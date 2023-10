Guantes Crecimiento futuro de la industria del mercado, última tecnología, nuevas demandas, desafíos comerciales, oportunidades, tendencias de la industria, actores clave y análisis de ingresos

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los guantes Market brindan comodidad y protección a las manos contra temperaturas extremas, enfermedades y daños causados ​​por productos químicos, abrasión y fricción. También pueden actuar como protección contra objetos que las manos desnudas no deben tocar. Los trabajadores sanitarios suelen utilizar guantes desechables de látex, caucho de nitrilo o vinilo como medida de precaución contra la contaminación y por motivos de higiene. Para evitar la destrucción de pruebas en la escena del crimen, el personal policial los usa con frecuencia en el trabajo. También ayudan a evitar quemaduras mientras trabajan con aparatos eléctricos, así como a los profesionales que manipulan productos químicos nocivos.

Se espera que el mercado mundial de guantes gane crecimiento en el período previsto de 2022 a 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 9,4% en el período previsto de 2022 a 2029 y se espera que alcance los 47.410,83 millones de dólares EE.UU. para 2029.

Un guante es una prenda de vestir que cubre las manos. El pulgar y cada dedo suelen tener sus aberturas o fundas en los guantes. Entre los materiales utilizados para fabricar guantes (como en el correo) se encuentran tela, lana tejida o afieltrada, cuero, caucho, látex, neopreno, seda y metal. Los guantes de Kevlar protegen al usuario de cortes. En los trajes presurizados y espaciales como el Apollo/Skylab A7L que viajó a la luna, los guantes y guanteletes son piezas esenciales. Los guantes para trajes espaciales combinan cierta sensibilidad y flexibilidad con dureza y protección del medio ambiente.

Conductores

AUMENTAR LA CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR SOBRE EL USO DE GUANTES

Para los trabajadores de la salud que intentan protegerse a sí mismos y a sus pacientes de la exposición a infecciones, el uso prudente de guantes y un suministro suficiente siguen siendo cruciales. Estos guantes crean una barrera entre los microbios y las manos. Actúan como un escudo que protege a los trabajadores sanitarios contra infecciones contagiosas. Durante las cirugías, los cirujanos y otros profesionales junto con los pacientes tienen un riesgo potencial de infección. Los guantes médicos ayudan a proteger a los médicos y trabajadores de la salud de la contaminación cruzada. Además, se recomendó que el uso de guantes en el hospital ayuda a prevenir la propagación de microbios en el ambiente. Además, en las últimas décadas la demanda de alimentos de alta calidad ha aumentado debido a una mayor conciencia sobre el tema de la calidad de los alimentos en respuesta a la presión del mercado y la reacción a otros factores como las preocupaciones sanitarias y ambientales que se han observado en el creciente número de enfermedades transmitidas por los alimentos. . La creciente incidencia de trastornos relacionados con los alimentos ha llevado a los consumidores a realizar cambios vitales en su dieta y estilo de vida, haciéndolos más conscientes que nunca de su salud. La seguridad alimentaria es importante no sólo para la salud de los consumidores sino también para toda la industria alimentaria y las autoridades reguladoras.

Por ejemplo,

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (UNFAO), la Cooperación Italiana al Desarrollo ha realizado una contribución adicional de 14 millones de euros al fondo fiduciario de la FAO para la seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria.

El creciente número de iniciativas adoptadas por las autoridades gubernamentales para promover la seguridad alimentaria, junto con una mayor conciencia sobre esto entre los consumidores, impulsará el crecimiento del mercado. Por lo tanto, la modernización de la inocuidad de los alimentos en países como Europa, Estados Unidos y algunos países de ingresos bajos y medianos, como China, India y Vietnam, ha sido impulsada por una combinación de altas expectativas generales de los consumidores respecto de la inocuidad de los alimentos y brotes significativos de enfermedades que intensificaron aún más la situación de los consumidores. demandas de mejora que se espera que aumenten la demanda del mercado.

CRECIENTE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

La alta prevalencia de enfermedades crónicas se debe al rápido aumento de la población y las infecciones se pueden observar a nivel mundial. Por tanto, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y agudas en la población de mayor edad está provocando un aumento de las hospitalizaciones. Esto, a su vez, está impulsando la demanda de guantes en el mercado. Lograr la desinfección y esterilización mediante el uso de desinfectantes y prácticas de esterilización es esencial para garantizar que los instrumentos médicos y quirúrgicos no transmitan patógenos infecciosos a los pacientes. La evaluación de enfermedades conducirá además a una gran demanda de guantes médicos utilizados en los quirófanos.

Desarrollo reciente

En marzo de 2020, cuando gran parte del país comenzó a cerrar negocios como resultado del COVID-19, Luginbill y Matt Hayes, fundador y propietario de Unmanned Propulsion Development, reconocieron que, como empresarios de Tech Port, estaban en una posición ideal para ayudar. Inicialmente crearon guantes, máscaras, escudos y batas, pero rápidamente se dieron cuenta de que los materiales se agotarían mucho antes del final de la pandemia. Entonces, en busca de ayuda, se contactó a ocho empresas y a dos empresas locales con sede en el sur de Maryland, Burch Oil y Triton Defense, donde se construyó la caja que es capaz de desinfectar 24.000 mascarillas N95 por día, u otros equipos de EPI, la “caja caliente”. ”podría proporcionar al personal sanitario la posibilidad de reutilizar su equipo al menos 20 veces.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado son Tenacious Holdings, Inc., MCR Safety, Cardinal Health, Lakeland Inc., Shamrock Manufacturing Co. Inc, VIP GLOVE SDN BHD (Malasia), Midas Safety, Superior Glove, Hartalega Holdings, Rubberex Corporation (M) Berhad, 3M, Kimberly-Clark Worldwide, Inc, ANSELL LTD., Honeywell International Inc, DuPont de Nemours Inc., Top Glove Corporation Bhd, Kossan Rubber Industries Bhd, Comfort Rubber Gloves Industries Sdn Bhd y DELTA PLUS entre otras. .

Alcance del mercado de guantes

POR TIPO DE PRODUCTO

Guantes de nitrilo

Guantes de latex

Guante de vinilo

Guantes de polietileno

Guantes de tela de algodón

Guantes resistentes a pinchazos

Guantes de butilo

Guantes Aluminizados

Guantes de neopreno

Guantes Kevlar

Guantes de cuero

Otros

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en guantes de nitrilo, guantes de látex, guantes de vinilo, guantes de polietileno, guantes de tela de algodón, guantes resistentes a pinchazos, guantes de butilo, guantes aluminizados, guantes de neopreno, guantes de kevlar, guantes de cuero y otros.

POR TIPO

Desechable

Reutilizable

Según el tipo, el mercado se segmenta en desechables y reutilizables.

POR APLICACIÓN

Biológico

Químico

Mecánico

Térmico

Anti estático

Otros

Según la aplicación, el mercado se segmenta en biológico, químico, mecánico, térmico, antiestático y otros.

POR USUARIO FINAL

Medicina y atención sanitaria

Bebida alimenticia

Protección contra incendios

Construcción

Industrias manufactureras

Fabricación de metal

Electrónica

Otros

Según el usuario final, el mercado se segmenta en medicina y atención sanitaria, alimentos y bebidas, protección contra incendios, construcción, industrias manufactureras, fabricación de metales, electrónica y otros.

POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN

En línea

Desconectado

Otros

