La tecnología portátil seguramente surgirá como una de las posibles soluciones para determinar los servicios de asistencia médica para todos. Las aplicaciones comunes incluyen la gestión de varias condiciones de salud a través de dispositivos portátiles, atención preventiva para pacientes de UCI y ancianos, y ofrecer atención remota de calidad a varios pacientes en áreas remotas o residencias de ancianos, y así mismo. Esta sería la conducta del mercado Ingredientes farmacéuticos activos para la salud animal en el período de pronóstico.

Se prevé que el mercado mundial de ingredientes farmacéuticos activos (API) para la salud animal registre una expansión impresionante del 7,3 % CAGR durante el período de pronóstico de 2017 a 2025, según un estudio reciente de Persistence Market Research (PMR). El estudio de PMR estima que el mercado aumentará de ingresos por US$ 5.216,1 Mn en 2017 a US$ 9.162,2 Mn a fines de 2025.

Acceda a una copia de muestra gratuita del Informe de mercado de ingredientes farmacéuticos activos para la salud animal @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/16972

Perfiles de la empresa

Glenmark Farmacéutica Ltda.

Zoetis Inc.

Eli Lilly y compañía.

Industria Sanofi Winthrop (CEPiA)

Indukern, SA

Ofichem BV

P&R SpA (Olón SpA)

Grupo Lonza AG

huvefarma

sanidad animal de oro fino

Blanver Farmoquimica E Farmaceutica SA

Co. Ltd farmacéutico de Zhejiang Hisun

Changzhou Yabang-Qh Pharmachem Co., Limitado.

Shanghai Pharmtech Co. Ltd.

Ningxia Tairui Pharma CO. Ltd.

Shaanxi Hanjiang Grupo Farmacéutico Co., Ltd.

Sequent Scientific Ltd.

NGL Fine Chem Ltd.

Productos químicos especiales Omkar Limited

Industrias Excel Ltda.

Otros

¿Qué tal revitalizar el embudo orientado a la estrategia para mantenerse a la vanguardia en el mercado de ingredientes farmacéuticos activos para la salud animal? https://www.persistencemarketresearch.com/methodology/16972

Los seguros limitados o la intervención del gobierno proporcionan un flujo fluido al crecimiento del mercado en APAC

Asia Pacífico (APAC) seguirá siendo la región más lucrativa en el mercado mundial de ingredientes farmacéuticos activos para la salud animal, con ventas que exhibirán la segunda CAGR más alta hasta 2025. APAC se ha mantenido como uno de los mayores proveedores de API, a costos asequibles.

Los gobiernos de APAC han estado invirtiendo y centrándose en las instalaciones de fabricación locales de API. Las políticas favorables ofrecidas por estos gobiernos han cambiado el enfoque de los fabricantes de API al trasladar sus bases de producción a los países de APAC, como India y China.

Además, los seguros limitados o la intervención del gobierno proporcionan un flujo fluido para el crecimiento del mercado en estas regiones.

Sin embargo, los productos API para la salud animal fabricados en los países APAC no cumplen con los estándares regulatorios, y ha habido una creciente preocupación con respecto a la calidad de los API, especialmente los producidos en China e India. Los organismos reguladores occidentales se están volviendo más estrictos en la inspección de API producidos en estas regiones.

Los fabricantes enfrentan desafíos adicionales para cerrar la brecha entre el costo y la calidad de las API. Estos factores inhibirán el crecimiento del mercado en APAC.

Europa seguirá siendo el segundo mercado más grande para las API de salud animal

Europa seguirá siendo el segundo mayor mercado de ingredientes farmacéuticos activos para la salud animal. Las principales empresas de atención médica se encuentran en Europa, lo que a su vez ha aumentado la demanda de API veterinarios en la región. El consumo de medicamentos veterinarios en Europa ha aumentado sustancialmente en los últimos años. Se ha observado que España es el mayor consumidor de API antimicrobianos veterinarios en la UE.

Además, las crecientes mejoras en la productividad animal han impulsado el crecimiento de la industria de la salud animal en esta región. Se espera que estas incidencias aumenten el crecimiento del mercado de API de salud animal en Europa.

Sin embargo, la industria farmacéutica en Europa se ha preocupado por los impactos potenciales a corto plazo de las regulaciones REACH. Es probable que esto resulte en una disminución del suministro de materiales o reactivos, que no están registrados previamente por los proveedores de la UE.

Además, los cambios dinámicos en el entorno macroeconómico de Europa, como el Brexit, han tenido un impacto en el comercio intraeuropeo y en el sector farmacéutico en general. Estos factores podrían frenar el crecimiento del mercado de API de salud animal en Europa.

Los antiparasitarios seguirán siendo los API más adoptados en el mercado

Los antiparasitarios seguirán siendo el API más adoptado en el mercado, seguidos de los antiinfecciosos. Se espera que las ventas de Antiparasitarios registren la expansión más rápida, para representar los mayores ingresos para finales de 2025. En contraste, los ingresos por ventas de anestésicos y AINE seguirán siendo comparativamente más bajos que los antiparasitarios y antiinfecciosos.

Cobertura regional (producción regional, demanda y pronóstico por países, etc.):

América del Norte (EE. UU., Canadá, México)

Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, España, etc.)

Asia-Pacífico (China, India, Japón, Sudeste de Asia, etc.)

América del Sur (Brasil, Argentina, etc.)

Medio Oriente y África (Saudi Araia, Sudáfrica, etc.)

¡Vaya a “Comprar ahora” para obtener nuestro informe de mercado de ingredientes farmacéuticos activos para la salud animal! https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/16972

Preguntas clave respondidas en este informe.

¿Cuál será la tasa de crecimiento del mercado en el futuro?

¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado global?

¿Quiénes son los principales fabricantes en el espacio de mercado?

¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que enfrentan los proveedores en la industria global?

¿Qué son las ventas, los ingresos y el análisis de precios por regiones de la industria?

Sobre nosotros:

Persistence Market Research (PMR), como una organización de investigación de terceros, opera a través de una fusión exclusiva de investigación de mercado y análisis de datos para ayudar a las empresas a tener éxito, independientemente de las turbulencias que enfrentan debido a crisis financieras/naturales.

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas : [email protected] .com