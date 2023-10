Informe de tamaño del mercado de medicamentos para neoplasia intraepitelial cervical, participación, demanda, crecimiento futuro, desafíos y perspectivas competitivas

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, se esperaba que en 2020 se diagnosticaran aproximadamente 13.800 nuevos casos de cáncer de cuello uterino invasivo en los Estados Unidos, y que 4.290 mujeres murieran a causa de la enfermedad. La neoplasia intraepitelial cervical suele ser asintomática y se detecta mediante una prueba de Papanicolaou estándar. La neoplasia intraepitelial cervical es más común en mujeres menores de 30 años, pero puede ocurrir a cualquier edad. Está fuertemente relacionado con la infección por el virus del papiloma humano (VPH) de transmisión sexual. Avastin, blemocina, bevacizumb, blenoxano y otros son los distintos tipos de medicamentos que se utilizan para tratar la neoplasia intraepitelial cervical y se distribuyen a través de diversos canales, incluidas farmacias minoristas, hospitales, farmacias y otros.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de medicamentos para la neoplasia intraepitelial cervical se valoró en 525,75 millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 857,13 millones de dólares en 2029, registrando una tasa compuesta anual del 6,30% durante el período previsto de 2022 a 2029. El informe de mercado curado realizado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye análisis de expertos en profundidad, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio.

La neoplasia intraepitelial cervical (NIC) es un trastorno en el que el cuello uterino produce células aberrantes. Ciertos tipos de virus del papiloma humano (VPH), así como otras variables ambientales, pueden causarlo y, en ocasiones, pueden conducir a precursores del cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es poco común, aunque la neoplasia intraepitelial cervical no lo es. La sección inferior del útero que desemboca en el canal vaginal se conoce como cuello uterino. Durante el parto, el cuello uterino se dilata para permitir el paso del feto. Las células aberrantes de la neoplasia intraepitelial cervical no son malignas. Sin embargo, puede convertirse en precáncer o cáncer si no se controla o se trata en determinadas circunstancias que requieren terapia. Esta condición también se denomina displasia cervical.

Oportunidades

Incremento del número de actividades de investigación y desarrollo.

Además, el crecimiento del mercado se ve impulsado por el aumento del número de actividades de investigación y desarrollo. Esto brindará oportunidades beneficiosas para el crecimiento del mercado de medicamentos para la neoplasia intraepitelial cervical. Junto con esto, el aumento de las aprobaciones y lanzamientos de medicamentos impulsará aún más la tasa de crecimiento del mercado.

Además, el aumento de la inversión para el desarrollo de tecnologías avanzadas y el aumento del número de mercados emergentes brindarán oportunidades beneficiosas para el crecimiento del mercado de medicamentos para la neoplasia intraepitelial cervical durante el período previsto.

Restricciones/Desafíos

Por otro lado, la caducidad de los medicamentos patentados y la introducción de versiones genéricas de medicamentos obstaculizarán la tasa de crecimiento del mercado. La falta de infraestructura sanitaria en las economías en desarrollo y el alto costo asociado a los medicamentos desafiarán el mercado de medicamentos para la neoplasia intraepitelial cervical. Además, los efectos secundarios relacionados con los medicamentos para la neoplasia intraepitelial cervical actuarán como freno e impedirán aún más la tasa de crecimiento del mercado durante el período previsto de 2022-2029.

Este informe de mercado de Medicamentos para la neoplasia intraepitelial cervical proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios. en regulaciones de mercado, análisis estratégico de crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de medicamentos para la neoplasia intraepitelial cervical, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista; nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Análisis epidemiológico del paciente

La neoplasia intraepitelial cervical afecta a entre 250.000 y 1 millón de mujeres cisgénero en los Estados Unidos cada año. La enfermedad es más común en mujeres en edad fértil, especialmente entre 25 y 35 años.

El mercado de medicamentos para la neoplasia intraepitelial cervical también le proporciona un análisis de mercado detallado para el análisis, el pronóstico y las curas de los pacientes. Prevalencia, incidencia, mortalidad, tasas de adherencia son algunas de las variables de datos que están disponibles en el informe. Los análisis de impacto directo o indirecto de la epidemiología en el crecimiento del mercado se analizan para crear un modelo estadístico multivariado de cohorte más sólido para pronosticar el mercado en el período de crecimiento.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de medicamentos para la neoplasia intraepitelial cervical son:

Pfizer Inc. (EE. UU.)

GlaxoSmithKline plc (Reino Unido)

Novartis AG (Suiza)

Mylan NV (Estados Unidos)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)

Sanofi (Francia)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Alemania)

AstraZeneca (Reino Unido)

Johnson & Johnson Private Limited (EE. UU.)

Merck & Co., Inc. (EE. UU.)

F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)

Compañía Bristol-Myers Squibb (EE. UU.)

Biocon (India)

Amgen Inc. (EE. UU.)

Eli Lilly and Company (Estados Unidos)

Allergan (Irlanda)

Hetero (India)

Abbott (Estados Unidos)

QIAGEN (Países Bajos)

Danaher (Estados Unidos)

Desarrollo reciente

En septiembre de 2021, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA) anunció la aprobación de tisotumab vedotin-tftv para el cáncer de cuello uterino recurrente o metastásico. Es un anticuerpo dirigido al factor tisular y un conjugado inhibidor de microtúbulos que se utiliza para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de cuello uterino recurrente o metastásico. La dosis recomendada es de 2 mg/kg (hasta un máximo de 200 mg para pacientes ≥100 kg), que se administra en forma de perfusión intravenosa durante 30 minutos cada 3 semanas.

Alcance del mercado de Medicamentos para la neoplasia intraepitelial cervical

El mercado de medicamentos para la neoplasia intraepitelial cervical está segmentado según el tipo de enfermedad, el tratamiento, la indicación, la forma farmacéutica, la vía de administración, los usuarios finales y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tipo de enfermedad

Neoplasia Intraepitelial Cervical 1

Neoplasia Intraepitelial Cervical 2

Neoplasia Intraepitelial Cervical 3

Tratamiento

Cirugía

Histerectomía

biopsia de cono

Procedimiento de escisión electroquirúrgica con asa (LEEP)

Terapia con láser

criocirugía

Medicamento

Avastin

Bevacizumb

blemocina

Blenoxano

Otros

Otros

Indicación

Lesiones premalignas

Etapa invasiva temprana

Etapa invasiva avanzada

Forma de dosificación

Solución

Polvo

Inyección

Crema

Otros

Ruta de administración

Intravenoso

Actual

Otros

Los usuarios finales

hospitales

Clínicas especializadas

Cuidados en el hogar

Otros

Canal de distribución

Farmacia hospitalaria

Farmacia minorista

Farmacia en línea

Otros

Invertir en este estudio le brindará acceso a información valiosa, que incluye:

Cobertura completa de la industria a escala global, con desgloses detallados por región. Análisis en profundidad de los mercados regionales, que abarca América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África. Desgloses del tamaño de mercado específicos de cada país para países clave con cuotas de mercado significativas. Datos completos sobre participación de mercado e ingresos/ventas de los principales actores de la industria. Examen de las tendencias del mercado, como tecnologías, productos y nuevas empresas emergentes, junto con el análisis PESTEL, el análisis FODA, las cinco fuerzas de Porter y más. Datos detallados sobre el tamaño del mercado, incluidas segmentaciones por aplicación y verticales de la industria. Proyecciones y previsiones para el crecimiento y desarrollo futuro del mercado.

Este informe de inteligencia de mercado analiza algunas de las preocupaciones más cruciales:

Desarrollos previstos en los principales segmentos del mercado internacional en los próximos años. Identificación de actores clave preparados para dominar el mercado en el futuro. Evaluación de los principales proveedores y productores de esta industria. Examen de las estrategias de crecimiento y expansión implementadas por actores exitosos de la industria. Información sobre los sectores que se espera que experimenten el crecimiento de demanda más significativo en el futuro cercano. Análisis de los distintos segmentos de compradores dentro de este mercado. Predicción de que la potencia regional probablemente surgirá como el actor dominante en el mercado internacional. Exploración del impacto potencial de una nueva pandemia de coronavirus. Evaluación de los desafíos que enfrentan los actores establecidos del mercado debido a la entrada de recién llegados y estrategias para superarlos.

Explore el resumen completo del informe de investigación con el índice:

