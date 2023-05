El mercado global de fabricación aditiva está preparado para presenciar un crecimiento significativo durante el período de pronóstico 2023 a 2030. Según el análisis de Data Bridge Market Research, se espera que el mercado crezca a una CAGR del 20,9% durante el período de pronóstico de 2023 a 2030 y se espera que alcance los USD 91853,88 millones para 2030. El principal factor que impulsa el crecimiento del mercado de fabricación aditiva es la creciente demanda de componentes ligeros en las industrias automotriz y aeroespacial.

El informe de investigación de mercado Fabricación aditiva de clase mundial está constituido por un análisis de mercado integral realizado por un equipo de expertos de la industria, analistas dinámicos, pronosticadores calificados e investigadores bien informados. Este informe de mercado global proporciona una evaluación analítica de los desafíos clave que enfrenta el mercado en la actualidad y en los próximos años, brindando a otros actores del mercado una comprensión de los problemas que pueden enfrentar mientras operan en el mercado durante un período prolongado de tiempo. En el informe de mercado Fabricación aditiva a gran escala, las tendencias de la industria se resumen en un nivel macro, mediante el cual los clientes pueden comprender el panorama del mercado y los posibles problemas futuros.

El Informe de marketing de fabricación aditiva global con su visión y análisis integrales del mercado ofrece una perspectiva de mercado más amplia que ayuda a sobrevivir y tener éxito en el mercado. El informe proporciona un conocimiento e información completos del panorama del mercado que cambia rápidamente, lo que ya está en el mercado, las tendencias futuras o las expectativas del mercado, el entorno competitivo y las estrategias de la competencia que ayudan a planificar la propia estrategia para permitir que el negocio supere a los competidores. El extenso informe comercial Fabricación aditiva contiene un análisis de arriba hacia abajo y una estimación de varios factores relacionados con el mercado que juegan un papel clave en una mejor toma de decisiones.

Acceda al informe de muestra en PDF (incluye gráficos, tablas y figuras) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-additive-manufacturing-market

Algunos de los actores clave que operan en el mercado global de fabricación aditiva incluyen SLM Solutions, Proto Labs, Stratasys, Renishaw plc., Materialise, Titomic Limited., Höganäs AB, YAMAZAKI MAZAK CORPORATION, Markforged, Ultimaker BV, Optomec, Inc., ExOne. (subsidiaria de Desktop Metal, Inc.), American Additive Manufacturing LLC, ANSYS, Inc., ARBURG GmbH + Co KG, ENVISIONTEC US LLC, EOS y 3D Systems, Inc., etc.

Alcance del informe de mercado Fabricación aditiva:

El estudio examina en detalle a los actores clave en el mercado global Fabricacion aditiva , centrándose en su cuota de mercado, margen bruto, beneficio neto, ventas, combinación de productos, nuevas aplicaciones, desarrollos recientes y otros factores. También arroja luz sobre el panorama de los proveedores, ayudando a los jugadores a prever la futura dinámica competitiva en el negocio de la fabricación aditiva.

tipo de material

Metal

el plastico

aleación

cerámica

Según el tipo de material, el mercado mundial de fabricación aditiva se segmenta en cuatro segmentos: metales, plásticos, aleaciones y cerámica.

tecnología

Estereolitografía (SLA)

Modelado de configuración fusionada (FDM)

Sinterización por láser (LS)

impresión por chorro de aglomerante

impresión de inyección de tinta

Fusión por haz de electrones (EBM)

Fabricación de Objetos Laminados (LOM)

otros

Sobre la base de la tecnología, el mercado mundial de fabricación aditiva se segmenta en ocho segmentos: estereolitografía (SLA), modelado por deposición fundida (FDM), sinterización por láser (LS), impresión por chorro de aglomerante, impresión por chorro de polietileno, fusión por haz electrónico (EBM), laminado Fabricación de Objetos (LOM), etc.

solicitud

auto

cuidado de la salud

aeroespacial

bienes de consumo

industrial

defensa

arquitectura

otros

Acceda al informe completo: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-additive-manufacturing-market

Análisis/percepciones regionales del mercado de fabricación aditiva

Como se mencionó anteriormente, el mercado Fabricación aditiva se analiza con información y tendencias del tamaño del mercado por país, tipo de material, usuario final y aplicación.

Los países cubiertos en el informe de mercado Fabricación aditiva incluyen Estados Unidos, Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, otros países europeos en Europa, China, Japón , India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto, Sudáfrica, Resto de Medio Oriente y África (MEA) Como parte de Oriente Medio, África (MEA), Brasil, Argentina y el resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

América del Norte domina el mercado en términos de participación de mercado e ingresos de mercado y continuará manteniendo su dominio durante el período de pronóstico 2022-2029. El crecimiento del mercado en esta región se atribuye a la alta demanda de fabricación aditiva de fibrocemento en la región. Por otro lado, se espera que Asia Pacífico experimente un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico 2022-2029 debido a la notable presencia de los actores del mercado de fabricación aditiva de fibrocemento en la región. Además, la alta demanda de construcción de edificios residenciales y comerciales también está impulsando la demanda regional.

La sección de países del informe también proporciona factores que influyen en el mercado individual y cambios regulatorios del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor downstream y upstream, las tendencias tecnológicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, los estudios de casos, etc. son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado en varios países. Además, la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos debido a la competencia intensa o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales también se consideran al proporcionar el análisis predictivo de los datos del país.

El informe responde a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el tamaño del mercado y el pronóstico del mercado Fabricación aditiva? ¿Cuáles son los inhibidores y los impactos de COVID-19 que dan forma al mercado Fabricación aditiva durante el período de pronóstico? ¿En qué productos/segmentos/aplicaciones/áreas invertir durante el período de pronóstico del mercado Fabricación aditiva? ¿Cuál es la ventana estratégica competitiva de la oportunidad de mercado Fabricación aditiva? ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas y el marco regulatorio del mercado Fabricación aditiva? ¿Cuál es la participación de mercado de los proveedores líderes en el mercado Fabricación aditiva? ¿Qué modelos y movimientos estratégicos se consideran adecuados para ingresar al mercado de Fabricación aditiva?

Compre este informe premium en https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-additive-manufacturing-market

Explora más informes:

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-spandex-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-spandex-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-spandex-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-spandex-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-spandex-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmaceutical-grade-silica-gel-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-pharmaceutical-grade-silica-gel-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-pharmaceutical-grade-silica-gel-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-pharmaceutical-grade-silica-gel-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-pharmaceutical-grade-silica-gel-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-plastic-compounding-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-plastic-compounding-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-plastic-compounding-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-plastic-compounding-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-plastic-compounding-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-talc-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/indonesia-talc-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/thailand-talc-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/vietnam-talc-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-talc-market

Acerca de la investigación de mercado de Puente de datos:

¡La forma absoluta de predecir el futuro es comprender las tendencias actuales!

Data Bridge Market Research se posiciona como una firma de consultoría e investigación de mercado no convencional y nueva con una resiliencia inigualable y un enfoque integral. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y cultivar un mensaje efectivo que permitirá que su negocio prospere en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a los desafíos comerciales complejos e iniciar un proceso de toma de decisiones fácil. Data Bridge es la culminación de pura sabiduría y experiencia formulada y construida en Pune en 2015.

Contáctenos:

Data Bridge Market Research

EE. UU.: +1 888 387 2818

Reino Unido: +44 208 089 1725

Hong Kong: +852 8192 7475

Correo electrónico: – [email protected]