By

El mercado mundial de guantes médicos se valoró en US $ 15,4 mil millones en 2021 y se prevé que crezca hasta US $ 35,6 mil millones para 2031, a una tasa compuesta anual de 8,7% durante el período de pronóstico.

Para mantenerse ‘por delante’ de sus competidores, solicite una muestra: https://www.globalinsightservices.com/request-sample/GIS24306

Los guantes médicos son guantes de mano utilizados por los proveedores de atención médica para limitar la transmisión de infecciones a los pacientes. Los guantes médicos están hechos de varios materiales y son accesibles en el mercado a través de canales en línea y fuera de línea. Los guantes médicos se utilizan principalmente durante las pruebas y procedimientos de diagnóstico para mantener el saneamiento, la seguridad de los pacientes y cuidadores y la prevención de infecciones. Los guantes desechables se usan comúnmente en la industria de la salud para evitar la propagación de bacterias infecciosas entre pacientes y médicos.

Impulsores y tendencias del mercado

La creciente demanda de guantes médicos sin talco o sin talco. El uso de guantes de látex ha provocado un aumento de las respuestas alérgicas o hipersensibles entre el personal sanitario. En las muñecas y las manos, se producen respuestas alérgicas como dermatitis de contacto irritante, una respuesta no inmunológica a un irritante o daños en la piel. Como resultado, se predice que el mercado mundial de guantes crecerá a medida que las personas hagan la transición a guantes sin talco o sin talco, guantes sintéticos o guantes de látex bajos en proteínas.

Además, Incremento de procedimientos quirúrgicos. El creciente número de operaciones quirúrgicas realizadas por una variedad de causas, como accidentes automovilísticos, mejoras cosméticas y cirugías relacionadas con la vejez, y mucho más, está impulsando directamente el crecimiento del mercado. Además, la creciente introducción de artículos quirúrgicos innovadores y avanzados en el mercado está allanando el camino para el desarrollo. Los factores antes mencionados pueden aumentar el crecimiento del mercado.

Segmentación del mercado de guantes médicos

Por tipo

Examen

Quirúrgico

Quimioterapia

Obtenga un alcance personalizado que coincida con sus necesidades Pregunte a un experto: https://www.globalinsightservices.com/request-customization/GIS24306

Por materia prima

Látex

nitrilo

Vinilo

Otros

por formulario

En polvo

sin polvo

Por usuario final

hospitales

Laboratorios de Diagnóstico

Centros Quirúrgicos Ambulatorios

Otros

Para un análisis competitivo en profundidad, compre este informe: https://www.globalinsightservices.com/checkout/single_user/GIS24306

Los principales actores en el mercado mundial de guantes médicos

Los jugadores clave estudiados en el mercado global Guantes medicos son Ansell Ltd (Australia), Arista Networks, Inc. (EE. UU.), Cardinal Health (EE. UU.), Jiangsu Jaysun Glove Co.Ltd (China), Kossan Rubber Industries Bhd (Malasia), Medicom (Canadá), Medline Industries, Inc. (EE. UU.), Semperit AG Holding (Austria), Supermax Corporation Berhad (Malasia), YTY Group (Malasia)

Nuevo informe publicado por Global Insight Services: https://www.globalinsightservices.com/reports/hydrogen-projects-database/

Acerca de los servicios de información global:

Global Insight Services (GIS) es una firma líder de investigación de mercado de múltiples industrias con sede en Delaware, EE. UU. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes datos, análisis y herramientas de la más alta calidad para satisfacer todas sus necesidades de investigación de mercado. Con GIS, puede estar seguro de la calidad de los resultados, de una metodología de investigación sólida y transparente y de un servicio superior.

Contáctenos:

Global Insight Services LLC

16192, Coastal Highway, Lewes DE 19958

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: +1-833-761-1700

Sitio web: https://www.globalinsightservices.com/