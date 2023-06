Se prevé que el mercado mundial de herramientas eléctricas crezca a una CAGR considerable del 5,9 % durante el período de pronóstico. Uno de los factores clave que están impulsando el mercado son sus acciones rápidas y precisas que han hecho de estos dispositivos una opción mucho mejor en comparación con las herramientas manuales. En una época en la que todo es rápido y el tiempo tiene tanta importancia, las herramientas antiguas en la fabricación o la construcción no se consideran apropiadas, lo que ha aumentado la demanda de herramientas eléctricas en la última década, ya que estas herramientas son más seguras, rápidas y fáciles. , y consume mucha menos energía humana en comparación con las herramientas manuales. La creciente demanda ha alentado a los actores del mercado a estar activos en el mercado para mantenerse competitivos en el mercado.

Por ejemplo, en enero de 2022, VTOMAN anunció el lanzamiento de su kit de herramientas práctico y fácil de usar en la plataforma de financiación colectiva Indiegogo. En el kit de herramientas VTOMAN, cada herramienta comparte una fuente de alimentación común que elimina la necesidad de una fuente de alimentación diferente para cada herramienta eléctrica. En noviembre de 2021, la sucursal de herramientas eléctricas de Robert Bosch Gmbh lanzó un X-LOCK en India. El producto está patentado como un nuevo sistema innovador para el cambio de accesorios rápido y sin llave. Esta última solución de cambio es compatible con los accesorios de una amoladora angular con interruptor con solo un clic, lo que permite cambiar los accesorios hasta 5 veces más rápido y al mismo tiempo confirma una experiencia y seguridad inigualables para el usuario.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de herramientas eléctricas : https://www.omrglobal.com/request-sample/power-tools-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

Por tipo

Por fuente de energía

Por usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: incluye 3M Co., Emerson Electric Co., Honeywell International Inc., Robert Bosch Gmbh, Stanley Black & Decker, Inc. y otros.

Segmento de informe de mercado de herramientas eléctricas

Por tipo

Eliminación de materiales

Taladrado y Fijación

Demolición

Aserradura

Por fuente de energía

Eléctrico

Neumático

Por usuario final

Automotor

Construcción

Residencial

Otros (Aeroespacial)

Un informe completo del mercado de herramientas eléctricas está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/power-tools-market

Segmento de informe de mercado de herramientas eléctricas por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

Grupo de herramientas Apex

Atlas Copco AB

Festool GmbH

Hilti América del Norte

Husqvarna AB

Ingersoll Rand

Koki Holding Co., Ltd.

Corporación KYOCERA.

Corporación Makita

Snap-On Inc.

Industrias Techtronic Co. Ltd.

Razones para comprar con nosotros –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Más de 100 fuentes de datos pagadas extraídas para la investigación. Nuestros analistas de investigación expertos responden todas sus preguntas antes y después de comprar su informe.

Para obtener más datos personalizados, solicite la personalización de informes @ https://www.omrglobal.com/report-customization/power-tools-market

Acerca de la investigación de mercado de Orion

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3099803/farnesene-market-comprehensive-insight-by-growth-rate

https://www.openpr.com/news/3099819/fumaric-acid- se prevé que el mercado aumente a una tasa compuesta anual estable

https://www.openpr.com/news/3099829/tea-polyphenols-market-comprehensive-insight-by-growth-rate

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404