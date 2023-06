El vidrio a prueba de balas es un tipo de vidrio de seguridad que está diseñado para proteger contra el impacto del fuego de armas pequeñas. El vidrio a prueba de balas generalmente está hecho de dos o más capas de vidrio, con una capa de plástico de policarbonato en el medio. La capa de plástico absorbe la energía del impacto y la distribuye sobre un área más grande, evitando que el vidrio se rompa. El vidrio antibalas también se puede fabricar con una sola capa de vidrio laminado, que tiene una relación resistencia/peso muy alta.

Se espera que las ventas de vidrio resistente a balas en India representen una participación de mercado del 56,8 % para fines de 2027.

El crecimiento del sector automotriz en India, el desarrollo de infraestructura en el sector financiero, las políticas y regulaciones nacionales que exigen la instalación de vidrio resistente a balas en lugares vulnerables a desastres provocados por el hombre son factores importantes que impulsan la demanda de vidrio resistente a balas en India. Sin embargo, el hecho de que el vidrio resistente a balas fabricado localmente no cumpla con los estándares de calidad internacionales y las importaciones de bajo costo de China son factores que se anticipa que obstaculizarán negativamente el crecimiento del mercado de vidrio resistente a balas en el país durante el período de pronóstico.

“El mercado de vidrio resistente a balas de la India está impulsado principalmente por el desarrollo de infraestructura en el sector financiero, el número creciente de HNWI que optan por vehículos blindados y las políticas y regulaciones nacionales que exigen el uso de vidrio resistente a balas: PMR”

Por tipo de producto, se estima que el segmento de policarbonato revestido de vidrio en el mercado de vidrio resistente a las balas en la India representará la participación de ingresos más alta, valorada en INR 2.3 Bn, para fines de 2016. Se espera que el segmento de acrílico represente la menor participación de ingresos durante el período de pronóstico debido al uso de acrílico en aplicaciones que requieren bajos niveles de protección.

Se espera que el segmento de servicios financieros en el mercado de vidrio resistente a balas registre un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, expandiéndose a una CAGR de 9.7% en términos de valor durante 2016-2024. En el segmento de la construcción, se espera que el subsegmento de edificios comerciales represente la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico.

Por clase BRG, se espera que los segmentos BR6 y BR5 en conjunto tengan la participación de ingresos más alta durante el período de pronóstico. A fines de 2016, se estima que un segmento BR5 tendrá un valor de INR 1.4 Bn, frente a INR 1.3 Bn en 2015.

Entre los estados, se espera que Maharashtra represente la mayor parte del mercado de vidrio resistente a las balas en la India durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de los HNWI. Se estima que Delhi representará una participación en los ingresos del 11,2 % a finales de 2016, registrando un crecimiento interanual del 9,0 % con respecto a 2015. Ventas de vidrio resistente a balas en el resto de India, que incluye Jammu & Kashmir, Chhattisgarh, Odisha y Andhra Pradesh, se estima que tendrá un valor de INR 848,3 Mn para fines de 2016 y se espera que se expanda a una CAGR del 10,1 % durante el período de pronóstico.

En 2015, los actores nacionales representaron el 55,2 % del mercado de vidrio resistente a balas en la India. Duratuf Glass Industries (P) Ltd., Gold Plus Glass Industry Limited, Jeet & Jeet Glass and Chemicals Pvt. Ltd., FG Glass India SA Ltd y Chandra Lakshmi Safety Glass Ltd. son algunos de los principales actores en el mercado de vidrio resistente a las balas de la India. Estos jugadores se están enfocando en brindar soluciones personalizadas. Una tendencia común observada en el mercado de vidrio resistente a balas de la India es que los jugadores se están asociando con organizaciones de defensa para desarrollar productos específicos.

