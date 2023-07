HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER UN INFORME DE MUESTRA (INCLUYENDO TOC COMPLETO, TABLA Y CIFRAS) – https://www.persistencemarketresearch.com/samples/14437

El crecimiento de las ventas de motores de CC sin escobillas y sin marco disminuyó en 2020, debido al impacto económico de COVID-19, en el que los mecanismos verticales y de la cadena de suministro relacionados se interrumpieron, lo que resultó en una desaceleración de la demanda del usuario final. El grado anticipado de crecimiento del mercado sigue siendo optimista con la reanudación de las actividades de producción en varias industrias de uso final en los últimos 2 trimestres financieros. Como tal, 2021 será testigo de un crecimiento del mercado cercano al normal.

Conclusiones clave del estudio

La industria de equipos electrónicos ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años, que se espera que persista en el futuro. El gasto electrónico global positivo conducirá a una mayor demanda de motores de CC sin escobillas sin marco.

Se prevé que el mercado de productos electrónicos de consumo y herramientas de bricolaje registre un crecimiento constante debido a la alta tasa de aumento de la población y la urbanización en los países emergentes de Asia Pacífico, como China, India, Indonesia, etc. Rápido crecimiento en la producción de productos electrónicos y amplio uso de motores de CC en herramientas eléctricas, computadoras, refrigeradores, etc., está impulsando el crecimiento del mercado.

Se espera que el segmento de dispositivos médicos lidere tanto en términos de participación de mercado como de tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. Se espera que el segmento mantenga casi un tercio del valor de mercado durante el período de pronóstico, lo que se atribuye al alto uso de estos motores para fines de trabajo de precisión.

Los motores de bobinado interno tendrán alrededor de dos tercios de la cuota de mercado general, con un alto uso en accionamientos industriales y en la industria automotriz.

Se proyecta que el mercado en los EE. UU. se expanda a una tasa compuesta anual de más del 4 % hasta 2031, mientras que en el Reino Unido, China e India rondará el 5 %.

Debido a la pandemia de COVID-19, el mercado experimentó una tasa de crecimiento desastrosa del -10,9 % en 2020. Sin embargo, la tasa de crecimiento está fijada en más del 3 % para 2021.

“Se espera que el aumento de la demanda de motores compactos proporcione un impulso a las ventas de motores de CC sin escobillas sin marco. El aumento sustancial en la penetración de BLDC sin marco en vehículos autónomos y eléctricos, unidades industriales y bienes de consumo y electrodomésticos, en países de todo el mundo, está impulsando el crecimiento del mercado”, dice un analista de Persistence Market Research.

Panorama competitivo

Se identifica que el mercado está moderadamente consolidado, con jugadores clave que representan más de la mitad de la cuota de mercado. Es probable que estos jugadores inviertan en nuevos desarrollos tecnológicos y en la expansión de sus redes para mantener sus cuotas de mercado. Algunos de los jugadores clave en el mercado son Woodward Inc, Moog Inc, Allied Motion Technologies, Sensata Technologies, Parker Hannifin Corp, Arc Systems, Mclennan Servo Supplies Limited, H2W Technologies, Aerotech Inc y otros.

Proyecciones de mercado

Es probable que el mercado de motores de CC sin escobillas sin marco crezca a un ritmo moderado durante 2021-2031. Sin embargo, dado que es un mercado maduro, se espera que las empresas se concentren en actividades de investigación y desarrollo para desarrollar motores eléctricos que cumplan con los requisitos personalizados de los consumidores.

