Informe sobre el tamaño, la participación, la demanda, el crecimiento futuro, los desafíos y las perspectivas competitivas del mercado europeo de adalimumab

Adalimumab es uno de los anticuerpos monoclonales utilizados para tratar ciertas enfermedades autoinmunes que involucran artritis reumatoide , enfermedad de Crohn, entre otras. Adalimumab es un fármaco anti-TNF indicado para el tratamiento de síntomas inflamatorios. El biológico de adalimumab es Humira y también están disponibles varios fármacos biosimilares de Humira, que incluyen Exemptia, Hyrimoz, Cyltezo y Hulio, entre otros. Adalimumab actúa uniéndose al factor TNF alfa, lo que reduce las posibilidades de respuesta inflamatoria a enfermedades autoinmunes.

Análisis e información del mercado

Se espera que el mercado europeo de adalimumab gane crecimiento en el período previsto de 2022 a 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 16,2% en el período previsto de 2022 a 2029 y se espera que alcance los 10.337,79 millones de dólares para 2029 desde USD 3.485,94 millones en 2021.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de adalimumab son AbbVie Inc. Sandoz International GmbH, Amgen Inc., Mylan NV (una filial de Viatris), Biogen, Celltrion Healthcare Co., Ltd., Fresenius Kabi SwissBioSim GmbH, Alvotech, Biocad, Coherus BioSciences, Shanghai Henlius Biotech, Inc., Synermore Biologics, Prestige BioPharma Ltd., Janssen Global Services, LLC, entre otros.

Metodología de investigación

La recopilación de datos y el análisis del año base se realizan mediante módulos de recopilación de datos con muestras de gran tamaño. Los datos de mercado se analizan y estiman utilizando modelos estadísticos y coherentes de mercado. Además, el análisis de la cuota de mercado y el análisis de tendencias clave son los principales factores de éxito en el informe de mercado. La metodología de investigación clave utilizada por el equipo de investigación de DBMR es la triangulación de datos, que implica extracción de datos, análisis del impacto de las variables de datos en el mercado y validación primaria (experto de la industria). Aparte de esto, los modelos de datos incluyen la cuadrícula de posicionamiento de proveedores, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación de mercado de la empresa, los estándares de medición, Europa frente a la región y el análisis de la participación de los proveedores. Solicite una llamada de analista en caso de realizar más consultas.

Conductores

Prevalencia creciente de artritis reumatoide

La prevalencia de la artritis reumatoide está aumentando en todo el mundo y se ha informado que, a nivel mundial, la incidencia anual de AR es de casi 3 casos por 10.000 poblaciones. La artritis reumatoide conduce al desarrollo de síntomas inflamatorios que pueden tratarse con varias terapias farmacológicas que incluyen terapias biológicas, entre otras. Una de las terapias biológicas más innovadoras descubiertas para el tratamiento de la artritis reumatoide incluye adalimumab, un anticuerpo monoclonal que se dirige a las células inmunitarias y ralentiza el reclutamiento de células inmunitarias que conduce a disminuir la inflamación en el sitio objetivo. El continuo aumento de la artritis reumatoide a nivel mundial y en la región europea ha afectado gravemente la vida de quienes la padecen y, por lo tanto, la enfermedad también supone una gran carga para los profesionales de la salud.

Aumento de la población geriátrica

La población geriátrica está aumentando y vive durante más tiempo con varios tipos de enfermedades crónicas. Se ha informado que el ritmo de envejecimiento de la población es demasiado alto y se está expandiendo a un ritmo espectacular. Se dice que la afección de la artritis reumatoide está asociada con un aumento de la población de mayor edad. Según un estudio, alrededor de 703 millones de personas tenían más de 65 años en el año 2019. América del Norte y Europa tenían más de 200 millones de personas mayores. El estudio también sugirió que ya se ha observado que la población es significativamente mayor y aumenta lentamente alrededor del 48%. Está aumentando la población adulta que padece artritis reumatoide y que depende en gran medida del tratamiento con adalimumab. Por tanto, esto significa que el aumento de la población geriátrica está actuando como motor del crecimiento del mercado.

Número creciente de organizaciones de investigación por contrato (CRO)

Las organizaciones de investigación por contrato brindan apoyo para ensayos clínicos y otras actividades de investigación realizadas para medicamentos y dispositivos médicos. La Organización de Investigación por Contrato (CRO) ayuda a las industrias biotecnológica y farmacéutica en el proceso de desarrollo de fármacos y a reducir el costo general de los ensayos clínicos. Dado que varios adalimumab se encuentran ampliamente bajo ensayos clínicos para satisfacer las demandas no satisfechas de los pacientes que padecen enfermedades inflamatorias, el creciente número de organizaciones de investigación por contrato está impulsando el crecimiento del mercado. Hay un aumento en el número de organizaciones de investigación por contrato, lo que ha simplificado el proceso de obtención de medicamentos con adalimumab y ha reducido el tiempo necesario para el desarrollo de fármacos.

Desarrollo reciente

En octubre de 2018, Sandoz, una división de Novartis y pionera y líder mundial en biosimilares, anunció hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó su biosimilar, HyrimozTM (adalimumab-adaz). La FDA otorgó la aprobación para el tratamiento de la artritis reumatoide (AR), la artritis idiopática juvenil (AIJ) en pacientes de cuatro años de edad o más, la artritis psoriásica (PsA), la espondilitis anquilosante (EA), la enfermedad de Crohn (EC) en adultos y la colitis ulcerosa. (CU) y psoriasis en placas (Ps).

Alcance del mercado europeo de adalimumab

El mercado europeo de adalimumab está segmentado por indicación, tipo, dosis, tipo de fármaco, tipo de población, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Indicación

Artritis reumatoide

Artritis reumatoide juvenil idiopática

Artritis psoriásica

Espondiloartritis anquilosante

Enfermedad de Crohn

Hidradenitis supurativa

Colitis ulcerosa

Psoriasis crónica en placas

Intermedio no infeccioso

Otros

Según la indicación, el mercado europeo de adalimumab está segmentado en artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, enfermedad de Crohn, hidradenitis supurativa, colitis ulcerosa, psoriasis crónica en placas, intermedia no infecciosa y otras.

Tipo

biológicos

Biosimilares

Según el tipo, el mercado europeo de adalimumab se segmenta en productos biológicos y biosimilares.

Fuerza de dosificación

20MG/0,4MLG

40MG/0,8MLG

Otros

Según la dosis, el mercado europeo de adalimumab se segmenta en 20MG/0,4MLG, 40MG/0,8MLG y otros.

Tipo de droga

Humira

Amgevita

Imraldi

Hyrimoz

Yuflyma

hulio

idacio

Según el tipo de fármaco, el mercado europeo de adalimumab se segmenta en Humira, Amgevita, Imraldi, Hyrimoz, Yuflyma, Hulio e Idacio.

Tipo de población

Niños

Adultos

Según el tipo de población, el mercado europeo de adalimumab se segmenta en niños y adultos.

Usuario final

hospitales

Clínicas especializadas

Atención sanitaria a domicilio

Otros

Según los usuarios finales, el mercado europeo de adalimumab se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, atención médica domiciliaria y otros.

Canal de distribución

Farmacias Hospitalarias

Farmacias minoristas

Farmacias en línea

Otros

El informe proporciona información sobre los siguientes consejos:

Penetración de mercado: información completa sobre las carteras de productos de los principales actores de este mercado.

Desarrollo/innovación de productos: información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de I+D y lanzamientos de productos en el mercado.

Evaluación competitiva: evaluación en profundidad de las estrategias de mercado y los segmentos geográficos y comerciales de los principales actores del mercado.

Desarrollo de mercados: información completa sobre mercados emergentes. Este informe analiza el mercado para varios segmentos en todas las geografías.

Información crítica relacionada con este mercado incluida en el informe:

Gráficos exclusivos y análisis FODA ilustrativo de algunas de las empresas líderes en este mercado.

Análisis de la cadena de valor de actores destacados del mercado.

Tendencias actuales que influyen en la dinámica de este mercado en varias geografías

Fusiones, adquisiciones, colaboraciones y asociaciones recientes

Crecimiento de los ingresos de esta industria durante el período de pronóstico

Estudio de estrategia de marketing y tendencias de crecimiento.

Análisis de factores impulsados ​​por el crecimiento

Segmentos de receso emergentes y mercado regional

Una evaluación empírica de la curva de este mercado

Alcance antiguo, presente y probable del mercado tanto desde el valor prospectivo como desde el volumen

