Se prevé que el mercado de equipos de gimnasio doméstico inteligente de la India crezca a una CAGR del 14,2% durante el período de pronóstico. Se espera que el creciente número de enfermedades relacionadas con el estilo de vida debido a la agitada vida laboral y los cambios en los hábitos de consumo de alimentos sea la razón principal que influya en la adopción del gimnasio en el país. Además de esto, la creciente base de población joven que es muy consciente del cuerpo tonificado también impulsará la industria del gimnasio.

Con el confinamiento nacional en el país desde finales de marzo de 2020, para evitar la propagación del COVID-19, el gimnasio también fue cerrado. Los miembros habituales de los gimnasios están encontrando nuevas formas de hacer gimnasia, lo que brinda nuevas oportunidades de crecimiento a la industria de equipos de gimnasios domésticos inteligentes en el país. Como la penetración de Internet entre la generación joven es bastante alta con la alta adopción de dispositivos portátiles, se espera que las personas adopten dispositivos inteligentes para el gimnasio personal. Sin embargo, los problemas de espacio en las ciudades metropolitanas y una economía sensible a los precios son algunos de los principales desafíos para el crecimiento del mercado.

El mercado indio de equipos de gimnasio doméstico inteligente está segmentado según el tipo de producto y los canales de distribución. Según el tipo de producto, el mercado se subsegmenta en cintas de correr, máquinas de ciclismo, máquinas de remo y otros. Además, según el canal de distribución, el mercado se divide en canales en línea y fuera de línea. Se espera que el canal en línea sea testigo de un crecimiento lucrativo en el país durante el período de pronóstico.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de equipos de gimnasio para el hogar inteligente de la India : https://www.omrglobal.com/request-sample/india-smart-home-gym-equipment-market

Segmento de informe de mercado de equipos de gimnasio en casa inteligente de India

Por tipo de producto

Cintas de correr

Máquinas de ciclismo

Máquinas de remo

Otros

Por Canal de Distribución

En línea

Desconectado

Un informe completo del mercado de equipos de gimnasio para el hogar inteligente de la India está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/india-smart-home-gym-equipment-market

Perfiles de la empresa

Afton Fitness Co.

Núcleo de salud y fitness, LLC

cybex internacional, inc.

garmin ltd

precor inc.

PowerMax Fitness (India) Pvt. Ltd.

fábrica de tangram, inc.

Technogym SpA

Corporación Xiaomi.

Razones para comprar con nosotros –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Más de 100 fuentes de datos pagadas extraídas para la investigación. Nuestros analistas de investigación expertos responden todas sus preguntas antes y después de comprar su informe.

Para obtener más datos personalizados, solicite la personalización del informe en https://www.omrglobal.com/report-customization/india-smart-home-gym-equipment-market

Acerca de la investigación de mercado de Orión

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3086417/language-services-market-worldwide-industry-analysis-future

https://www.openpr.com/news/3086429/nano-positioning- system-market-analysis-size-current

https://www.openpr.com/news/3086405/oil-shale-market-2023-driving-factors-forecast-research-2029

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404