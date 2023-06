El mercado global de conmutadores de centros de datos alcanzó una valoración de alrededor de US$ 14,600 millones en 2022. Entre 2023 y 2032, las ventas globales de conmutadores de centros de datos aumentarán a una tasa compuesta anual del 4,8 % . A finales de 2032, el tamaño del mercado mundial alcanzará los 23 200 millones de USD .

El segmento de proveedores de servicios basados ​​en la nube actualmente domina la industria global de conmutadores de centros de datos. Durante los próximos diez años, el segmento objetivo se expandirá a una CAGR del 4,7 % .

El aumento del uso en TI y telecomunicaciones, infraestructura basada en la nube y aplicaciones BFSI está impulsando el mercado global. La creciente adopción de servicios basados ​​en la nube en todo el mundo impulsará las ventas hasta 2032.

De la industria de los semiconductores surgirán perspectivas significativas para el mercado de conmutadores de centros de datos. La demanda de seguridad para centros de datos de conmutadores está aumentando rápidamente, especialmente en países en desarrollo como India y China. Esto se debe al aumento de las inversiones en el desarrollo y la expansión de la infraestructura del centro de datos.

El advenimiento de la computación en la nube, el aumento de la computación perimetral y el aumento de los límites gubernamentales sobre la localización de los centros de datos impulsarán la industria global de conmutadores de centros de datos. Además de esto, el creciente número de dispositivos informáticos inteligentes impulsará la demanda de cambio de centro de datos.

La creciente cantidad de datos generados debido a la adopción de tecnologías novedosas como IoT e IA será un buen augurio para el mercado. Se están introduciendo en el mercado nuevos interruptores de alto rendimiento. Esto creará perspectivas de crecimiento lucrativo para el mercado.

Conclusiones clave del informe de mercado Conmutador del centro de datos:

Se pronostica que las ventas globales de switches para centros de datos aumenten a una tasa compuesta anual del 4,8 % durante los próximos diez años.

Por tipo de conmutador, la demanda de conmutadores de acceso aumentará a una tasa compuesta anual del 4,6 % entre 2022 y 2032.

Por aplicación, el segmento de proveedores de servicios basados ​​en la nube se expandirá a una CAGR del 4,7 %.

El mercado de conmutadores de centros de datos de China progresará a una tasa compuesta anual del 5,7 % , alcanzando los 1900 millones de USD para 2032.

Es probable que la industria de conmutadores de centros de datos de los Estados Unidos alcance los US$ 7500 millones para 2032.

La demanda de cambio de centro de datos en todo el Reino Unido aumentará a una tasa compuesta anual del 4,0 %.

Se pronostica que el mercado de conmutadores de centros de datos en Japón se expandirá a una CAGR del 4,2 % hasta 2032.

“El cambio rápido hacia las plataformas basadas en la nube continuará elevando la demanda de conmutadores de centros de datos. Además, es probable que la introducción de nuevos interruptores por parte de los fabricantes respalde la expansión del mercado”. Dice un analista de investigación de mercado de persistencia.

¿Quién está ganando?

Juniper Networks Inc., Cisco Systems Inc., NEC Corporation., Arista Networks Inc., Lenovo Group, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Huawei Technologies Co. Ltd. y H3C Holdings Limited son empresas líderes que operan en este mercado.

Los principales fabricantes de switches para centros de datos están comprometidos con el desarrollo de soluciones avanzadas. También están estableciendo nuevas instalaciones de fabricación e invirtiendo en investigación y desarrollo.

Desarrollos recientes:

En octubre de 2021, Aruba lanzó un nuevo conmutador llamado CX 10000 Series Switch.

El estudio revela un gran crecimiento en el mercado de conmutadores de centros de datos basado en

Aplicación (TI y telecomunicaciones, gobierno y defensa, BFSI, proveedores de servicios basados ​​en la nube, fabricación y medios y entretenimiento),

Tecnología (Ethernet e InfiniBand),

Velocidad del puerto (10G e inferior, superior a 10G hasta 25G, superior a 25G hasta 40G, superior a 40G hasta 100G y superior a 100G)

Tipo de conmutador (conmutadores de núcleo, conmutadores de distribución y conmutadores de acceso) en varias regiones.

