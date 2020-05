GDP เปิดตัว WIN MAX โน๊ตบุ๊กSpec แรงที่เล็กที่สุด รุ่นล่าสุดที่สเปคแรงแบบเหลือเชื่อ

GPD ค่ายนี้ชอบทำแหวกแนวด้วยผลิต เครื่องเล่นเกม PC พกพาที่มีความแตกต่างจากเครื่องเกมพกพากระแสหลักทั่วไปอย่าง Nintendo Switch หรือ Sony PS Vita ซึ่งจะมีเกมและลูกเล่นเฉพาะตัวแต่ก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของสเปคและฟีเจอร์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว แต่สำหรับ GPD Win เครื่องเกมพกพาที่มาในคอนเซปต์การเล่นเกม PC แบบพกพาที่ไหนก็ได้ นั่นจึงทำให้ GPD WIN ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องเกม แต่เป็นโน๊ตบุ๊คขนาดเล็ก ที่สเปคไม่ธรรมดา

spec ของ WinMax รุ่นล่าสุด

Moving on to the Win Max’s interior components, we can immediately see that GPD has packed an impressive amount of punch into their flagship gaming machine. It has a 512GB M.2 NVMe SSD, an i5-1035G7 processor, 16GB of DDR4 RAM, and “Intel Iris Plus 940” graphics. The Win Max can sustain itself for up to three hours of heavy use with its 57Wh battery.

https://www.gpdwin.com