Se prevé que el mercado global de InfiniBand crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. InfiniBand es una nueva arquitectura resistente diseñada para soportar la conectividad de entrada/salida de la infraestructura de Internet. La creciente aceptación de InfiniBand en computación altamente eficiente es uno de los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado del producto. El mercado también ha visto un aumento en la necesidad de que las empresas desarrollen centros de datos.

InfiniBand es una especificación estándar para el negocio de la infraestructura de comunicaciones que describe una arquitectura de entrada y salida que se puede utilizar para interconectar servidores, almacenamiento y sistemas integrados. Es una estructura que administra canales punto a punto conmutados que pueden manejar flujos de datos de hasta 100 Gbps a través de conexiones externas de cobre y fibra óptica, así como también en aplicaciones de backplane de chasis.

El mercado global de InfiniBand también está siendo impulsado por un aumento en la cantidad de centros de datos. Las organizaciones pueden ahorrar dinero en recursos humanos, tecnología e infraestructura mediante el uso de centros de datos. Además, los centros de datos brindan una seguridad de infraestructura de red mejorada y una conveniente recuperación ante desastres. Como resultado, las corporaciones han intentado integrar servicios y aplicaciones en un solo punto de operación para minimizar el costo total del mantenimiento de la infraestructura de la red. Los dispositivos de equipos de red Infiniband brindan una plataforma excelente para conectar múltiples dispositivos de red en una sola área, como un centro de datos. Factores que incluyen economías de escala y virtualización por capacidades del centro de datos están impulsando el mercado global de InfiniBand

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2029

El año base – 20202

El período de pronóstico es de 2023 a 2029

Segmento cubierto-

Por tarifas de datos

Por componentes

Por grupos de edad

Por jugabilidad

Regiones cubiertas

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo Panorama competitivo: Mellanox (NVIDIA), Intel Corp., Oracle Corp., Virginia Tech, IBM Corp.



Mercado Infiniband por segmentos

Por Tarifas de Datos

Soltero

Doble

Cuadruplicar

Catorce

Mejorado

por aplicación

Residencial

Comercial

Otro

Mercado Infiniband por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

