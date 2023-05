Según un nuevo informe de investigación de mercado publicado por Global Insight Services, “ Se espera que el mercado de anclajes de construcción alcance los XX mil millones de dólares estadounidenses para 2031 . El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Los anclajes de construcción son dispositivos que se utilizan para conectar dos o más elementos de una estructura. Hay muchos tipos diferentes de anclajes de construcción, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. El tipo más común de anclaje de construcción es el perno. Los pernos son fuertes y se pueden usar en una variedad de aplicaciones, pero no siempre son la mejor opción para cada situación. Otros tipos de anclajes para la construcción incluyen clavos, tornillos y adhesivos.

Principales jugadores clave en el mercado de anclajes de construcción: Stanley Black & Decker Inc, Hilti Corporation, Simpson Manufacturing Co Inc, EJOT Holding GmbH & Co. KG, Misumi Corporation

Tendencias clave

Hay algunas tendencias clave en la tecnología de anclajes para la construcción que vale la pena mencionar. En primer lugar, ha habido un movimiento hacia el uso de materiales más ecológicos en los anclajes para la construcción. Esto es en respuesta a una mayor conciencia sobre el impacto de la construcción en el medio ambiente. En segundo lugar, ha habido un aumento en el uso de tecnologías innovadoras como la impresión 3D en los anclajes de construcción.

Factores clave

Los impulsores clave del mercado de anclajes para la construcción son la creciente industria de la construcción, la creciente demanda de anclajes para la construcción de la industria del petróleo y el gas y el creciente desarrollo de infraestructura.

Segmentos de mercado

El mercado de anclajes de construcción está segmentado por tipo, aplicación y región. Por tipo, el mercado se clasifica en anclajes metálicos, químicos y livianos. Según la aplicación, se divide en construcción de edificios, ingeniería civil y otros. Por regiones, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

Informe Razones para comprar Anclajes de Construcción :

Desarrollar una comprensión integral del panorama del mercado: estructura de la industria, cadena de valor, actores clave, tendencias, impulsores y desafíos

Impulse los ingresos y la estrategia de entrada al mercado al obtener información sobre qué segmentos y geografías son más grandes y es probable que crezcan más rápido

Formular estrategias de ventas y marketing mediante la comprensión de los competidores, su posicionamiento y fortalezas y debilidades.

Develop business and M&A strategies through understanding of latest trends and emerging players in the market

Refine your business plans by understanding impact of disruptions such as Covid-19 and Russia-Ukraine conflict on the market

Key Questions answered in the report:

How is the market structured and what the key drivers and trends of this industry?

How is the market segmented and what is the size of each segment?

Which segments and geographies provide best growth opportunities?

What’s the competitive landscape and positioning of players in this market?

What is the impact of latest events such as Covid-19 and Russia-Ukraine conflict on the market?

