Se espera que el mercado de tecnología de teledetección gane crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico de 2022 a 2029. Según el análisis de Data Bridge Market Research, se espera que el mercado alcance los USD 5367,78, con una CAGR de 8,9, durante el período de pronóstico de 2022 a 2029. % Se espera que la creciente adopción de las innovaciones de Internet de las cosas (IoT) en el sector agrícola impulse el crecimiento del mercado.

La detección remota es una tecnología geoespacial que transmite y refleja la radiación electromagnética (EM) de los ecosistemas terrestres, atmosféricos y acuáticos de la Tierra para detectar y monitorear las propiedades físicas locales sin contacto físico. Estas tecnologías de recopilación de datos incluyen tecnologías de sensores basados ​​en aeronaves y satélites que generalmente se clasifican como sensores pasivos y activos. Los sensores pasivos recogen la radiación que se refleja o emite desde los objetos o el espacio circundante en respuesta a estímulos externos. La fuente de radiación más común medida por sensores remotos pasivos es la luz solar reflejada. Los sensores activos utilizan estímulos internos para recopilar datos y emitir energía que escanea objetos y áreas, y el sensor mide la energía reflejada desde el objetivo.

El IoT utiliza sensores remotos, robots, drones e imágenes de PC para mostrar los cultivos en la pantalla y brindar información a los agricultores para que puedan administrar las fincas de manera eficiente. Los sensores de Internet de las cosas (IoT) se utilizan para recopilar datos transmitidos con fines analíticos. Los agricultores pueden mostrar la calidad de sus cultivos en un tablero estructurado.

Competidores clave del mercado: Mercado europeo de tecnología de teledetección

Los principales actores que operan en el mercado de la tecnología de detección remota incluyen Northrop Grumman Corporation, Airborne Sensing Corporation, ITT INC., Leica Geosystems, parte de Hexagon, Lockheed Martin Corporation, Honeywell Seoul International, Thales, Orbital Insight y Ceres. Imagen, Satellite Imaging Corporation, Descartes Labs, Inc., Astro Digital US, SlantRange, Inc., Droplet Measurement Technologies, Airbus, Farmers Edge Inc., SCANEX Group., SpaceKnow, Raytheon Technologies Corporation, Terra Remote Sensing, PrecisionHawk y más .

Tecnologías de detección remota Alcance del mercado y tamaño del mercado

El mercado de la tecnología de detección remota se divide en cuatro segmentos notables según el tipo, el tipo de sistema, la resolución de la imagen y la aplicación. Growth Across Segments ayuda a analizar nichos para el crecimiento y las estrategias de entrada al mercado e identifica las diferencias entre las aplicaciones principales y los mercados objetivo.

Según el tipo, el mercado de la tecnología de detección remota se segmenta en activo y pasivo. Se espera que el segmento pasivo domine el mercado hasta 2022, ya que la tecnología de detección remota pasiva proporciona imágenes satelitales de alta calidad y se usa ampliamente en la observación de la tierra.

Según el tipo de sistema, el mercado de la tecnología de detección remota se segmenta en sistemas de detección remota visual, detección remota por infrarrojos, detección remota óptica, detección remota por microondas, detección remota por radar, detección remota aérea, detección remota por satélite y acústica. Teledetección Acústica. Se espera que el segmento de detección remota por radar, que proporciona señales de radio limpias y sin ruido para ondas de radio y comunicaciones, domine el mercado para 2022.

Según la resolución de la imagen, el mercado de la tecnología de detección remota se segmenta en fuentes de baja resolución espacial (>30 m), satélites de resolución media (5-30 m), industria de alta resolución (1-5 m) e industria de ultra alta resolución. (< 1 metro). Se espera que las fuentes de luz de baja resolución espacial (>30 m) que son altamente ignífugas y se pueden usar en una amplia gama de aplicaciones industriales dominen el mercado para 2022.

Según la aplicación, el mercado de la tecnología de detección remota se segmenta en evaluación del paisaje, seguridad, calidad del aire, hidrología, silvicultura, mapeo de llanuras aluviales y gestión de emergencias, atención médica, exploración geológica y mineral, oceanografía, agricultura y otros. Se espera que el segmento de evaluación de paisajes domine el mercado para 2022, ya que garantiza que los paisajes se gestionen y desarrollen de manera sostenible.

Análisis por países del mercado europeo de motores de cubo de bicicleta eléctrica

Los países cubiertos en el informe del mercado IP de semiconductores de Europa incluyen Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, Rusia, Bélgica, Italia, España, Suiza, Turquía y el resto de Europa.

La sección País del informe también incluye personas influyentes del mercado individuales y cambios en la regulación del mercado del país que influyen en las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como ventas nuevas, ventas de reemplazo, demografía nacional, acciones regulatorias y aranceles de importación y exportación son algunos de los indicadores clave que se utilizan para predecir las condiciones del mercado en diferentes países. También considera la presencia y disponibilidad de marcas globales, los desafíos que enfrentan las marcas nacionales y nacionales con una competencia fuerte o inexistente, el impacto de los canales de venta y proporciona un análisis predictivo sobre los datos del país.

Información de investigación de mercado de puente de datos:

¡Una forma absoluta de predecir el futuro es conocer las tendencias actuales!

Data Bridge Market Research se posiciona como una nueva y exclusiva generación de estudios de mercado y consultoría con una flexibilidad inigualable y un enfoque integrado. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y cultivar una inteligencia eficaz para ayudar a su empresa a prosperar en el mercado. Data Bridge se compromete a proporcionar las soluciones correctas a los problemas comerciales complejos y a hacer que el proceso de toma de decisiones sea fácil de poner en marcha.

Data Bridge es una compilación de pura sabiduría y experiencia creada en Pune en 2015. Dependiendo de sus necesidades, consideramos mercados heterogéneos y proponemos soluciones óptimas y detalles de las tendencias del mercado. Data Bridge investigó mercados en Asia, América del Norte y del Sur y África.

Data Bridge sobresale en la creación de clientes satisfechos que piensan en nuestros servicios y confían en nuestros esfuerzos con confianza. Estamos orgullosos de nuestro honorable índice de satisfacción del cliente del 99,9 %.

