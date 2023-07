By

Suministros médicos de emergencia El estudio de mercado realizado por “The Insight Partners” proporciona detalles sobre la dinámica del mercado que afecta el mercado, el alcance del mercado, la segmentación del mercado y las superposiciones sobre los principales actores del mercado, destacando el panorama competitivo favorable y las tendencias que prevalecen a lo largo de los años.

Los suministros médicos de emergencia (EMS), también conocidos como servicios de ambulancia o servicios paramédicos, son servicios de emergencia que brindan tratamiento prehospitalario urgente y estabilización para enfermedades y lesiones graves y transporte a atención definitiva. Una caja o bolsa que contiene el equipo, los suministros y los medicamentos necesarios para brindar una evaluación inicial y manejar condiciones que amenazan la vida. Algunos suministros médicos de emergencia son resucitadores, botiquines de primeros auxilios, terapia intravenosa, CPAP / BiPAP, medicamentos de emergencia, desfibrilación, inmovilizadores, férulas y soportes.

Se espera que el mercado de suministros médicos de emergencia crezca significativamente en los próximos años debido a factores clave como el aumento de la prevalencia de enfermedades infecciosas. Además, es probable que el avance tecnológico agregue nuevas oportunidades para el mercado global durante el período de pronóstico.

El informe sobre el mercado de Suministros médicos de emergencia incluye información sobre las colaboraciones estratégicas. El estudio también menciona a los actores clave en el mercado Suministros médicos de emergencia. Estos son algunos participantes destacados involucrados en el mercado Suministros médicos de emergencia: jugadores principales: Smith and Nephew, Bayer Corporation, Becton and Dickinson Company, Johnson and Johnson, B. Braun Melsungen AG, Stryker Corp., Medtronic plc, Asahi Kasei Corporation, Koninklijke Phillips NV, GE Healthcare

Adaptándose a la reciente nueva pandemia de COVID-19, el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado global Suministros médicos de emergencia se incluye en el presente informe. El efecto de la pandemia de coronavirus radical en el aumento del mercado Suministros medicos de emergencia se analiza y representa en el informe .

El mercado de Suministros médicos de emergencia está segmentado según el tipo, la aplicación y el usuario final. Según el tipo, el mercado está segmentado como Dispositivos respiratorios terapéuticos, Equipos cardíacos, Consumibles para el cuidado de heridas, Equipos de diagnóstico y monitoreo, Equipos de manejo de pacientes, Productos para el control de infecciones, Equipos de protección personal, Otros. Sobre la base de la aplicación, el mercado se clasifica como Cuidado cardíaco, Cuidado respiratorio, Lesiones por trauma, Otras aplicaciones. Sobre la base del usuario final, el mercado se clasifica como hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, laboratorios de investigación y diagnóstico, otros

El informe analiza los factores que afectan al mercado Suministros médicos de emergencia tanto desde el lado de la demanda como de la oferta y evalúa aún más la dinámica del mercado que afecta al mercado durante el período de pronóstico, es decir, impulsores, restricciones, oportunidades y tendencias futuras. El informe también proporciona un análisis PEST exhaustivo para las cinco regiones, a saber; América del Norte, Europa, APAC, MEA y América del Sur y Central después de evaluar los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que afectan el mercado Suministros médicos de emergencia en estas regiones.

