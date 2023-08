Se espera que el genotipado en el mercado de biotecnología agrícola gane crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico 2022 a 2029. Según Data Bridge Market Research, el mercado crecerá a 4040 millones de dólares para 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,6 %. período de pronóstico mencionado.

El informe de investigación de mercado Genotipado de biotecnología agrícola proporciona un análisis extenso de la estructura del mercado y estimaciones de los diversos segmentos y subsegmentos del mercado. El informe de la industria también contiene perfiles detallados de los principales fabricantes e importadores que dominan el mercado. Además, los datos estadísticos y numéricos, como hechos y cifras, se presentan en el informe de mercado con gran precisión mediante el uso de gráficos, tablas o diagramas. Los cambios en el panorama del mercado se deben principalmente a movimientos de jugadores clave o marcas, incluidos desarrollos, lanzamientos de productos, empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones, que a su vez cambian la percepción del rostro global de la industria.

La biotecnología agrícola es básicamente la evolución de la agricultura y la plantación a través de tecnologías avanzadas como la ciencia del genoma, el injerto de plantas, la ingeniería genética y el mejoramiento molecular de plantas. El término “genotipo” se refiere a razas (es decir, material con homogeneidad genética, como líneas puras o clones, o heterogéneo), más que a la composición genética de un individuo. Con respecto a las comparaciones de material vegetal en un conjunto de ensayos multiambientales, el término “rendimiento” se refiere al producto final después de cada ensayo.

Factores como los avances en la ciencia agrícola y la implementación de herramientas biotecnológicas para mejorar los valores de producción, como el tamaño, el color o el rendimiento de los cultivos mediante la alteración de los rasgos de los cultivos, son factores importantes que contribuyen al crecimiento del mercado de genotipado en el mercado de la biotecnología agrícola. La adopción de biocombustibles y la demanda de productos alimenticios de alta calidad libres de pesticidas o ingredientes de insecticidas están ayudando al mercado de la biotecnología agrícola a generar ingresos y existencias sustanciales y se espera que amortigüen el crecimiento general del mercado. Aparte de esto, se espera que factores como el aumento en el rendimiento y la reproducción de cultivos genéticamente modificados debido a la creciente demanda de alimentos por parte del consumidor aceleren el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico mencionado anteriormente. Sin embargo,

Algunos de los actores clave en el Informe de mercado Genotipado de biotecnología agrícola incluyen KWS SAAT SE & Co. KGaA, ADAMA, ChemChina, Corteva., Limagrain, MITSUI & CO., LTD., AgPlenus ltd., Biomica, Evogene Ltd., Canonic ltd. ., Thermo Fisher Scientific, Bayer AG, Valent BioSciences LLC, Nufarm Canada, Marrone Bio Innovations. y Performance Plants Inc., entre otros.

Alcance del mercado global Biotecnología Agrícola Genotipado y tamaño del mercado

El mercado de genotipado de biotecnología agrícola está segmentado según el tipo, la aplicación, el tipo de organismo y el producto. El crecimiento entre segmentos lo ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias de comercialización, e identificar diferencias en sus áreas de aplicación principales y mercados objetivo.

Según el tipo, el mercado de genotipado en biotecnología agrícola se segmenta en diagnóstico molecular, marcadores moleculares, cultivo de tejidos, vacunas, ingeniería genética y otros.

Con base en la aplicación, el genotipado del mercado de la biotecnología agrícola se segmenta en cultivos genéticamente modificados, floricultura, suplementos nutricionales, biocombustibles, desarrollo de antibióticos, desarrollo de vacunas y otros.

Sobre la base del tipo de organismo, el genotipado del mercado de la biotecnología agrícola se segmenta en plantas, animales, microorganismos y otros.

Según el producto, el mercado de la biotecnología agrícola de genotipado se segmenta en productos para la protección de cultivos, semillas modificadas genéticamente y productos de biología sintética. Los productos para la protección de cultivos se segmentan aún más en bioestimulantes y bioplaguicidas. Las semillas transgénicas se segmentan aún más en soja, frutas y verduras, maíz, algodón, etc.

Análisis Regional de Genotipado/Perspectivas del Mercado de Biotecnología Agrícola

El mercado de Genotipado de biotecnología agrícola se analiza y proporciona información sobre el tamaño del mercado y las tendencias de los países antes mencionados, el tipo de material, el usuario final y la aplicación.

Los países cubiertos en el informe de Mercado de genotipado de biotecnología agrícola incluyen EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto, Sudáfrica, Resto de Medio Oriente África Oriental (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y el resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

La sección de países del informe también proporciona factores que influyen en el mercado individual y cambios regulatorios del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias tecnológicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar la situación del mercado en varios países. Además, al proporcionar un análisis predictivo de los datos de los países, también se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales, así como los desafíos debido a la competencia intensa o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales.

El informe responde a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el tamaño del mercado y el pronóstico del mercado Genotipado de biotecnología agrícola? ¿Cuáles son los inhibidores y el impacto de COVID-19 en el mercado Genotipado de biotecnología agrícola durante el período de pronóstico? ¿Cuáles son los productos/segmentos/aplicaciones/áreas en el mercado Genotipado de biotecnología agrícola en los que vale la pena invertir durante el período de pronóstico? ¿Cuál es la ventana estratégica competitiva de la oportunidad de mercado Genotipado de biotecnología agrícola? ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas y el marco regulatorio para la genotipificación en el mercado de la biotecnología agrícola? ¿Cuál es la participación de mercado de los proveedores líderes en el mercado Genotipado de biotecnología agrícola? ¿Qué modalidades y movimientos estratégicos se consideran adecuados para ingresar al mercado Genotipado de biotecnología agrícola?

