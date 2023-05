El equipo de DBMR ayuda a los clientes a crear informes de antenas satelitales utilizando nuevas tecnologías, nuevas ideas, herramientas actualizadas y procedimientos innovadores para ayudarlos a lograr sus objetivos. Este informe de mercado le dará nuevas alas a su negocio. Como es un informe de investigación de mercado internacional, contiene datos de investigación de mercado de diferentes regiones del mundo. Una biblioteca integral de paneles y grupos de recursos de idiomas experimentados para realizar análisis de investigación de mercado en todo el mundo. Dish Antenna es el informe de investigación de mercado global más relevante, único, imparcial y confiable diseñado de acuerdo con las necesidades de su negocio.

Se espera que el mercado de antenas satelitales de América del Norte experimente un crecimiento durante el período de pronóstico 2021-2028. Según el análisis de Data Bridge Market Research, se espera que el mercado alcance los $2389,05 con una CAGR del 7,0 % durante el período de pronóstico 2021-2028. El aumento del consumo de servicios de Internet es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado.

Una antena de satélite es una antena parabólica o parabólica cóncava o en forma de espejo que se utiliza para transmitir o recibir señales de radio electromagnéticas. Una antena parabólica consta de dos componentes principales: una antena parabólica y una bocina de alimentación, los cuales se utilizan para transmitir y recibir señales. Hay varios tipos de antenas parabólicas, incluidas las antenas parabólicas , las antenas parabólicas y las antenas parabólicas compensadas. Las antenas de este tipo se utilizan en comunicaciones por satélite y recepción de emisiones, comunicaciones espaciales, radioastronomía y radar.

Hay muchos tipos diferentes de antenas en el mercado, dependiendo de la aplicación, ya sea comercial, industrial, militar o aeroespacial. Las antenas se diseñan y fabrican de acuerdo con los requisitos de aplicaciones específicas. Los proveedores están investigando mucho sobre el diseño de antenas para ofrecer la mejor solución. Al seleccionar una antena, se deben considerar varios factores, como el peso ligero, el consumo de energía, el tipo de antena y el rango de frecuencia de funcionamiento. Las piezas de antena lideran el mercado de antenas satelitales al utilizar antenas de manera eficiente.

Por ejemplo,

En enero de 2021, MTI Wireless Edge Ltd anunció el lanzamiento de varios nuevos productos de antena multibanda. La cartera incluye antenas de satélite de 2 pies para 11/32, 13/32 y 11/80 GHz, lo que amplía la solución de antena de 2 pies existente para incluir antenas de 1 pie para 15/80, 18/80, 23/80 y 28. deporte. hacer. /80 GHz. Con este lanzamiento, la empresa amplía su línea de productos Multi Banda con frecuencias adicionales y registros de patentes.

En febrero de 2020, Mitsubishi Electric Corporation anunció una colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología de la Información y la Comunicación (NICT) de Japón para llevar al mercado tecnología de antena ultradelgada para conectividad en vuelo. El nuevo AESA de banda Ka es delgado y compacto, lo que lo hace adecuado para aeronaves de todos los tamaños y capaz de operar a grandes altitudes, lo que permite a los pasajeros disfrutar de la transmisión y otros servicios de Internet de alta velocidad. vuelo. Esto permite a las empresas mejorar sus productos y crecer en el mercado.

Competidores clave: Mercado de antenas satelitales de América del Norte

Los principales actores cubiertos en el informe son MTI WIRELESS EDGE LTD., Helander, Airbus SAS, Honeywell International Inc., Mitsubishi Electric Corporation, Global Invacom., Infinite Electronics International, Inc., C-COM Satellite Systems Inc, Radio Frequency Systems, Eyecom Telecommunications Group, Cobham Limited, L3Harris Technologies, Inc., CPI International, Eravant, mWAVE Industries LLC (una subsidiaria de Alaris Holdings), Ventev y Challenger Communications. Los analistas de DBMR comprenden las ventajas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor individualmente.

El informe anual del mercado de antenas satelitales de América del Norte 2023 proporciona:

Más de 100 gráficos para explorar y analizar el mercado de Antena satelital de América del Norte desde perspectivas importantes, como el pronóstico minorista, la demanda del consumidor, la producción, etc.

Segmentos clave: Mercado de antenas satelitales de América del Norte

El mercado de antenas satelitales de América del Norte está segmentado según el tipo de antena en antenas reflectoras, antenas de apertura y antenas de cable. En 2021, las antenas reflectoras captarán una importante cuota de mercado debido a factores como la NASA y el Departamento de Defensa de EE. UU., así como a la creciente demanda del sector privado en los países de América del Norte.

Según Wireless Networks, el mercado de antenas parabólicas de América del Norte se divide en con y sin licencia. La categoría con licencia tendrá la mayor participación de mercado hasta 2021 debido al uso cada vez mayor de redes inalámbricas con licencia en industrias como el gobierno de EE. UU., el espacio, la defensa, el ejército y la transmisión y el entretenimiento interamericanos.

Sobre la base del componente, el mercado de antenas satelitales de América del Norte se ha segmentado en reflectores, bocinas de alimentación, redes de alimentación, convertidores de bloque de bajo ruido (LNB), multiplexores y codificadores. En 2021, las láminas reflectantes representarán una gran parte del mercado. Esto se debe principalmente al uso generalizado de reflectores en las antenas parabólicas de televisión doméstica de América del Norte.

El mercado de antenas satelitales de América del Norte está segmentado por frecuencia en banda X, banda C, banda L y S, banda VHF/UHF y banda K/KA/KU. En 2021, la banda C tendrá la mayor participación de mercado debido a su mejor desempeño en condiciones climáticas adversas en tierra y la creciente demanda de transmisión de TV satelital comercial en países como Estados Unidos y Canadá.

El mercado de antenas satelitales de América del Norte se divide en antenas satelitales pequeñas, medianas y grandes según el tamaño de la antena. Las antenas grandes representarán la mayor parte del mercado mundial de antenas satelitales en 2021. Esto se debe a factores como el dominio continuo de las misiones espaciales de América del Norte, que requieren grandes antenas de satélite.

Según la aplicación, el mercado de antenas satelitales de América del Norte se ha segmentado en marino, terrestre, espacial y aéreo. En 2021, la tierra tendrá la mayor cuota de mercado. Esto se debe principalmente a una mayor inversión en actividades de I+D en América del Norte para aplicaciones como las telecomunicaciones, la navegación y la observación de la Tierra.

Según el uso final, el mercado de antenas satelitales de América del Norte se ha segmentado en Aeroespacial y defensa, Medios y entretenimiento e Industrial. En 2021, Media & Entertainment tuvo una gran participación de mercado debido al mayor uso de canales de televisión, transmisión de video y entretenimiento en medio de la pandemia en América del Norte.

Factores de rápido crecimiento empresarial

Además, el mercado está creciendo rápidamente y el informe revela que hay varios factores clave detrás de él. El factor más importante que hace que el mercado crezca más rápido de lo habitual es la feroz competencia.

conocimiento de investigación

Evaluación competitiva: evaluación en profundidad de la estrategia de mercado, la geografía, los segmentos comerciales y las carteras de productos de los principales actores en el mercado Trocar Penetración de mercado: información completa sobre las carteras de productos de los principales actores en el mercado Antena satelital Perfila estratégicamente a los jugadores clave, analiza exhaustivamente su posición en el mercado en términos de clasificación y competitividad central, y detalla el panorama competitivo de los líderes del mercado. Los hallazgos y recomendaciones clave destacan las tendencias clave progresivas de la industria en el mercado Antena satelital, lo que permite a los jugadores desarrollar estrategias efectivas a largo plazo. Mejore su proceso de toma de decisiones mediante la comprensión de estrategias que respalden los intereses comerciales relacionados con productos, segmentos y sectores verticales de la industria.

Algunos de los factores que impulsan el mercado son la creciente demanda de antenas livianas, de baja potencia y avanzadas y la creciente popularidad de los satélites pequeños. La falta de personal calificado está limitando el crecimiento del mercado global de antenas satelitales. La creciente adopción de banda ancha inalámbrica y otras tecnologías y la creciente tendencia hacia la digitalización son algunos de los factores que abren oportunidades lucrativas en el mercado. La complejidad asociada con el diseño de antenas/satélites miniaturizados es un gran desafío para el crecimiento del mercado.

Este informe de mercado de Antena satelital analiza oportunidades en términos de participación de mercado, nuevos desarrollos y análisis de cartera de productos, impacto de los actores del mercado regionales y regionales, flujos de ingresos emergentes, cambios regulatorios en el mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos y más. Expansión geográfica del mercado e innovación tecnológica. Contáctenos para un perfil de analista para análisis y escenarios de mercado. Nuestro equipo lo ayudará a crear soluciones que impacten en sus resultados finales para lograr sus objetivos deseados.

