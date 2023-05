By

Data Bridge Market Research ha publicado un nuevo informe de investigación de mercado sobre soluciones de moderación de contenido para el mercado europeo. Junto con un análisis detallado y fácil de entender, la página presenta más de 100 tablas de datos de mercado, gráficos circulares, gráficos y números. Actualmente, el mercado está desarrollando su existencia. Este informe de mercado de soluciones de moderación de contenido de Europa se ha diseñado principalmente teniendo en cuenta los requisitos de los clientes y, en última instancia, ayudará a aumentar el retorno de la inversión (ROI). Este informe de la industria considera aspectos importantes del mercado, incluidos los datos históricos de la industria de las TIC, las tendencias actuales del mercado, el medio ambiente, las innovaciones tecnológicas, las tecnologías futuras y los avances tecnológicos. Informe de mercado de soluciones de moderación de contenido de Europa sobre el estado del mercado, tasa de crecimiento,

Se espera que el mercado de soluciones de moderación de contenido experimente un crecimiento durante el período de pronóstico 2022-2029. Según el análisis de Data Bridge Market Research, se prevé que el mercado alcance los 3870 millones de dólares, con una CAGR del 10,9 %, durante el período de pronóstico 2022-2029. hasta 2029. El aumento del contenido generado por los usuarios en varias plataformas en línea es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado.

Los moderadores de contenido son responsables de administrar el contenido inapropiado que las personas publican en la Plataforma. Su propósito es proteger a los usuarios de información potencialmente dañina o inapropiada que podría dañar la reputación en línea de la plataforma de publicación. Los revisores humanos pueden moderar el contenido manualmente, se requiere la eliminación si el contenido se considera inapropiado, o se puede hacer automáticamente utilizando sistemas de inteligencia artificial. En algunos casos, se utiliza una combinación de moderación de contenido manual y automática para lograr mejores y más rápidos resultados.

La actividad de monitorear y aplicar un conjunto predeterminado de reglas y criterios a las contribuciones generadas por los usuarios para evaluar si una comunicación (en este caso, una publicación) es aceptable se denomina moderación de contenido. Esto significa que cuando un usuario envía contenido al sitio web, ese contenido pasa por un proceso de verificación (proceso de revisión) para garantizar que el contenido cumpla con las reglas del sitio y no sea ilegal, inapropiado o abusivo.

Competidores clave del mercado: mercado europeo de soluciones de moderación de contenido

Los jugadores clave cubiertos en el informe incluyen Microsoft, Google (una subsidiaria de Alphabet Inc.), IBM, Webhelp, Clarifai, Inc., Cogito Tech LLC, Conectys, ICUC.Social, Lionbridge Technologies, LLC., Puremoderation Team y Everise. , Accenture, APPEN LIMITED, Besedo, la empresa europea de subcontratación de TI Alegion, LiveWorld Inc., Smart Coordination, Open Access BPO y CyberPurify. Los analistas de DBMR comprenden las ventajas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor individualmente.

Según el tipo, el mercado de soluciones de moderación de contenido está segmentado en moderación de imágenes, moderación de texto, moderación de videos, moderación de sitios web, moderación de perfiles y otros. Se espera que el segmento de moderación de imágenes domine el mercado global de soluciones de moderación de contenido para 2022, debido a la gran demanda de soluciones de moderación de imágenes que cumplan con las pautas de la comunidad. Sin embargo, las amenazas a la integridad de los datos pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

Según el tipo de moderación, el mercado de soluciones de moderación de contenido se segmenta en moderación previa, moderación posterior, moderación reactiva, moderación automatizada y moderación descentralizada. Se espera que el segmento de moderación previa domine el mercado global de soluciones de moderación de contenido para 2022, debido a la gran demanda de soluciones de mediación previa. Sin embargo, los desafíos que plantean los avances tecnológicos del día a día pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

Según el modelo de implementación, el mercado de soluciones de moderación de contenido se segmenta en la nube y en las instalaciones. Para 2022, se espera que el segmento de la nube domine el mercado global de soluciones de moderación de contenido debido a la alta penetración de los servicios basados ​​en la nube en los sectores industrial y de TI. Sin embargo, los desafíos que surgen de la adopción de la inteligencia artificial en los sistemas en la nube pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

Según el tamaño de la organización, el mercado de soluciones de moderación de contenido se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME). Se espera que el segmento empresarial domine el mercado global de soluciones de moderación de contenido para 2022, debido a la creciente disponibilidad de carteras de productos empresariales. Sin embargo, el mayor tamaño del sistema en comparación con los sistemas portátiles puede obstaculizar el crecimiento del mercado.

Sobre la base del uso final, el mercado de soluciones de moderación de contenido está segmentado en banca, servicios financieros y seguros (BFSI), gobierno, atención médica, empaque y etiquetado, TI y telecomunicaciones, medios y entretenimiento, automotriz, minorista y electrónica comercial, energía y Servicios Públicos y Otros. Se espera que el segmento de TI y telecomunicaciones domine el mercado global de soluciones de moderación de contenido para 2022, debido a la creciente penetración de dispositivos portátiles inteligentes. Sin embargo, las dificultades para gestionar grandes cantidades de datos pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

Temas cubiertos en este informe:

¿En qué área de especialización deberían los jugadores europeos en soluciones de moderación de contenido construir proximidad a través de un diseño intensivo, finanzas o desarrollo continuo?

¿Cuál es la tasa de crecimiento proyectada para cada sector económico de las soluciones de moderación de contenido europeo de su organización (tanto externas como internas)?

¿Combinarán apasionadamente los creadores la aplicación de soluciones europeas para la calificación y la moderación de contenidos?

¿Cuáles son los riesgos de crecimiento de los ataques?

¿Qué es la oportunidad de solución de moderación de contenido europeo global?

¿Cómo comparte la Solución de moderación de contenido de Europa los valores de las diferentes marcas editoriales?

índice

Parte 01: Resumen

Parte 02: Alcance del informe

Parte 03: Metodología de la Investigación

Parte 04: entorno de mercado

ecosistema de mercado

caracteristicas del mercado

Análisis de segmentación del mercado

Parte 05: Análisis de tuberías

análisis de tuberías

Parte 06: Tamaño del mercado

definición de mercado

tamaño de mercado

Tamaño del mercado y pronóstico

Parte 07: Análisis de las Cinco Fuerzas

poder de negociación del comprador

poder de negociación del proveedor

Amenaza de nuevos participantes

amenaza de sustitutos

amenaza competitiva

condiciones de mercado

Parte 08: Segmentación del mercado

publicar

comparar

oportunidad de mercado

Parte 09: Experiencia del cliente

Sección 10: Paisaje Local

segmentación geográfica

comparación regional

oportunidad de mercado

Parte 11: Marco de decisión

Sección 12: Impulsores y desafíos

indicadores de mercado

desafío del mercado

Parte 13: Tendencias del mercado

Parte 14: Entorno del proveedor

explicar

paisaje

Parte 15: Análisis de proveedores

para proveedores

Clasificación de proveedores

Posicionamiento en el mercado de proveedores

Parte 16: Accesorios

lista de abreviaciones

Gracias por leer este artículo. También puede importar secciones de capítulos individuales o versiones regionales del informe, como Norteamérica, Europa, MEA o Asia Pacífico.

Análisis por países del mercado europeo de motores de cubo de bicicleta eléctrica

Los países cubiertos en el informe del mercado IP de semiconductores de Europa incluyen Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, Rusia, Bélgica, Italia, España, Suiza, Turquía y el resto de Europa.

La sección de países del informe también incluye personas influyentes del mercado individuales y cambios en la regulación del mercado del país que influyen en las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como ventas nuevas, ventas de reemplazo, demografía nacional, acciones regulatorias y aranceles de importación y exportación son algunos de los indicadores clave que se utilizan para predecir las condiciones del mercado en varios países. También considera la presencia y disponibilidad de marcas globales, los desafíos que enfrentan las marcas nacionales y nacionales con una competencia fuerte o inexistente, el impacto de los canales de venta y proporciona un análisis predictivo sobre los datos del país.

