Se estima que el mercado indio de entretenimiento en línea crecerá a una CAGR del 19,5 % durante el período de pronóstico. El consumo de medios en todo el país está ocurriendo cada vez más en formatos digitales. La cantidad de dispositivos capaces de transmitir medios digitales ha aumentado significativamente, junto con la creciente penetración de Internet, que ha ofrecido a los clientes opciones para acceder al contenido multimedia, la actividad social o el entretenimiento deseados, en cualquier lugar y en cualquier momento. El consumo de medios en India ha mostrado un tremendo aumento y ha visto un salto significativo de los medios tradicionales a los nuevos medios (digitales). El surgimiento de reproductores de medios digitales como ALTBalaji, Hotstar, MX Player y Gaana.com están desafiando la supremacía tradicionalmente mantenida de la televisión como el principal centro de entretenimiento.

Junto con las tendencias globales, los clientes indios utilizan cada vez más el contenido de las plataformas digitales. La tendencia se observa para todo tipo de contenido, incluidos videos, música (audio) y noticias (texto). El aumento de la velocidad de acceso a Internet, la propagación de dispositivos móviles y la conveniencia de consumir el contenido en cualquier lugar y en cualquier momento son los impulsores clave de esta tendencia en el país. Con redes mejoradas, mejor acceso a Internet, dispositivos móviles con capacidad para servicios multimedia y un ecosistema de desarrollo de aplicaciones, se produciría cada vez más consumo de medios en plataformas digitales. Según Deloitte, India tiene alrededor de 300.000 desarrolladores de aplicaciones y ya es la segunda comunidad de desarrolladores de Android más grande del mundo después de EE. UU.

El mercado indio de entretenimiento en línea está segmentado según el dispositivo y la plataforma. Según el dispositivo, el mercado del entretenimiento en línea se segmenta en computadoras portátiles/de escritorio/tabletas, televisores/monitores/proyectores inteligentes y teléfonos inteligentes, realidad virtual y otros. El segmento de la plataforma incluye transmisión de audio, transmisión de video, juegos y radio por Internet.

Segmentación del mercado indio de entretenimiento en línea

por dispositivo

Computadoras portátiles/de escritorio/tabletas

Smart TV/Monitores/Proyectores

teléfonos inteligentes

Realidad virtual

Otros

Por plataforma

Transmisión auditiva

Vídeo transmitido en vivo

Juego de azar

Radio Internet

Perfiles de la empresa

com, Inc

Apple Inc.

Arha Media & Broadcasting Pvt. Limitado.

Balaji Telefilms, Ltd.

Redes DEN, Ltd.

Eros International PLC

Gama Gaana, Ltd.

Google, LLC

Hungama Digital Media Pvt. Limitado.

Microsoft Corp.

netflix, inc.

empresa nintendo, ltd.

Reliance Entertainment SA. Limitado.

entretenimiento interactivo de sony, inc.

Spotify AB

Spuul Pte Limited (Spuul

Sun TV Network, Ltd.

cielo tata, ltd.

Tencent Holding, Ltd.

La compañía Walt Disney

Wynk (Bharti Airtel, Ltd.)

Empresas de entretenimiento Zee, Ltd.

