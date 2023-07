Este informe de Gestión del ciclo de ingresos (RCM) no solo analiza la segmentación del mercado de la manera más clara, sino que también proporciona una imagen precisa del mercado mediante la realización de una investigación cuidadosa sobre las licencias y los actores importantes del mercado. Las partes importantes de este informe de mercado incluyen investigación esencial, investigación en profundidad, investigación auxiliar, perfil organizacional, información competitiva, acumulación de datos, procesamiento e investigación de información, estructura de investigación y programación de investigación. Los informes de Revenue Cycle Management (RCM) consideran todas las oportunidades, desafíos, impulsores, panorama competitivo y estructura de mercado para los clientes. Además, el informe de investigación de mercado Revenue Cycle Management (RCM) investiga más a fondo a los actores clave, los esfuerzos de colaboración reales, las fusiones y adquisiciones junto con los avances a la deriva y las estrategias comerciales.

El informe de investigación de mercado Gestión del ciclo de ingresos (RCM) proporciona un análisis de mercado en profundidad al considerar la estructura del mercado junto con pronósticos para las diversas piezas y subsegmentos de Gestión del ciclo de ingresos (RCM). negocio. Se han perdido algunas perspectivas mientras se preparaba para esta Gestión del ciclo de ingresos global (RCM). Un informe de mercado que incorpora el tipo de mercado, el tamaño de la asociación, la accesibilidad local, el tipo de asociación del cliente final y la accesibilidad regional. El informe también describe información detallada relacionada con el mercado a nivel regional, regional y global. Este informe de investigación de mercado mundial Gestión del ciclo de ingresos (RCM) reúne las condiciones y tendencias de nivel de mercado bajo un mismo techo.

Data Bridge Market Research pronostica que el mercado de administración del ciclo de ingresos (RCM), que fue de $ 46,62 mil millones en 2022, crecerá a $ 133 mil millones en 2030, creciendo a una CAGR del 14% durante el período de pronóstico 2023-2030. Además de información sobre escenarios de mercado como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, el alcance geográfico y los actores clave, los informes de mercado seleccionados de Data Bridge Market Research incluyen análisis detallados de expertos, epidemiología de pacientes, análisis de canalización, análisis de precios y marco regulatorio. .

Factores clave:

El modo de entrega de RCM implementado en la nube está aumentando debido a su alta flexibilidad para los usuarios finales y su rentabilidad mejorada. Una solución implementada en la nube ha hecho que compartir datos de atención médica sea fácil y seguro. Automatice los procedimientos internos y cree y asegure aplicaciones de telemedicina. Las soluciones implementadas en la nube también ayudan a las instituciones de atención médica a manejar registros médicos electrónicos, análisis de big data, portales de pacientes y aplicaciones móviles, evitando costos adicionales para el mantenimiento del servidor. Por lo tanto, este factor alimenta el crecimiento del mercado.

Los principales actores mencionados en el informe son:

Oracle Corporation (EE. UU.), SAP SE (Alemania), International Business Machines Corporation (EE. UU.), NetSuite Inc. (EE. UU.), Workday, Inc. (EE. UU.), ADP, LLC (EE. UU.), Cornerstone OnDemand (EE. UU.), Benefitfocus Inc. . . (EE. UU.), BambooHR (EE. UU.), PeopleFluent (EE. UU.), Zoho Corporation (India), WebHR (EE. UU.), CakeHR (Reino Unido), Epicor Software Corporation (EE. UU.), Infor (EE. UU.), Kronos Incorporated (EE. UU.), Sage Group SOCIEDAD ANÓNIMA. (A nosotros)

Regiones y países clave estudiados en este informe:

América del Norte EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa Europa, China, Japón, India, Corea, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia , Filipinas, Resto de Asia Pacífico (APAC) Asia Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, partes de Medio Oriente y África (MEA) África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica Es parte de América del Sur.

América del Norte domina el mercado de la gestión del ciclo de ingresos (RCM) debido a la gran cantidad de hospitales bien establecidos y la infraestructura de atención médica y la creciente necesidad de reducir los costos de atención médica en la región. Además, la regulación favorable está creando enormes oportunidades de crecimiento para el mercado en la región. Se espera que la región de Asia Pacífico experimente un crecimiento significativo debido a las iniciativas y el apoyo gubernamentales favorables, la creciente demanda de calidad en la prestación de atención, la creciente alfabetización digital y la creciente adopción de soluciones de TI para el cuidado de la salud.

Segmentación de mercado clave

Tipo de producto (RCM integrado, RCM independiente), características (gestión de facturación y denegación, codificación y facturación médicas, historia clínica electrónica (EHR), mejora de la documentación clínica (CDI), seguros, otros), distribución (basada en la web, en las instalaciones, en la nube -based), componentes (software, servicios), usuarios finales (hospitales, médicos generales, laboratorios, etc.)

Aspectos destacados principales del Informe de mercado Gestión del ciclo de ingresos (RCM) :

El mercado global de Revenue Cycle Management (RCM) se evalúa a fondo, incluida la tecnología, el tipo de producto, la aplicación y otros segmentos clave.

El informe presenta un análisis exhaustivo del mercado, incorporando aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Esto incluye calcular la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) durante el período de pronóstico.

Investigue la dinámica del mercado, incluidos los impulsores, las oportunidades, las restricciones y las restricciones que pueden afectar el crecimiento del mercado.

Se proporciona un análisis detallado de las regiones dentro de la industria Gestión del ciclo de ingresos (RCM) y las proyecciones futuras de crecimiento potencial.

El panorama competitivo se compara para brindar una cobertura detallada de los perfiles de las empresas, las carteras de productos y las estrategias de expansión comercial.

