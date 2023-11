Informe de tamaño, participación, demanda, crecimiento futuro, desafíos y perspectivas competitivas del mercado de tumores neuroendocrinos

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Se espera que el mercado de tumores neuroendocrinos gane crecimiento en el período de pronóstico de 2020 a 2028. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una CAGR del 10,4% en el período de pronóstico de 2021 a 2028 y se espera que alcance los USD 5.300,53 millones para 2028. El aumento de la incidencia de casos de tumores neuroendocrinos está actuando como un impulsor del mercado de tumores neuroendocrinos

El inicio del tumor tiene lugar cuando el ADN de las células sanas se daña, lo que hace que las células cambien y crezcan de manera descontrolada, formando así una masa agregada de células. Un tumor puede ser canceroso y benigno. Un tumor canceroso maligno crece y se disemina a otras partes del cuerpo si no se detecta y trata a tiempo. Un tumor benigno puede crecer pero no diseminarse. Un tumor benigno generalmente se puede extirpar mediante una cirugía mínimamente invasiva sin que cause mucho daño.

Se espera que el avance tecnológico para la detección de tumores neuroendocrinos impulse el mercado de tumores neuroendocrinos. Las altas inversiones de capital y la baja relación costo-beneficio para biomarcadores y medicamentos huérfanos son el factor restrictivo para el crecimiento del mercado de tumores neuroendocrinos. Las terapias emergentes y el desarrollo en el tratamiento a través del avance de las tecnologías están generando una excelente oportunidad para el crecimiento del mercado de tumores neuroendocrinos. Las estrictas regulaciones gubernamentales sobre el desarrollo de fármacos para tumores neuroendocrinos actúan como un desafío para el crecimiento del mercado de tumores neuroendocrinos.

El informe de mercado de tumores neuroendocrinos proporciona detalles de la participación de mercado, los nuevos desarrollos y el análisis de la cartera de productos, el impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza las oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos. expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario del mercado de tumores neuroendocrinos, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista; nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr el objetivo deseado.

Ámbito Tumores neuroendocrinos Mercado y el Tamaño de mercado

El mercado de tumores neuroendocrinos está segmentado según la clasificación, sitio, grado, tipo, vía de administración, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Según la clasificación, el mercado de tumores neuroendocrinos se segmenta en red funcional y red no funcional. En 2021, el segmento de redes no funcionales dominará el mercado de tumores neuroendocrinos debido a la facilidad de identificación y diagnóstico y al uso de métodos de diagnóstico novedosos para eliminar la red no funcional.

Según el sitio, el mercado de tumores neuroendocrinos se segmenta en pulmón , páncreas y tracto gastrointestinal (GI). En 2021, el segmento del tracto gastrointestinal (GI) domina el mercado de tumores neuroendocrinos debido a la mayor prevalencia de cáncer gástrico y se prevé que la presencia de una sólida cartera de productos domine el mercado.

Según el grado, el mercado de tumores neuroendocrinos se segmenta en grado 1 (tumor de bajo grado), grado 2 (tumor de grado intermedio) y grado 3 (tumor de alto grado). En 2021, el segmento de grado 2 (tumor de grado intermedio) domina el mercado de tumores neuroendocrinos, ya que puede curarse fácilmente mediante tratamientos terapéuticos y se prevé que el aumento de los casos de grado 2 (tumor de grado intermedio) domine el mercado.

Según el tipo, el mercado de tumores neuroendocrinos se segmenta en diagnóstico y tratamiento. En 2021, se espera que el segmento de diagnóstico domine el mercado de tumores neuroendocrinos debido a la mayor incidencia de tumores de cáncer de páncreas y a la mayor adopción de diagnósticos automatizados en el punto de atención en el mercado.

Según la vía de administración, el mercado de tumores neuroendocrinos se segmenta en oral y parenteral . En 2021, se espera que el segmento oral domine el mercado de tumores neuroendocrinos debido a la disponibilidad de medicamentos en forma oral, el mayor cumplimiento de los pacientes y la facilidad de absorción.

Según el usuario final, el mercado de tumores neuroendocrinos se segmenta en hospitales , clínicas especializadas, centros de radiación, atención médica domiciliaria y otros. En 2021, se espera que el segmento de hospitales domine el mercado de tumores neuroendocrinos debido a la disponibilidad de máquinas de diagnóstico para detectar tumores neuroendocrinos con la disponibilidad de políticas de atención médica.

Según el canal de distribución, el mercado de tumores neuroendocrinos se segmenta en licitación directa, farmacia hospitalaria, farmacia minorista, farmacia en línea y otros. En 2021, se espera que el segmento de licitación directa domine el mercado de tumores neuroendocrinos debido al aumento de proveedores en el mercado.

Tumores neuroendocrinos Mercado Análisis a nivel de país

Se analiza el mercado mundial de tumores neuroendocrinos y la información sobre el tamaño del mercado se proporciona por país, clasificación, sitio, grado, tipo, vía de administración, usuario final y canal de distribución como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe del mercado mundial de tumores neuroendocrinos son EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Hungría, Italia, España, Rusia, Polonia, Turquía, Suiza, Países Bajos, Bélgica, Austria, Noruega, Irlanda, Lituania. resto de Europa, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, resto de Asia-Pacífico, Brasil, Argentina, Perú, resto de Sudamérica, Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Israel, Egipto y resto de Oriente Medio y África.

América del Norte domina debido a la presencia del mayor mercado de consumo con un alto PIB. Además, Estados Unidos tiene el mayor gasto de los hogares del mundo en el mercado de tumores neuroendocrinos de América del Norte y ofrece acuerdos comerciales con varios países, lo que lo convierte en el mercado más grande para productos de consumo, incluidos productos de diagnóstico. Alemania domina el mercado europeo de tumores neuroendocrinos debido al aumento de los casos de tumores neuroendocrinos, la mayor necesidad de terapias dirigidas y el aumento de los ingresos disponibles. China domina el mercado de tumores neuroendocrinos de Asia y el Pacífico debido a la disponibilidad de políticas de remuneración sanitaria que darían como resultado la cobertura de todos los gastos de los tumores neuroendocrinos y ciertos privilegios ofrecidos a las personas mayores de la región.

Jugadores claves. Jugadores principales:

Las empresas incluidas en el informe del mercado mundial de tumores neuroendocrinos son F. Hoffmann-La Roche Ltd, Bristol-Myers Squibb Company, Viatris Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Novartis AG, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Eli Lilly and Company, LUPIN, Exact Sciences Corporation, Pfizer Inc., Ipsen Pharma, Advanced Accelerator Applications (una subsidiaria de Novartis AG), BioSynthema Inc., Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Bionano Genomics, callistopharma, Illumina, Inc., GlaxoSmithKline plc, Hutchison China MediTech Limited, entre otros actores nacionales y globales. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan análisis competitivos para cada competidor por separado.

