El informe del mercado global de sistemas de llamadas a enfermeras de Global Insight Services es la única fuente autorizada de inteligencia en el mercado de sistemas de llamadas a enfermeras. El informe le proporcionará un análisis del impacto de las últimas interrupciones del mercado, como la guerra Rusia-Ucrania y Covid-19 en el mercado. El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos, como el análisis de Porters y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, los desafíos y desafíos del mercado de Blockchain, el panorama competitivo, así como eventos recientes como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Para permanecer ‘por delante’ de sus competidores, solicite una muestra: https://www.globalinsightservices.com/request-sample/GIS22049

Un sistema de llamada a enfermeras es un sistema de comunicación que permite que las enfermeras y otro personal médico se comuniquen entre sí y con los pacientes. Se puede usar para hacer anuncios, llamar al personal y enviar alertas. También se puede usar para rastrear pacientes y personal, y para monitorear equipos y suministros.

Tendencias clave

Existen algunas tendencias clave en la tecnología de los sistemas de llamada a enfermeras. Una es la tendencia hacia más soluciones inalámbricas y móviles. Esto significa que las enfermeras pueden ser notificadas de las necesidades de los pacientes a través de sus teléfonos inteligentes u otros dispositivos móviles, lo que puede ser más conveniente y eficiente. Otra tendencia es hacia sistemas más integrados que puedan conectarse con otros sistemas hospitalarios, como los registros médicos electrónicos. Esto puede ayudar a mejorar la comunicación y la coordinación de la atención.

Obtenga un alcance personalizado para satisfacer sus necesidades Pregunte a un experto : https://www.globalinsightservices.com/request-customization/GIS22049

Factores clave

Hay varios impulsores clave del mercado Sistemas de llamada a enfermeras. El impulsor más importante es la necesidad de mejorar la comunicación y la coordinación entre las enfermeras y los pacientes. El sistema actual de comunicación entre enfermeras y pacientes suele ser ineficaz y puede dar lugar a errores. Los sistemas de llamadas a enfermeras pueden ayudar a mejorar la comunicación al proporcionar una línea de comunicación más directa entre enfermeras y pacientes. Además, los sistemas de llamadas a enfermeras pueden ayudar a mejorar la coordinación entre las enfermeras al proporcionar una ubicación central para la información y al permitir que las enfermeras compartan información más fácilmente. Finalmente, los sistemas de llamadas a enfermeras pueden ayudar a reducir la cantidad de tiempo que las enfermeras pasan al teléfono al automatizar algunas de las tareas que actualmente se realizan manualmente.

El desarrollo de la infraestructura de carga también está impulsando el mercado de taxis NEV.

Para un análisis competitivo en profundidad, compre este informe: https://www.globalinsightservices.com/checkout/single_user/GIS22049

Segmentos de mercado

El mercado de Sistemas de llamada a enfermeras está segmentado según la tecnología, el tipo de equipo, el usuario final y la región. Por tecnología, el mercado se clasifica principalmente en sistema cableado y sistema inalámbrico. Por tipo de equipo, se clasifica en botones, sistemas de intercomunicación, sistemas móviles y sistemas de comunicación de integración. Sobre la base del usuario final, se segmentó en hospitales, clínicas y centros quirúrgicos ambulatorios, asilos de ancianos y centros de vida asistida. Por regiones, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

Jugadores claves. Jugadores principales

El informe de mercado Sistemas de llamada a enfermeras incluye jugadores como Ametek Inc., Ascom Holding AG, Austco Healthcare limited, Cornell Communications Inc., Hill-Rom, Holdings Inc., Honeywell International Inc., Jeron Electronic System Inc., Johnson Control, Stanley Healthcare y Vigil Health Solutions Inc.

Nuevo informe publicado por Global Insight Services: https://www.globalinsightservices.com/reports/hydrogen-projects-database/

Acerca de los servicios de información global:

Global Insight Services (GIS) es una empresa líder en investigación de mercado multisectorial con sede en Delaware, EE. UU. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes datos, análisis y herramientas de la más alta calidad para satisfacer todas sus necesidades de investigación de mercado. Con GIS, puede estar seguro de la calidad de los resultados, de una metodología de investigación sólida y transparente y de un servicio superior.

Contáctenos:

Global Insight Services LLC

16192, Coastal Highway, Lewes DE 19958

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: +1–833–761–1700

Sitio web: https://www.globalinsightservices.com/