera más saludable que la cerveza producida en masa. La necesidad de ingredientes naturales y saludables está impulsando el crecimiento del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza. La elaboración de cerveza casera también se está volviendo más popular, ya que es una forma más barata de hacer cerveza.

El mercado de Ingredientes cerveceros está segmentado según la fuente, el tamaño de la cervecería, la forma y la región. Según la fuente, se divide en extracto de malta, adjuntos/granos, lúpulo, levadura de cerveza y aditivos de cerveza. Según el tamaño de la cervecería, se clasifica en macro cervecería y cervecería artesanal. Según la forma, se segmenta en seco y líquido. Por regiones, se estudia en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

