El alto ritmo de expansión que tiene lugar en la industria mundial de la salud y la adopción de tecnologías avanzadas está impulsando el mercado de dispositivos AR VR para el cuidado de la salud. La industria de la salud ha mostrado una creciente adopción de tecnologías AR VR y las ha incorporado en operaciones de rutina. Un nuevo informe de investigación de Persistence Market Research se centra en un análisis en profundidad del mercado mundial AR VR de atención médica . Este informe de investigación integral se titula ‘ Mercado de AR VR de atención médica: análisis de la industria global 2013-2017 y pronóstico 2018-2026′.

Mercado mundial de AR VR en atención médica: instantánea

La realidad virtual permite a una persona experimentar e interactuar con un entorno 3D. Mientras que la realidad aumentada proporciona información digital en forma de sonido, audio y gráficos.

Estas tecnologías tienen mucha demanda en hospitales y clínicas para capacitaciones médicas, procesos de investigación y en centros de diagnóstico. Se espera que el mercado crezca exponencialmente dada la creciente preferencia de las personas por las tecnologías avanzadas. La industria de la salud también está evolucionando para convertirse en un sector avanzado, que brinda mejores servicios para tratar problemas de salud graves y brindar asistencia avanzada relacionada con la salud. La incorporación de tecnologías avanzadas también es resultado de la creciente competencia entre las empresas del mercado. Las principales empresas compiten entre sí para presentar las últimas tecnologías antes de la competencia, lo que tiene como objetivo ayudarlas a mantenerse a la cabeza en la carrera. Según las previsiones del informe, se espera que el mercado global AR VR de atención médica tenga un valor de mercado de más de US $ 600 Mn en 2018.

Mercado de salud AR VR: panorama competitivo

Hay una serie de empresas que eclipsan en el mercado global. La mayoría de estas empresas están a la vanguardia en la realización de grandes inversiones y en la realización de adquisiciones y fusiones . Este informe de investigación combina un breve perfil de todas estas empresas líderes y su planificación estratégica para los próximos años. Algunos de estos jugadores clave incluidos en el informe son Samsung Electronics Co. Ltd, Google Inc., DAQRI LLC, Oculus VR, LLC, Magic Leap, Inc., ImmersiveTouch, Inc., FIRSTHAND TECHNOLOGY INC., HTC Corporation, etc.

América del Norte liderará el mercado mundial de AR VR en atención médica en términos de valor proyectado

El informe de investigación destaca el pronóstico para el mercado AR VR de atención médica en función de los factores clave que afectan el mercado y también las tendencias que prevalecen en el mercado . Ha habido un crecimiento en la adopción de teléfonos inteligentes entre las personas debido al uso cada vez mayor de tecnologías digitales en AR VR de atención médica, como la planificación de cirugías, el tratamiento médico y otros. Esto ha aumentado la contribución de los ingresos al PIB, especialmente en regiones en desarrollo como África, APAC y MEA. Se espera que América del Norte tenga la participación de ingresos más alta de más de US $ 5,000 Mn para fines de 2026 en el mercado global AR VR de atención médica. Además, se espera que SEA y otras regiones de APAC sean las regiones más lucrativas para las empresas que buscan oportunidades emergentes en el mercado.

