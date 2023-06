By

El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos, como el análisis de Porters y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías.

La acuicultura de precisión es un nuevo enfoque para la piscicultura que utiliza tecnologías avanzadas para monitorear y optimizar las condiciones en tanques de peces o estanques para maximizar el crecimiento y el rendimiento. Este enfoque puede ayudar a los acuicultores a reducir los costos y aumentar las ganancias al mismo tiempo que garantiza que los peces se críen de manera saludable y sostenible.

Algunas de las tecnologías utilizadas en la acuicultura de precisión incluyen sensores que miden la temperatura del agua, el pH y los niveles de oxígeno disuelto; comederos automáticos que dispensan alimentos a intervalos precisos; y sistemas computarizados que rastrean y registran datos sobre la salud y el crecimiento de peces individuales. Esta información se puede utilizar para ajustar las condiciones en los tanques o estanques en tiempo real, asegurando que los peces se críen siempre en condiciones óptimas.

Tendencias clave

La acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos en ambientes controlados para la producción de alimentos. La acuicultura de precisión es un subcampo de la acuicultura que utiliza tecnologías avanzadas para optimizar la producción.

Las tecnologías de acuicultura de precisión incluyen sensores, análisis de datos y automatización. Estas tecnologías se utilizan para monitorear y optimizar la calidad del agua, la alimentación y otros factores que afectan el crecimiento y la salud de los peces.

Se ha demostrado que la acuicultura de precisión mejora la eficiencia y el rendimiento de la producción, al tiempo que reduce los costos de mano de obra y el impacto ambiental. En el futuro, se espera que la acuicultura de precisión desempeñe un papel importante para satisfacer la demanda mundial de productos del mar.

Factores clave

La acuicultura de precisión es una industria en rápido crecimiento impulsada por la necesidad de métodos más eficientes y sostenibles de producción de pescado. Los impulsores clave de la acuicultura de precisión son la creciente demanda de pescados y mariscos, la necesidad de métodos de producción más eficientes y el deseo de crear una industria más sostenible.

La demanda de pescados y mariscos está aumentando a nivel mundial a medida que la población mundial crece y se vuelve más próspera. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que el consumo mundial de pescado aumentará de 158 millones de toneladas en 2012 a 222 millones de toneladas en 2030.

Segmentación de mercado

El mercado de la acuicultura de precisión está segmentado por oferta, tipo de sistema, aplicación y región. Al ofrecer, el mercado se divide en hardware, software y servicios. Por tipo de sistema, el mercado se divide en sistemas de alimentación inteligente, sistemas de monitoreo y control y sistemas ROV submarinos. Por aplicación, el mercado se bifurca en la optimización, el seguimiento y la vigilancia de los piensos. Por región, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

Jugadores claves. Jugadores principales

El informe del mercado global incluye jugadores como AKVA Group, Nutreco, Steinsvik, Aquabyte, Inc., InnovaSea Systems, Deep Trekker, Lifegard Aquatics, Imenco AS, MonitorFish y Aqualine AS.

