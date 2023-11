Informe sobre tamaño, participación, demanda, crecimiento futuro, desafíos y perspectivas competitivas del mercado de implantes cocleares de Asia y el Pacífico

En 2019, Cochlear Ltd. presentó su producto por primera vez en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas para concienciar a los consumidores sobre toda la cartera de productos de la empresa. Este anuncio de producto ayudará a Cochlear Ltd. a aumentar sus ventas e ingresos en el futuro.

En 2022, So nova Holding AG adquirió la división de consumo de Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, formando la cuarta unidad de negocio de So nova. Se espera que esta nueva división de audición para consumidores se beneficie del mercado de rápido crecimiento de auriculares para audiófilos.